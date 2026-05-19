"MC quốc dân" cưới vợ khi 2 bàn tay trắng, giờ ở bạch dinh 500m² xa hoa: Sinh 2 công chúa đẹp nhất showbiz

MC Quyền Linh sinh năm 1969, là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến bậc nhất showbiz Việt nhờ hình ảnh giản dị, gần gũi. Trước khi thành công với vai trò MC, anh từng theo đuổi con đường diễn xuất và trải qua không ít giai đoạn khó khăn, từ đóng vai quần chúng đến đi vỗ tay thuê tại các gameshow để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau này, nam nghệ sĩ chuyển hướng làm người dẫn chương trình và dần ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ lối dẫn chân thành, mộc mạc cùng sự thấu cảm với nhân vật và khán giả.

Năm 2005, Quyền Linh kết hôn với bà xã Dạ Thảo. Nam MC từng chia sẻ ở thời điểm 20 năm trước, anh và vợ gặp nhau khi "2 bàn tay trắng không có gì". Và sau hơn 2 thập kỷ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, gia đình anh hiện đã có cuộc sống sung túc đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, vợ chồng nam MC còn có hai cô con gái xinh đẹp là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Dù chưa hoạt động showbiz chuyên nghiệp, cả Lọ Lem và Hạt Dẻ vẫn sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhờ ngoại hình nổi bật, tính cách ngoan ngoãn gần gũi. Hiện gia đình 4 thành viên của MC Quyền Linh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong căn biệt thự trị giá hơn 20 tỷ đồng với không gian sống hiện đại, xanh mát và đầy đủ tiện nghi.

Biệt thự trắng của gia đình MC Quyền Linh tọa lạc tại quận 7, TP.HCM, rộng khoảng 500m², được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại với gam màu sáng chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi, dễ chịu. Không gian bên trong đầy đủ tiện nghi với phòng giải trí, phòng thay đồ, hồ bơi riêng cùng khu sân vườn rộng rãi. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự nổi bật với mảng xanh phủ khắp khuôn viên, tạo cảm giác thư thái như một resort thu nhỏ. Vợ chồng Quyền Linh có niềm yêu thích đặc biệt với cây cối nên trong nhà luôn ngập tràn hoa và cây cảnh, từ những chậu nhỏ đặt dọc lối đi đến các loại cây lớn trồng quanh sân vườn. Nhờ đó, không gian sống lúc nào cũng tươi mát, tràn đầy sức sống và gần gũi với thiên nhiên.

Bên trong biệt thự, không gian sống gây ấn tượng với phong cách hiện đại và tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng theo tông màu đồng nhất như trắng, xám và các gam trung tính, tạo cảm giác hài hòa, thanh lịch. Khu vực phòng khách nổi bật với bộ sofa đen cỡ lớn kết hợp cách bài trí tinh gọn, trong khi không gian bếp sử dụng hệ tủ màu xám hiện đại, vừa đẹp mắt vừa tăng sự gọn gàng và tiện nghi cho căn nhà.

Không chỉ sở hữu khuôn viên sân vườn xanh mát, gia đình Quyền Linh còn có khu vườn trên sân thượng khiến nhiều người trầm trồ vì phủ kín cây xanh rực rỡ và hoa trái mướt mát. Đây là góc không gian được vợ chồng nam MC dành nhiều thời gian chăm sóc, vừa để thư giãn vừa tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Trong đó, nổi bật nhất là vườn hồng được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều gốc hoa nở rực rỡ mỗi mùa. Ngoài hoa, Quyền Linh còn tự tay trồng nhiều loại rau sạch để phục vụ bữa ăn gia đình. Nam MC thường xuyên khoe thành quả thu hoạch khiến nhiều người thích thú bởi cuộc sống giản dị, bình yên giữa căn biệt thự sang trọng.