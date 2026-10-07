MC SN 1979 dẫn Ai Là Triệu Phú: Hiện giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital, sống trong căn hộ 150m2 Hà Nội, còn có villa nghỉ dưỡng ở Hội An

Cuộc sống phía sau màn ảnh của nam MC khiến nhiều người chú ý bởi sự viên mãn và sung túc.

MC/BTV Quốc Khánh (SN 1979) là một trong những gương mặt đã đồng hành cùng khán giả VTV suốt hơn hai thập kỷ. Từ những chương trình thể thao như Thể thao 24/7, Ấn tượng Thể thao 7 ngày, Giờ vàng thể thao đến Cuộc hẹn cuối tuần... anh ghi dấu ấn bằng lối dẫn điềm tĩnh, mạch lạc cùng vốn kiến thức thể thao dồi dào. Sau World Cup 2018, Quốc Khánh dần rời vị trí bình luận trực tiếp để tập trung nhiều hơn cho sản xuất nội dung và công tác quản lý.

Hiện tại, anh giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital nhưng vẫn đều đặn gặp lại khán giả trên sóng Ai Là Triệu Phú. Phía sau lịch trình công việc bận rộn, nam MC có cuộc sống gia đình kín tiếng bên bà xã Anh Thư - đồng nghiệp công tác tại VFC - cùng 3 người con.

Tổ ấm của gia đình 5 thành viên là căn hộ rộng khoảng 150m² tại Hà Nội, được chăm chút theo hướng nhẹ nhàng, tiện nghi và dành nhiều không gian để cả nhà quây quần. Ngoài ra, vợ chồng Quốc Khánh còn có một villa sát biển ở Hội An, hoàn thiện đầu năm 2026, vừa là chốn nghỉ ngơi của gia đình trong những dịp lễ, Tết, vừa được khai thác lưu trú.

Căn hộ 150m² được thiết kế xoay quanh gia đình 5 người

Khác với những căn nhà đặt yếu tố phô diễn lên hàng đầu, căn hộ của Quốc Khánh được thiết kế dựa khá nhiều vào nhịp sinh hoạt thực tế của một gia đình có 3 con. Ý tưởng chủ yếu do bà xã Anh Thư đưa ra, với mong muốn tạo nên một nơi vừa đẹp về thẩm mỹ vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Căn hộ rộng khoảng 150m² và có 3 phòng ngủ. Nội thất mang phong cách Scandinavia, sử dụng trắng và be làm những gam màu chính. Bảng màu sáng kết hợp cùng những khung cửa sổ lớn và ban công rộng giúp căn nhà luôn có cảm giác thoáng, nhẹ nhàng. Thay vì lấp đầy diện tích bằng quá nhiều đồ trang trí, gia chủ lựa chọn nội thất khá tiết chế và đưa cây xanh vào nhiều vị trí.

Điều quan trọng hơn nằm ở cách các không gian được kết nối. Phòng khách và bếp không bị chia cắt bằng những bức tường kín mà liên thông thành một khu vực sinh hoạt chung lớn. Với gia đình có 5 thành viên, cách thiết kế này giúp bố mẹ và các con dù đang làm những việc khác nhau vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy, trò chuyện và ở gần nhau.

Phòng khách là một trong những không gian xuất hiện nhiều nhất trong những hình ảnh đời thường của gia đình Quốc Khánh. Khu vực này có lợi thế nhờ hệ cửa sổ lớn và ban công rộng, đưa nhiều ánh sáng tự nhiên vào bên trong.

Nội thất phòng khách được lựa chọn theo tinh thần đơn giản, không quá phô trương. Sofa, bàn ghế cùng những món đồ trang trí được bố trí vừa đủ, giữ lại những khoảng trống cần thiết để căn phòng có cảm giác thoáng hơn. Tông trắng - be - nâu tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, tạo một phông nền nhẹ nhàng cho không gian sinh hoạt của cả gia đình.

Điểm khiến căn phòng trở nên sinh động hơn là cây xanh. Nhiều chậu cây được đặt xen kẽ giữa các món nội thất thay vì tập trung tại một vị trí duy nhất. Sắc xanh vì thế xuất hiện vừa đủ, phá vỡ cảm giác đơn điệu của những gam màu sáng nhưng không khiến căn phòng trở nên rối mắt.

