MC Quyền Linh kể chuyện từng phải ngủ để quên cái đói

Tối nay (16/6), chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự tham gia của hai khách mời là diễn viên Mai Thanh Hà và võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất.

Trong chương trình, diễn viên Mai Thanh Hà cho biết: "Tôi nhanh chóng nhận lời tham gia chương trình bởi lẽ từng theo dõi và rất xúc động với các hoàn cảnh khó khăn xuất hiện tại đây. Thêm vào đó, trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, tôi luôn muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực, đóng góp giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất cũng chia sẻ: "Tôi rất hâm mộ MC Quyền Linh nên luôn theo dõi các chương trình có mặt anh.

Tôi đặc biệt khâm phục tấm lòng yêu thương, luôn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn của anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh không chỉ tài giỏi mà còn có tấm lòng nhân hậu, tôi ngưỡng mộ anh vô cùng.

Đến với chương trình này, tôi muốn góp chút công sức để giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin để thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn".

Tham gia chương trình tuần này, hai nghệ sĩ cùng vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn là em Tăng Ngọc Đỉnh (2009), em Kim Ngọc Nguyệt An (2010), em Sơn Hoàng Ánh Mai (2007).

Trong đó, em Kim Ngọc Nguyệt An hiện sống cùng mẹ. Ba của Nguyệt An mất vì tai nạn giao thông năm 2020. Anh hai của Nguyệt An được cậu út đón lên chùa ở để đỡ phần gánh nặng. Ngoài tiền sinh hoạt, học phí của hai anh em An, gia đình còn phải gánh món nợ hơn 30 triệu đồng.

MC Quyền Linh, diễn viên Mai Thanh Hà và võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất xúc động trước hoàn cảnh của các em nhỏ trong chương trình

Chứng kiến hoàn cảnh của em Nguyệt An, diễn viên Mai Thanh Hà xúc động: "Tôi cũng vừa mất ba cách đây nửa năm, hơn ai hết tôi rất đồng cảm với sự thiếu thốn tình yêu thương của em. Ba mẹ là điều thiêng liêng nhất với cuộc đời của mình. May mắn là tôi vẫn luôn được ở cạnh bên mẹ. Mỗi lần nhắc đến sự mất mát người thân là tôi không thể kìm được nước mắt".

Võ sĩ Duy Nhất thì bật khóc cho biết: "Hiện tại, tôi là ông bố hai con và luôn dành hết tình yêu thương cho hai bé. Khi chứng kiến sự thiếu thốn tình cảm của Nguyệt An, tôi vô cùng xót xa".

Hành động của Duy Nhất khiến ai cũng bất ngờ. Không ai nghĩ một võ sĩ mạnh mẽ trên sân khấu lại dễ rơi nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Em Tăng Ngọc Đỉnh hiện sống cùng ba trong một căn nhà tạm bợ, dột nát xây cách đây 20 năm. Mẹ em mất do bệnh tim vào năm 2021. Ba của Đỉnh bị khuyết tật ở chân, đi đứng khập khiễng nên không thể làm việc nặng, thường xuyên đau bệnh. Thu nhập mỗi tháng của ba em chỉ khoảng 2 triệu đồng, đến từ việc đi giăng lưới bắt cá và chạy xe ôm.

MC Quyền Linh cho biết: "Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như gia đình em Tăng Ngọc Đỉnh. Nhiều lúc hũ gạo trong nhà không còn một hạt nào. Tôi phải đi ra vườn, kiếm được rau gì ăn rau đó. Nhiều khi rau cũng không có. Rồi tôi phải ngủ để quên cái đói".

Hoàn cảnh cuối cùng là em Sơn Hoàng Ánh Mai, đang sống cùng mẹ, anh trai và em gái, ở nhờ trong căn nhà mái lá dột nát của bà ngoại.

Năm 2019, ba của Ánh Mai qua đời vì bệnh thận. Anh trai của em xin nghỉ học để cùng mẹ gánh vác gia đình. Hai mẹ con đi phơi xơ dừa hay cắt cỏ thuê để trang trải cuộc sống nhưng công việc cũng rất bấp bênh.

Khi được MC Quyền Linh hỏi rằng có bao giờ cảm thấy tủi thân khi không được mẹ may cho áo mới, em Ánh đáp: "Con biết nhà con nghèo nên con không đòi hỏi gì".

Nghe xong, MC Quyền Linh và diễn viên Mai Thanh Hà đã hứa sẽ tặng cho cô bé nhiều bộ quần áo mới. Anh nói: "Có những ước mơ nhỏ nhoi, đơn giản, chỉ cần một lần được mặc áo mới còn chưa có".