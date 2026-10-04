MC SN 1970 gắn liền với Hãy Chọn Giá Đúng: Từng bị nhận nhầm là “xe ôm”, cuộc sống hiện tại kín tiếng

Từng là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, Lưu Minh Vũ có cuộc sống hiện tại kín tiếng.

Nhắc đến những MC quen mặt với khán giả truyền hình, BTV, MC Lưu Minh Vũ là cái tên khó bỏ qua. Lưu Minh Vũ sinh năm 1970 từng xuất hiện trong hàng loạt chương trình đình đám như “Đường lên đỉnh Olympia”, “Ở nhà chủ nhật”, “Bảy sắc cầu vồng” và đặc biệt là “Hãy chọn giá đúng”. Với lối dẫn tự nhiên, dí dỏm, anh từng là một trong những gương mặt được khán giả nhớ đến trên sóng VTV3.

Thế nhưng nhiều năm sau khi rời vị trí MC, cuộc sống của anh trở nên kín tiếng. Anh từng khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo thay đổi nhiều so với trước.

Từ BTV sợ đám đông đến nam MC quen mặt của loạt gameshow

Ít ai biết Lưu Minh Vũ đến với nghề dẫn chương trình theo cách khá bất ngờ. Trước khi đứng trước máy quay, anh chủ yếu làm công việc phía sau hậu trường và không xem MC là hướng đi được định sẵn.

Theo thông tin chia sẻ trong chương trình kỷ niệm 55 năm đồng hành cùng VTV, cơ duyên của Lưu Minh Vũ đến từ chương trình “Bảy sắc cầu vồng”. Khi đó, nhà báo Tạ Bích Loan cần người dẫn phần giao lưu và gọi Lưu Minh Vũ lên sân khấu. Vốn sợ đám đông, anh từng tìm cách từ chối vì cho rằng mình không thể đứng trước nhiều người. Tuy nhiên, sau lời động viên của đàn chị, Lưu Minh Vũ vẫn bước lên sân khấu. Phần dẫn ban đầu kéo dài khoảng 10 phút nhưng khi lên sóng chỉ còn lại vài phút.

Một khoảnh khắc tưởng như tình thế lại trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp. Từ đây, Lưu Minh Vũ bắt đầu bén duyên với công việc cầm mic và lần lượt xuất hiện trong nhiều chương trình của VTV.

Năm thứ 2 của “Đường lên đỉnh Olympia”, Lưu Minh Vũ trở thành nam MC đầu tiên của chương trình, dẫn cùng nhà báo Tùng Chi. Trước đó, anh cũng tham gia sản xuất chương trình với vai trò BTV. Sau những mùa đầu tiên của Olympia, Lưu Minh Vũ tiếp tục gắn bó với nhiều chương trình khác và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Hình ảnh của MC Lưu Minh Vũ và Tùng Chi trong Đường lên đỉnh Olympia

Trong số đó, “Hãy chọn giá đúng” là chương trình để lại dấu ấn rõ nét nhất. Từ đầu năm 2005, Lưu Minh Vũ tiếp quản vị trí MC từ nhà báo Lại Văn Sâm và gắn bó với chương trình liên tục đến cuối tháng 5/2012. Gần 7 năm đứng trên sân khấu, anh tạo dấu ấn bởi phong cách dẫn gần gũi, hài hước, duyên dáng.

Nam MC trong Hãy Chọn Giá Đúng.

Năm 2012, Lưu Minh Vũ rời vị trí MC và nhường lại vai trò này cho MC Trần Ngọc. Anh từng chia sẻ việc thay đổi người dẫn là một trong những cách để tạo sự mới mẻ cho chương trình. Sau đó, nam BTV chuyển dần sang công việc quản lý và sản xuất truyền hình thay vì thường xuyên xuất hiện trước máy quay.

Không chỉ “Hãy chọn giá đúng”, Lưu Minh Vũ còn từng dẫn “Ở nhà chủ nhật”, “Chiếc nón kỳ diệu”, “Bảy sắc cầu vồng”... Vì vậy, với nhiều khán giả thuộc thế hệ từng xem truyền hình vào cuối tuần, gương mặt và giọng nói của anh gắn với một thời kỳ khá đặc biệt của gameshow Việt.

Con trai nhà thơ Lưu Quang Vũ, cuộc sống hiện tại kín tiếng

Ngoài sự nghiệp truyền hình, Lưu Minh Vũ còn được biết đến với xuất thân đặc biệt. Anh là con trai của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Nhà thơ Xuân Quỳnh, người vợ sau của Lưu Quang Vũ, cũng là người mà anh gọi thân mật là “má Quỳnh”.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng nhưng Lưu Minh Vũ lại không lựa chọn nối nghiệp cha mẹ. Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 1992, sau đó theo đuổi báo chí và truyền hình. Nam BTV từng chia sẻ mong muốn tự khẳng định bản thân, không sống dưới cái bóng của cha mẹ.

Năm 2024, MC Lưu Minh Vũ trong clip của nghệ sĩ Chí Trung

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người chú ý gần đây là căn nhà chỉ khoảng 6m2 của gia đình Lưu Minh Vũ tại khu tập thể trên phố Huế, Hà Nội. Đây từng là nơi Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, Lưu Minh Vũ và các thành viên trong gia đình sinh sống. Có thời điểm, 5 người cùng ở trong căn phòng nhỏ này.

Hiện căn nhà đã không còn người sinh sống, điện nước cũng được cắt. Không gian được giữ lại như một nơi lưu giữ những kỷ niệm của gia đình. Bên trong vẫn còn nhiều sách, tư liệu và những dấu tích gắn với Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh.

Một gian bên trong căn nhà.

Về đời tư, Lưu Minh Vũ khá kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều. Ở tuổi 55, Lưu Minh Vũ không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhưng vẫn gắn bó với truyền hình ở phía sau hậu trường. Năm 2026, anh vẫn xuất hiện trong một phiên bản đặc biệt của “Đường lên đỉnh Olympia” cùng các BTV, MC kỳ cựu khác của VTV3.

Tuy nhiên so với trước đây, diện mạo của Lưu Minh Vũ có nhiều sự thay đổi. Xuất hiện trên kênh TikTok của nghệ sĩ Chí Trung vào năm 2024, Lưu Minh Vũ gây bất ngờ vì có phần tăng cân. Nam MC hài hước nói do đất nước phát triển nên vẻ ngoài của mình cũng phát triển. “Đã mười mấy năm trôi qua rồi. Tôi làm chương trình Hãy chọn giá đúng từ năm 2012 mà".

Song cộng đồng mạng vẫn dành nhiều sự ấn tượng với nam MC bởi từ ngoại hình đến tính cách đều giản dị, gần gũi và luôn giữ cách trò chuyện vui vẻ, tích cực.

Ảnh tổng hợp MXH.