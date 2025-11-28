HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
MC Mù Tạt của VTV được cầu thủ nổi tiếng, ít hơn tuổi quỳ gối cầu hôn ở Hàn Quốc

Li La |

Cả MC Mù Tạt và chàng cầu thủ nổi tiếng đều chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn lên trang cá nhân.

Mới đây, cầu thủ Đức Huy đã chia sẻ loạt hình ảnh quỳ gối cầu hôn MC Huyền Trang hay còn được biết tới với nghệ danh là Mù Tạt ở Hàn Quốc.

Ngoài hình ảnh, Đức Huy viết: "Đang đùa đùa. Ai ngờ gật đầu thật! Xin lỗi tất cả anh em! Từ nay tăng 2 thiếu vắng 1 nhân tố chủ lực! Chốt đơn!".

Về phía Huyền Trang cô cũng chia sẻ về ngày không thể quên trong đời: "Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt!”- sau đó Đức Huy tự đồng ý và tự đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến mình câu nào…

Khoảnh khắc diễn ra nhanh quá nên mình chỉ nhớ mang máng là như vậy, vì trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ - nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay “xấu xí” hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh ! Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay, và cả nhiều ngày sau nữa nhé Đức Huy".

Dưới chia sẻ của cặp đôi hàng trăm lời chúc mừng từ bạn bè và người ái mộ.

MC Mù Tạt của VTV được cầu thủ nổi tiếng, ít hơn tuổi quỳ gối cầu hôn ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

MC Mù Tạt và Đức Huy.

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Dương. Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Nam Định nhưng đến giữa mùa giải 2024-2025 chuyển sang CLB Bình Định.

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1993, là một trong những MC kì cựu của chương trình "Bữa trưa vui vẻ" và một số chương trình giải trí khác trên sóng truyền hình.

Chuyện tình giữa MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Phạm Đức Huy trở thành tâm điểm chú ý của khán giả từ đầu năm 2025. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục tương tác trên mạng xã hội và để lộ nhiều “hint” tình cảm.

Tháng 3/2025, họ chính thức công khai bằng loạt ảnh chụp chung tình tứ, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn nhờ hình ảnh “trai tài gái sắc”. Sau khi công khai, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường: đi du lịch Thái Lan, xuất hiện thân thiết cùng gia đình hai bên.

Hiện tại, Huyền Trang và Đức Huy được xem là một trong những cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm nhất khi kết hợp giữa sự duyên dáng của một MC truyền hình và sự hài hước, chân thành của chàng cầu thủ nổi tiếng.