Đây đồng thời là không gian gắn với nhiều khoảnh khắc của bố mẹ và các con. Từ khu vực bếp có thể nhìn thẳng sang phòng khách, nơi những người con của Quốc Khánh vẫn thường xem các chương trình có bố mình xuất hiện trên truyền hình. Bởi vậy, phòng khách không đơn thuần là nơi tiếp khách mà còn đóng vai trò như một trong những trung tâm sinh hoạt của căn nhà.

MC Quốc Khánh trang trí không gian phòng khách để tổ chức sinh nhật cho quý tử.

Liền với phòng khách là khu vực ban công. Khoảng không này góp phần quan trọng tạo nên cảm giác sáng và thoáng của căn hộ, đặc biệt khi kết hợp cùng những khung cửa lớn. Cây xanh tiếp tục xuất hiện ở khu vực này, tạo sự chuyển tiếp tự nhiên giữa không gian bên trong và bên ngoài. Nhìn từ phòng khách, những mảng xanh ngoài ban công gần như trở thành một phần của nội thất, giúp tổng thể căn nhà mềm mại và gần gũi hơn.

Việc giữ ban công rộng cũng phù hợp với tinh thần chung của thiết kế: không cố tận dụng mọi mét vuông để đặt đồ, mà dành ra những khoảng thở cần thiết cho một gia đình đông thành viên.





Nếu phòng khách thiên về sự thoáng đãng thì bếp lại là khu vực được đầu tư mạnh về công năng. Điều này xuất phát trực tiếp từ sở thích của Anh Thư. Bà xã Quốc Khánh yêu thích nấu nướng và thường xuyên chuẩn bị các món ăn cho chồng con, vì vậy căn bếp được dành diện tích tương đối lớn so với nhiều khu vực khác trong nhà.

Bếp được thiết kế mở và nối trực tiếp với phòng khách. Từ vị trí nấu nướng có thể nhìn sang khu tiếp khách, nhờ vậy người đứng bếp không bị tách khỏi những hoạt động đang diễn ra trong gia đình. Đây cũng là cách thiết kế phù hợp với mong muốn tạo ra nhiều cơ hội để các thành viên ở bên nhau.

Trung tâm khu vực này là bàn đảo bếp. Thay vì dừng lại ở một khối đảo độc lập, thiết kế được kéo dài thêm thành bàn ăn, tạo nên một hệ thống liên tục phục vụ từ chuẩn bị đồ ăn đến dùng bữa. Những dụng cụ phục vụ nấu nướng cũng được bố trí đầy đủ bởi đây là không gian được Anh Thư sử dụng thường xuyên.

Nối tiếp bàn đảo là khu vực ăn uống. Bộ bàn ăn không có kích thước quá lớn nhưng đủ đáp ứng nhu cầu của gia đình. Từng món đồ nội thất tại đây được lựa chọn theo hướng đơn giản, phù hợp với tổng thể nhẹ nhàng của căn hộ.

Đây cũng là khu vực xuất hiện thường xuyên trong những hình ảnh Anh Thư chia sẻ về cuộc sống gia đình. Những bữa cơm, mâm đồ ăn hay các dịp sum họp của vợ chồng Quốc Khánh và ba người con phần lớn đều xoay quanh căn bếp và bàn ăn.

Vì thế, căn bếp trong ngôi nhà này không chỉ được đầu tư vì nữ chủ nhân thích nấu nướng. Cách bếp, bàn đảo, bàn ăn và phòng khách nằm liền nhau đã biến toàn bộ khu vực thành một không gian sinh hoạt chung, nơi việc nấu ăn, dùng bữa hay trò chuyện diễn ra gần như đồng thời.

Rời khỏi khu vực sinh hoạt chung, phòng ngủ chính của căn hộ tiếp tục giữ tinh thần thiết kế tối giản. Không gian không được lấp đầy bằng quá nhiều chi tiết trang trí mà tập trung vào những đồ dùng cần thiết, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho khu vực nghỉ ngơi.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, phòng ngủ còn kết hợp thêm bàn làm việc. Nhờ vậy, một phần không gian có thể được sử dụng cho công việc mà không cần bố trí thành một phòng riêng hoàn toàn. Cách xử lý này cũng thống nhất với tinh thần của toàn bộ căn hộ: từng khu vực được tính toán dựa trên nhu cầu thực tế thay vì chỉ phục vụ yếu tố thẩm mỹ. Dù đơn giản, phòng ngủ vẫn giữ được sự đồng bộ về màu sắc và cách lựa chọn nội thất với những không gian còn lại.

Với một căn nhà dành cho gia đình có 3 người con, khu vực của các bé là bài toán được Anh Thư đặc biệt quan tâm ngay từ quá trình thiết kế. Nữ chủ nhân mong muốn các con không chỉ có chỗ ngủ mà còn có những khoảng riêng phù hợp để đọc sách, vui chơi và sinh hoạt.

Một trong những giải pháp được sử dụng là hệ bệ gỗ để phân chia các khu vực. Thay vì dựng những vách ngăn kín, phần bệ tạo nên ranh giới tương đối giữa các chức năng, từ đó hình thành những khoảng đa năng cho trẻ.

Giường tầng cũng được đưa vào sử dụng, đi cùng hệ giá kệ ôm sát tường. Cách bố trí theo chiều cao giúp giải quyết nhu cầu nghỉ ngơi đồng thời tận dụng phần tường cho lưu trữ. Theo những chia sẻ về căn nhà, thiết kế này cũng khiến các bé thích thú. Việc bố trí không gian cho con vì thế không chỉ dừng ở câu chuyện tiết kiệm diện tích. Từ bệ gỗ, giường tầng đến hệ kệ đều hướng tới mục tiêu tạo ra một nơi mà trẻ có thể ngủ, chơi và đọc sách trong cùng một khu vực, đồng thời vẫn cảm thấy thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Khu vực vệ sinh của căn hộ được bố trí tương đối rộng. Những thiết bị như bồn rửa được lựa chọn theo phong cách đồng nhất với thiết kế chung của ngôi nhà, thiên về đường nét gọn gàng và tính thẩm mỹ. Đây cũng là một phần cho thấy căn hộ được tính toán khá kỹ từ việc phân chia mặt bằng cho tới quá trình hoàn thiện nội thất. Với gia đình 5 người, sự thuận tiện trong sinh hoạt được đặt ngang với yếu tố đẹp mắt, thay vì dành phần lớn diện tích cho những khu vực mang tính trưng bày.

Sau khi căn nhà được đưa vào sử dụng, gia đình Quốc Khánh cho biết đều hài lòng với không gian sống. Điều họ đánh giá cao không chỉ là thẩm mỹ mà còn nằm ở tính thực tế, sự thoải mái và khả năng kết nối các thành viên.

Villa sát biển tại Hội An

Ngoài căn hộ 150m² tại Hà Nội, vợ chồng Quốc Khánh còn sở hữu một villa sát biển ở Hội An, hoàn thiện vào đầu năm 2026. Nếu tổ ấm chính mang phong cách Scandinavia sáng và nhẹ nhàng, không gian nghỉ dưỡng này lại tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn, sử dụng nhiều gam màu đất, gỗ cùng các vật liệu mang vẻ mộc mạc.

Điểm nổi bật nhất bên ngoài villa là hồ bơi riêng có kích thước khá lớn, nằm ngay giữa khoảng sân. Lòng hồ được lát gạch mosaic xanh, xung quanh viền bằng đá sáng và một phần sân lát đá màu xám. Sỏi cuội được bố trí dọc mép hồ như một chi tiết trang trí, kết hợp với nhiều cây xanh bao quanh khiến khu vực này mang đậm không khí nghỉ dưỡng.

Không gian quanh hồ cũng được bố trí để phục vụ việc thư giãn. Một bên có khu vực mái che lợp vật liệu tự nhiên, phía dưới đặt ghế nằm. Cây xanh, hoa và những tán cây lớn được trồng xen kẽ quanh sân, vừa tạo bóng mát vừa khiến hồ bơi có cảm giác riêng tư hơn. Từ tầng dưới của villa, hệ cửa kính lớn mở trực tiếp ra khu vực này, tạo sự kết nối giữa không gian sinh hoạt bên trong và hồ bơi phía ngoài.

Bản thân công trình sử dụng tông màu be, nâu đất khá đồng nhất với cảnh quan. Những chi tiết như mái mang vẻ mộc mạc, lan can gỗ tối màu và các ô cửa vòm tạo cho villa nét nghỉ dưỡng rõ rệt, thay vì cảm giác của một căn nhà phố thông thường.

Bước vào bên trong, khu vực sinh hoạt chung gây ấn tượng bởi bảng màu ấm và cách sử dụng khá nhiều vật liệu gợi cảm giác tự nhiên. Trần bê tông được để lộ một phần, xen kẽ những mảng ốp gỗ tối màu. Hệ đèn ray màu đen chạy dọc trần tạo nét hiện đại, trong khi những chiếc đèn thả đan dạng mây tre phía trên bàn ăn lại làm tổng thể trở nên mềm mại hơn.

Phòng khách được bố trí thấp hơn một vài bậc so với khu vực bàn ăn. Sofa lớn màu be được đặt bao quanh bàn trà gỗ, tạo thành một góc trò chuyện tương đối kín đáo. Phía đối diện là tivi treo trong một hốc tường hình vòm lớn. Hai bên tiếp tục có các hốc âm tường với nhiều tầng kệ nhỏ để đặt đồ trang trí, tất cả đều sử dụng ánh sáng hắt ấm.

Cách xử lý này giúp bức tường tivi trở thành điểm nhấn của căn phòng mà không cần quá nhiều đồ đạc. Những đường cong ở hốc tường cũng lặp lại tinh thần của các ô cửa vòm phía ngoài villa, tạo cảm giác thống nhất giữa kiến trúc và nội thất.

Cây xanh tiếp tục được đưa vào bên trong với những chậu cây lá lớn đặt cạnh phòng khách và bàn ăn. Kết hợp cùng gỗ, mây tre và ánh đèn vàng, không gian mang cảm giác ấm áp, gần gũi, phù hợp với mục đích nghỉ dưỡng.

Ngay cạnh phòng khách là khu vực ăn uống với một chiếc bàn gỗ dài kích thước lớn, đủ chỗ cho nhiều người cùng ngồi. Những chiếc ghế gỗ có phần tựa lưng đan mây được sắp xếp xung quanh, tiếp tục giữ tinh thần mộc mạc của toàn bộ villa. Phía trên bàn là cụm đèn thả đan với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau. Ánh sáng vàng khi bật vào buổi tối khiến khu vực bàn ăn trở thành một trong những điểm ấm áp nhất của căn nhà. Trên bàn cũng không bày biện quá cầu kỳ, chủ yếu sử dụng bình cây, khay và những vật dụng nhỏ.

Việc phòng khách và bàn ăn gần như nằm trong cùng một không gian mở cũng tạo điều kiện để nhiều người cùng sinh hoạt. Đây là cách bố trí khá phù hợp với một villa được gia đình sử dụng trong các chuyến nghỉ ngơi, đồng thời khai thác lưu trú khi không sử dụng.

Ngoài hồ bơi, villa còn có những khoảng thư giãn nhỏ hơn ở tầng trên. Từ phòng ngủ có thể bước qua hệ cửa kính lớn để ra một sân hiên riêng tương đối rộng. Khu vực này được đặt hai ghế gỗ cùng bàn nhỏ, phía trên có ô che nắng lớn. Một tấm thảm tròn bằng chất liệu đan tự nhiên được trải giữa sân, xung quanh tiếp tục xuất hiện nhiều cây xanh và hoa. Lan can gỗ tối màu kết hợp với tường màu be tạo sự đồng điệu với phần kiến trúc bên ngoài.

Như vậy, nếu căn hộ Hà Nội được thiết kế xoay quanh nhịp sống hàng ngày của 5 thành viên, với căn bếp lớn, phòng khách liên thông và những khoảng riêng dành cho ba người con, thì villa tại Hội An lại đảm nhiệm vai trò của một nơi nghỉ dưỡng.

Sau hơn 20 năm gắn bó với truyền hình, Quốc Khánh hiện vừa đảm nhiệm vị trí quản lý tại VTV Digital, vừa tiếp tục xuất hiện trên sóng Ai Là Triệu Phú. Còn phía sau màn hình, không gian sống của nam MC lại mang một tinh thần khá giản dị: căn hộ rộng rãi nhưng không tập trung vào sự xa hoa, thay vào đó ưu tiên căn bếp, những khoảng sinh hoạt chung và cách bố trí phù hợp với gia đình có ba con.