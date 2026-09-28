MC quê Hải Phòng lấy chồng Tiến sĩ: Sống trong nhà 9 tầng ở Hà Nội, có phòng riêng để quay TikTok

Nữ MC này hiện là mẹ 2 con.

Đó là MC Ngô Mai Phương (SN 1997, quê Hải Phòng)!

Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV qua loạt chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Ngày xưa chill phết... và phim truyền hình giờ vàng "Đừng làm mẹ cáu". Bên cạnh công việc MC, Mai Phương hiện vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi làm, cuộc sống đời thường cũng như không gian sống của gia đình.

MC Ngô Mai Phương.

Trước khi được biết đến với vai trò MC, Mai Phương từng là Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2016. Cô theo học ngành Trung Quốc học, khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Mai Phương dần xây dựng công việc trong lĩnh vực truyền hình, đồng thời thử sức ở nhiều vai trò khác như người mẫu ảnh, quảng cáo, diễn xuất và sáng tạo nội dung.

Hiện tại, ngoài những lần xuất hiện trên sóng, cô còn thường xuyên quay TikTok, review sản phẩm và chia sẻ các nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình.

Lấy chồng Tiến sĩ, kín tiếng về danh tính nhưng không giấu chuyện được ông xã chiều chuộng

Mai Phương kết hôn vào đầu năm 2022, sau khoảng 2 năm hẹn hò. Ông xã của nữ MC hơn cô khoảng 10 tuổi, có bằng Tiến sĩ và hiện là công chức nhà nước. Dù đã về chung một nhà nhiều năm, danh tính của chồng Mai Phương vẫn được cô giữ kín.

Nữ MC từng giải thích rằng ông xã là người hướng nội, không thích xuất hiện trên mạng xã hội nên cô tôn trọng mong muốn này. Mai Phương cũng từng lên tiếng về những đồn đoán cho rằng chồng là doanh nhân hay "đại gia", cho biết anh không đi theo con đường kinh doanh mà tập trung vào học vấn và công việc nhà nước.

Dù kín tiếng về danh tính, Mai Phương lại khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc được chồng yêu thương, chăm sóc. Có lần, nữ MC tiết lộ ông xã đã đứng ra chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho cô. Gia đình bao trọn một tầng tại một nhà hàng ở trung tâm Hà Nội, toàn bộ không gian được trang trí theo tone hồng mà Mai Phương yêu thích, riêng background chụp ảnh được làm bằng hoa tươi. Khi một người dùng mạng đặt câu hỏi liệu đây có phải trường hợp cô tự chọn mọi thứ rồi chồng chỉ trả tiền, nữ MC đáp rằng điều cô muốn "flex" chính là sự chu đáo và tâm lý của ông xã.

Nữ MC và chồng.

Cuộc sống hôn nhân của nữ MC hiện đã có thêm hai nhóc tỳ.

Con trai đầu lòng của cô chào đời đầu năm 2024, sau đó gia đình đón thêm một bé gái vào năm 2025. Trên mạng xã hội, Mai Phương thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con nhưng vẫn khá kín tiếng về danh tính ông xã.

Nữ MC vẫn duy trì công việc MC, đồng thời tích cực sáng tạo nội dung, trong khi cả gia đình thường xuyên có những chuyến đi và hoạt động chung. Cô cũng khá thoải mái chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hôn nhân, từ chuyện được chồng chuẩn bị sinh nhật đến những khoảnh khắc chăm con, đi chơi cùng nhau.

Cô có hôn nhân hạnh phúc, sắc vóc ngày càng thăng hạng. Sống trong căn nhà 9 tầng ở Hà Nội, có hẳn phòng thay đồ của hai vợ chồng, phòng quay TikTok

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân, không gian sống của Mai Phương cũng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Gia đình nữ MC hiện sinh sống trong một căn nhà 9 tầng tại Hà Nội. Theo những hình ảnh và video cô từng chia sẻ, 6 tầng phía dưới được gia đình khai thác cho thuê, trong khi 3 tầng trên cùng là không gian sinh hoạt riêng.

Bên trong, căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, các khu vực được phân chia tương đối rõ ràng để phục vụ cả sinh hoạt gia đình lẫn công việc. Tầng 7 là không gian dành cho hai con, đồng thời có phòng gym, phòng kho và khu vực dành cho người giúp việc.

Phòng khách được thiết kế thông tầng, đón nhiều ánh sáng tự nhiên.

Khu vực phòng khách.

Góc bếp cũng được nữ MC thường xuyên chia sẻ trên mxh.

Ở những tầng cao, gia đình còn có ban công nhiều cây xanh.

Một trong những không gian được Mai Phương đầu tư khá kỹ là phòng thay đồ của hai vợ chồng. Trước đó, nữ MC từng thuê đội ngũ chuyên gia để sắp xếp và phân loại căn phòng. Tủ đồ được chia thành nhiều khu vực, mỗi ngăn dành cho từng nhóm trang phục khác nhau để thuận tiện sử dụng.

Phòng thay đồ.

Đáng chú ý hơn là một căn phòng vốn được gia đình dự định làm không gian riêng cho mẹ Mai Phương khi xây nhà. Tuy nhiên, sau đó mẹ cô thường ở phòng của cháu, nên căn phòng này được chuyển đổi công năng.

Hiện đây gần như trở thành một "studio tại gia" của nữ MC. Mai Phương sử dụng nơi này để quay TikTok, review sản phẩm và thực hiện nhiều nội dung khác. Căn phòng có tông trắng - be, được bố trí đầy đủ tủ quần áo, kệ để túi, bàn trang điểm, giường ngủ cùng nhà tắm và toilet riêng.

Vì dành khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày trong căn phòng này để làm việc, Mai Phương còn đặt thêm một chiếc máy lọc không khí bên trong.

Cô còn có 1 phòng để quay TikTok và review sản phẩm trong nhà.

Như vậy, căn nhà 9 tầng của nữ MC không chỉ đơn thuần là không gian sinh hoạt của gia đình 4 người. Một phần diện tích còn được khai thác cho thuê, trong khi những tầng trên được thiết kế để phục vụ cả cuộc sống riêng tư lẫn công việc. Với Mai Phương, việc quay TikTok, review sản phẩm hay chia sẻ cuộc sống thường ngày cũng diễn ra ngay trong chính căn nhà mà cô dành nhiều thời gian chăm chút.

Ảnh: FBNV.