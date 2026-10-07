HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

MC SN 1984 từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu: Học ở Ấn Độ, giờ vẫn độc thân

Hải My
|

Cuộc sống hiện tại của nam MC này khiến nhiều người tò mò.

Nhắc đến những gương mặt từng đứng trên sân khấu Chiếc Nón Kỳ Diệu, bên cạnh Lại Văn Sâm, Long Vũ, Tuấn Tú hay Đức Bảo, khán giả lâu năm có thể nhớ đến Danh Tùng - nam MC sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười sáng và lối dẫn trẻ trung.

Danh Tùng đảm nhận vai trò dẫn dắt Chiếc nón kỳ diệu từ tháng 2/2014, sau khi MC Tuấn Tú rời chương trình. Trước đó, Danh Tùng cũng đã quen mặt với khán giả qua nhiều chương trình như Hành khách cuối cùng, Chắp cánh thương hiệu, Song ca cùng thần tượng, Sáng tạo Việt... Anh từng được nhớ đến với hình ảnh một MC trẻ, năng động và có ngoại hình nổi bật trên sóng truyền hình.

MC Danh Tùng từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu sau MC Tuấn Tú (Ảnh chụp màn hình)

Ít ai biết trước khi bén duyên với truyền hình, Danh Tùng từng theo học ngành Công nghệ thông tin tại Ấn Độ. Sau khi trở về Việt Nam năm 2006, anh từng làm việc tại một công ty đúng chuyên ngành.

Thế nhưng, tình yêu với nghệ thuật khiến Danh Tùng rẽ hướng. Anh tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó bắt đầu công việc dẫn chương trình trên VTV2. Từ đây, nam MC dần có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình.

Không chỉ làm MC, Danh Tùng còn thử sức với diễn xuất. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Bà nội không ăn bánh pizza, Xin thề anh nói thật, Ba đám cưới một đời chồng, Những nhân viên gương mẫu... và một số tác phẩm truyền hình khác.

Nam MC từng có thời gian tham gia nhiều phim truyền hình 

Song, khoảng nhiều năm trở lại đây, Danh Tùng không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay truyền thông như trước. 

Được biết, Danh Tùng vẫn đảm nhận công việc dẫn chương trình cả trên truyền hình lẫn các sự kiện bên ngoài. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh về công việc. Ngoài ra, Danh Tùng cũng đảm nhận một số vị trí quản lý, sản xuất, biên tập các chương trình ở Ban văn nghệ của Đài truyền hình VTV. 

Danh Tùng hiện tại có cuộc sống cực kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư trên MXH

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau gần 20 năm kể từ khi bắt đầu xuất hiện trên truyền hình, ngoại hình của Danh Tùng dường như không thay đổi quá nhiều. Nam MC vẫn được nhận xét trẻ trung, phong độ, thậm chí từng được gọi vui là gương mặt "lão hóa ngược". 

Ngoài công việc, Danh Tùng vốn là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Những bài viết về nam MC trong nhiều năm qua từng nhắc đến việc anh vẫn độc thân và gần như không công khai chuyện hẹn hò trên truyền thông. Danh Tùng cũng chọn cách sống lặng lẽ, tập trung làm nghề và dành phần lớn thời gian cho công việc. 

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV

Vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém, 1 người tử vong: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân
Tags

Danh Tùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại