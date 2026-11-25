"Tôi đứng trước 50.000 khán giả trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cất lời chào bằng giọng miền Nam giữa Thủ đô và nhận lại sự hưởng ứng nồng nhiệt. Khoảnh khắc đó khiến tôi rất hạnh phúc", MC Nguyên Khang nói.

Tối 24/11, MC Nguyên Khang cùng Á hậu Thụy Vân thu hút sự chú ý khi dẫn dắt chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

MC Nguyên Khang tại chương trình "Muôn sắc Việt Nam".

Chương trình quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng biểu diễn trên sân khấu tròn rộng 3.000 m², lấy cảm hứng từ mặt trống đồng và hình tượng cánh chim Lạc.

Trước giờ phát sóng, Nguyên Khang khuấy động không khí, dẫn dắt hàng vạn khán giả cùng hô vang khẩu hiệu "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp". Trong chương trình, anh và Thụy Vân kết nối các phần biểu diễn về huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, những ca khúc gắn với lịch sử dân tộc, không gian 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và các bản phối kết hợp chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại. Lời dẫn của hai MC nhấn mạnh vai trò của cội nguồn văn hóa trong hành trình giao lưu với thế giới.

Chia sẻ sau đêm diễn, Nguyên Khang cho biết anh đặc biệt xúc động khi đứng trước hàng vạn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. "Tôi đứng trước 50.000 khán giả trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cất lời chào bằng giọng miền Nam giữa Thủ đô và nhận lại sự hưởng ứng nồng nhiệt. Khoảnh khắc đó khiến tôi rất hạnh phúc", anh nói.

Nam MC cho biết khi nghe khán đài đồng thanh hô khẩu hiệu, anh cảm nhận rõ tình yêu, niềm tự hào và sự trân trọng của khán giả dành cho văn hóa dân tộc. Anh tin rằng các di sản và giá trị văn hóa Việt Nam sẽ tiếp tục được gìn giữ khi người trẻ vẫn yêu thương, tiếp lửa và phát huy những giá trị ấy.

MC Nguyên Khang bên các nghệ sĩ.

Tiết mục để lại nhiều ấn tượng với Nguyên Khang là liên khúc "Tự nguyện" - "Đất nước trọn niềm vui" có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ trẻ Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc. "Âm nhạc đã kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và nhiều vùng miền", anh chia sẻ.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, màn pháo hoa ở cuối chương trình cũng là khoảnh khắc khiến nam MC nhớ mãi. "Lúc âm nhạc lên cao trào và pháo hoa thắp sáng bầu trời Mỹ Đình, cảm xúc như vỡ òa", anh kể.

Nguyên Khang cho biết, anh lựa chọn hai phong cách dẫn khác nhau tùy theo nội dung chương trình. Với những phần giới thiệu di sản, anh sử dụng lối dẫn chậm rãi, giàu hình ảnh. Khi chuyển sang các tiết mục sôi động, nam MC tăng cường giao lưu để khuấy động không khí khán đài.

Theo anh, ở những chương trình tổ chức tại sân vận động, khán giả sẽ thấy một Nguyên Khang mạnh mẽ, sôi nổi hơn hình ảnh quen thuộc trên truyền hình. Tuy nhiên, anh vẫn muốn giữ sự trang trọng của một chương trình nghệ thuật cấp quốc gia mà không tạo khoảng cách với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ.

"Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn", anh bày tỏ.

Trước đêm diễn, điều Nguyên Khang mong chờ không đơn thuần là số lượng khán giả mà là cơ hội cùng mọi người tạo nên một nhịp đập chung.

MC Nguyên Khang và MC Thụy Vân dẫn ăn ý.

Đây là lần thứ hai nam MC dẫn một chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình, sau "Tổ quốc trong tim" năm 2025. Anh cho rằng cả hai đều là những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp nhưng mang lại những cảm xúc khác nhau. Nếu "Tổ quốc trong tim" đem đến cảm giác hào hùng, mãnh liệt về lòng yêu nước thì "Muôn sắc Việt Nam" có phần lắng đọng hơn, giúp anh hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử của thời khắc này.

"Tôi thấy may mắn khi cùng khán giả tại Mỹ Đình và cả nước chứng kiến dấu mốc này", anh nói. Theo nam MC, không phải lúc nào người dẫn chương trình cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu như vậy, nơi anh không chỉ dẫn chuyện mà còn được chứng kiến và góp phần kể lại câu chuyện lịch sử dân tộc.

Nguyên Khang cho biết anh nhận lời dẫn "Muôn sắc Việt Nam" bởi ý nghĩa của sự kiện. Với anh, đây không đơn thuần là một đêm nghệ thuật quy mô lớn mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm.

"Tôi hào hứng với cách kết nối di sản với sáng tạo đương đại, để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống trong đời sống hôm nay", anh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp tại sân vận động, nam MC cùng ê-kíp dành nhiều thời gian rà soát từng chi tiết. Ban đầu, ban tổ chức duyệt cho anh hai bộ trang phục với hai phong cách khác nhau. Tuy nhiên, bộ áo dài mang từ TP.HCM ra không phù hợp nên anh chuyển sang một bộ theo phong cách cổ phục của nhà thiết kế La Sen Vũ, đồng thời may thêm bộ màu vàng để mặc trong phần mở màn.

Khi biết chương trình gồm ba chương, Nguyên Khang đề xuất với đạo diễn bổ sung một bộ áo dài màu xanh cho phần kết. Kịch bản dẫn cũng được chỉnh sửa nhiều lần để bảo đảm sự ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn có cảm xúc, đặc biệt ở những phần giao lưu và dẫn dắt khán giả hô khẩu hiệu.

Do có phong cách dẫn khác nhau, Nguyên Khang và Thụy Vân cùng trao đổi, điều chỉnh lời dẫn để giọng Nam và giọng Bắc phối hợp ăn ý, bổ trợ cho nhau. Hai MC trải qua các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và có mặt tại sân vận động từ sớm trong ngày diễn chính thức.

Nguyên Khang được biết đến qua các chương trình truyền hình như "Chuyên cơ số 6", "Bước nhảy hoàn vũ", "Bài hát hay nhất". Những năm gần đây, anh tự sản xuất và dẫn dắt "The Khang Show" đồng thời tham gia một số chương trình truyền hình, trong đó có "Vì bạn xứng đáng" mùa mới trên VTV3.

Ngày 5/12, nam MC tổ chức đêm nhạc "Thanh xuân rực rỡ" tại TP.HCM, đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật và 5 năm thực hiện "The Khang Show".