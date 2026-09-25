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MC Thanh Huyền xin lỗi

Ngọc Ánh
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Sau phát ngôn gây tranh cãi trong ngày giỗ Tổ sân Khấu, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng cho biết cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nữ MC nhận ra một số cách dùng từ chưa đúng và phù hợp.

MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền xin lỗi khán giả liên quan phát ngôn trong clip chia sẻ về ngày giỗ Tổ sân khấu. Nữ MC thừa nhận phần mở đầu của video trước đó có cách diễn đạt chưa phù hợp.

"Mở đầu, Huyền đã có những cách diễn đạt chưa phù hợp nên nhiều người cảm thấy khó chịu. Tôi rất xin lỗi mọi người về phát ngôn lần này. Sau khi xem lại đoạn video, tôi nhận thấy cách sử dụng ngôn từ của mình thiếu sự cẩn trọng", nữ MC nói.

Thanh Thanh Huyền tự nhận cách diễn đạt vô tình tạo cảm giác có khoảng cách giữa những người hoạt động nghệ thuật với cộng đồng. Cô cho biết đã gỡ đoạn video gây tranh luận khỏi các kênh mạng xã hội vì không muốn nội dung tiếp tục khiến khán giả khó chịu.

Hình ảnh MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền đăng tải dịp giỗ Tổ sân khấu.

Nữ MC cũng cảm ơn những ý góp ý thẳng thắn, văn minh từ khán giả và cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong cách truyền đạt sau sự việc.

Trước đó, Thanh Thanh Huyền đăng đoạn video ghi lại tham gia hoạt động nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. Nữ MC chia sẻ về ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, nghệ thuật và biểu diễn.

Ngay phần mở đầu, Thanh Thanh Huyền nói: "Ở Việt Nam có một ngày Tết mà không phải ai cũng tham gia được đâu nha, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi, đó là ngày giỗ Tổ sân khấu".

Câu nói nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả tập trung vào hai cụm từ "không phải ai cũng tham gia được" và "chỉ dành cho nghệ sĩ", cho rằng cách diễn đạt này dễ tạo cảm giác phân biệt giữa nghệ sĩ với những người ngoài lĩnh vực nghệ thuật.

Nhiều người cho rằng giỗ Tổ sân khấu không chỉ có ý nghĩa với nghệ sĩ biểu diễn mà còn là dịp quan trọng đối với nhiều người làm công việc liên quan sân khấu, nghệ thuật như nhân viên hậu đài, chuyên viên trang điểm, các ê-kíp sản xuất.

Ở chiều ngược lại, có khán giả nói phát ngôn của Thanh Thanh Huyền có thể xuất phát từ mong muốn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày giỗ Tổ đối với những người hoạt động nghệ thuật, thay vì có chủ ý tạo ra sự phân biệt.

Thanh Thanh Huyền gây chú ý với khả năng ghi nhớ và dẫn nội dung dài không cần nhìn kịch bản. Năm 2021, cô từng dẫn phần nội dung hơn 3.000 chữ với 75 tên riêng tại một chương trình thời trang. Cô tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều chương trình, sự kiện và cuộc thi sắc đẹp.

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