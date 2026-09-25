MC Quyền Linh từng bị chỉ trích vì quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật, thừa nhận: "Là bài học sau hơn 20 năm của tôi"

Quyền Linh nhìn nhận lỗi sai, khẳng định đã xin lỗi từ trước và luôn sẵn sàng rút kinh nghiệm để bước tiếp.

MC Quyền Linh là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả Việt. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng, yêu thích với nam MC bởi lối dẫn dắt cảm xúc, chân thành cùng tính cách giản dị, gần gũi. Cũng chính bởi sự duyên dáng ấy mà MC Quyền Linh chiếm trọn tình cảm của công chúng, được xem là một trong những "MC quốc dân".

Thế nhưng, đi cùng với sự nổi tiếng là không ít lần nam nghệ sĩ vướng phải những lùm xùm liên quan đến việc quảng cáo thực phẩm chức năng.

Cụ thể, theo báo Dân Trí đưa tin, hồi tháng 4/2025, sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm nhãn hiệu sữa giả, cái tên Quyền Linh bất ngờ bị khán giả réo gọi vì từng tham gia quảng cáo một số sản phẩm, trong đó có sữa.

MC Quyền Linh trong buổi ra mắt phim Chốt đơn năm 2025 - Ảnh: Dân Trí

Nam nghệ sĩ sau đó gửi thư đến Hội Điện ảnh Việt Nam, khẳng định hình ảnh của anh đã bị cắt ghép, gây hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, gia đình.

Ngày 17/7/2025, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đưa ra văn bản nhắc nhở đối với ông Mai Huyền Linh (MC Quyền Linh) về việc thực hiện quảng cáo thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định và gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm đã được công bố.

Tuy nhiên, anh không bị xử phạt vì video quảng cáo có từ năm 2022-2023, đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tại buổi công chiếu phim Chốt đơn hôm 4/8/2025, Quyền Linh chia sẻ: "Thời gian qua có những lùm xùm liên quan, nhưng tôi luôn dành thời gian để nhìn lại mình. Điều gì đã sai, tôi đã xin lỗi từ cách đây mấy năm rồi. Chỉ là thời điểm này sự việc "nóng" trở lại.

Tôi có sai. Và ai trong cuộc đời mà không từng mắc sai lầm? Quan trọng là sau mỗi lỗi sai, mình dám đối mặt, dám sửa đổi và bước tiếp. Dù mình có làm hàng trăm điều đúng, chỉ cần một điều sai cũng phải học cách rút kinh nghiệm để làm tốt hơn".

Trước đó, vào năm 2021, Quyền Linh từng bị khán giả chỉ trích vì quảng cáo sai sự thật về một sản phẩm thực phẩm chức năng.

Quyền Linh xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm thổi phồng công dụng - Ảnh: Duy Anh

Cụ thể, trong một video trên trang cá nhân, Quyền Linh nói về nhiều tác dụng của sản phẩm Scurma Fizzy như hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư; giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày và điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường.

Tuy vậy, trong giấy xác nhận quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm cấp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Scurma fizzy chỉ có công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh.

Trao đổi với ZNews vào năm 2021, Quyền Linh gửi lời xin lỗi: "Tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình", nam MC nói.

Anh mong khán giả hiểu bản thân không phải là người vì tiền mà quảng cáo bất chấp.

"Nói tôi quảng cáo bất chấp thì thật oan uổng. Tôi đã làm rất nhiều chương trình từ thiện ở bệnh viện, phục vụ người nghèo, hiểu được nỗi khổ của người bệnh. Vì thế, tôi rất tiết chế khi nhận lời quảng cáo sản phẩm", anh nói.