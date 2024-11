MC quốc dân hot nhất showbiz lộ tiền mừng cưới gây sốc lên đến 180 triệu đồng

Yoo Jae Suk là MC quyền lực và kiếm tiền khủng nhất showbiz Hàn Quốc hiện tại. Mới đây, công chúng đã phải ngỡ ngàng trước sự giàu có cũng như độ chịu chi của Yoo Jae Suk khi rapper Haha tiết lộ về số tiền mừng cưới khủng mà vợ chồng anh nhận được từ đồng nghiệp thân thiết.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Haha, diễn viên hài Jeong Joon Ha cho biết anh mừng cưới đàn em thân thiết Jo Se Ho 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng). Ngay lập tức, Haha liền chọc ghẹo Jeong Joon Ha đi cưới đồng nghiệp quá ít. Anh đồng thời tiết lộ cách đây 12 năm bản thân đã nhận được 10 triệu won (hơn 180 triệu đồng) tiền mừng cưới từ Yoo Jae Suk. Chia sẻ của Haha khiến Jeong Joon Ha bất ngờ và phải lập tức "chữa cháy": "Này cậu có biết Yoo Jae Suk kiếm được bao nhiêu tiền không? Tiền cát-xê của tôi và cậu ấy là 1 trời 1 vực đó".

Haha (giữa) chia sẻ với Jeong Joon Ha rằng anh và vợ đã nhận được 10 triệu won (hơn 180 triệu đồng) tiền mừng cưới từ Yoo Jae Suk trong hôn lễ vào năm 2012

Cuộc trò chuyện của Haha và Jeong Joon Ha gây bàn tán xôn xao trên MXH. Theo cư dân mạng, số tiền Jeong Joon Ha mừng cưới Jo Se Ho không phải ít, vốn đã nhiều hơn gấp 4 lần so với mặt bằng chung. Theo Wikitree tìm hiểu, phong bì tối thiểu các nghệ sĩ mừng cưới đồng nghiệp hiện tại khoảng 500.000 won (khoảng 9 triệu đồng), tùy vào mức độ thân thiết số tiền này có thể cao hơn. Trong khi đó, dân mạng xứ kim chi đều cho rằng tiền mừng cưới của Yoo Jae Suk ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của showbiz.

Khán giả cho rằng số tiền mừng cưới của Yoo Jae Suk "quá đẳng cấp"

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Yoo Jae Suk có thu nhập siêu khủng

Tham gia 1 chương trình truyền hình, Yoo Jae Suk từng được nam MC Jo Se Ho hỏi rằng liệu tài sản của anh có nhiều hơn tiền thưởng 45,6 tỷ Won (850 tỷ đồng). Lúc này nam MC quốc dân chỉ biết cười. Ngay sau đó, trên mạng xôn xao trước nghi vấn Yoo Jae Suk sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ Won (trên 18.000 tỷ đồng). Trước đồn đoán nắm trong tay nghìn tỷ, nam nghệ sĩ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Ngoài ra, Yoo Jae Suk còn cho biết anh không có ý định truyền lại khối tài sản kếch xù cho con cái. Thay vào đó, nam diễn viên muốn quyên góp lượng lớn tài sản cho trẻ em nghèo, bệnh nhân bệnh viện và các quỹ từ thiện. Theo tờ TMI News Show, Yoo Jae Suk đã quyên góp thiện nguyện ít nhất 3 tỷ won (hơn 54 tủ đồng).

Yoo Jae Suk có danh tiếng vững vàng, được mệnh danh là MC quốc dân

Nguồn: Wikitree