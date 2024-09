MC Minh Xù: “Kỳ Duyên liều lĩnh, đang chơi tất tay cho Miss Universe Vietnam 2024”

Bán kết Miss Universe Vietnam 2024 vừa diễn ra tối 11/9, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) với sự tranh tài của 29 thí sinh. Trong đêm thi này, các thí sinh hô tên và gọi tên tỉnh nơi mình sinh ra, trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội.

Các người đẹp có phần hô tên khá ấn tượng. Ở màn trình diễn trang phục áo tắm, thí sinh thể hiện sự tự tin, khoe đường cong nóng bỏng. Sau đó, các thí sinh thướt tha, uyển chuyển trong trang phục dạ hội, thu hút sự quan tâm cổ vũ của khán giả.

Nhiều gương mặt quen thuộc như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phí Phương Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Quách Tapiau Maily, Paris Bảo Nhi… xuất hiện càng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bởi những tràng pháo tay, hò hét gọi tên.

Các thí sinh trình diễn bikini tại đêm bán kết.

Đan xen phần trình diễn là hai tiết mục văn nghệ do hoa hậu chuyển giới Hương Giang kết hợp cùng rapper Pháp Kiều và các ca sĩ tham gia chương trình Anh trai say hi biểu diễn.

Giám khảo đêm bán kết có bà Nguyễn Thị Thúy Nga (Trưởng ban giám khảo), người mẫu Thanh Hằng, Anntonia Porsild - á hậu 1 Miss Universe 2023, hoa hậu chuyển giới Hương Giang, Dược sĩ Tiến…

Khán giả nhận xét sân khấu đêm bán kết thiết kế đẹp tuy nhiên ban giám khảo ngồi khá xa, khó có thể quan sát đầy đủ các thí sinh trình diễn. Phần quay hình cũng được khen tốt hẳn so với đêm trình diễn thời trang biển diễn ra ở Phan Thiết, Bình Thuận trước đó.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2024 công bố cuộc thi năm nay chỉ có 1 danh hiệu hoa hậu và 2 danh hiệu á hậu. Sau đêm bán kết, những người hâm mộ sắc đẹp đều đã có những dự đoán của riêng mình về top 3 năm nay.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Từng đồng hành với Miss Universe Vietnam 2024 khi đảm nhận dẫn chương trình ở phần thử thách trình diễn Trang phục dân tộc (National Costume), MC Minh Xù có những dự đoán riêng của mình.

Nam MC cho biết thêm, ngoài những gương mặt đã và đang được truyền thông quan tâm, dự đoán cạnh tranh ngôi vị hoa hậu thì anh dành sự ấn tượng cho Vũ Thúy Quỳnh và Paris Bảo Nhi.

“Với tôi, Quỳnh là một cô gái có sắc vóc đẹp, có kinh nghiệm nhưng chưa có nhiều sự bứt phá, ghi điểm trong hành trình nghệ thuật.

Qua tập 6, Quỳnh được “lột xác” trong mắt mọi người. Ít nhiều, cô gái ấy có bản lĩnh trình diễn trên sân khấu, vì thế đã có chiến thắng trong phần thử thách trình diễn trang phục dân tộc.

Có lẽ, với hành trình đến với Miss Universe Vietnam 2024 cùng bạn đồng hành Hà Kino nên Thúy Quỳnh như được tiếp thêm lửa.

Với Paris Bảo Nhi, tuy cô gái này chưa có kinh nghiệm nhiều ở các cuộc thi nhan sắc hay người mẫu nhưng vì hiểu bản thân, Nhi lựa chọn hình ảnh phù hợp, tôn được điểm mạnh.

Cô gái này luôn lựa chọn đúng layout, hình ảnh chỉn chu, biểu cảm thần thái… nên từ một cái tên mờ nhạt, cái tên này đang dần tạo một sức hút. Đây sẽ là ẩn số và sẽ làm nên chuyện trong đêm chung kết”, anh nói.

MC Minh Xù đồng hành với Miss Universe Vietnam 2024 khi đảm nhận dẫn chương trình ở phần thử thách trình diễn Trang phục dân tộc.

Anh nhận định, Kỳ Duyên sẽ vào top 3 nhưng có đột phá để đăng quang hay không thì vẫn là một bí ẩn.

MC Minh Xù và Hương Giang.

Ngoài ra, MC Minh Xù cho rằng Quỳnh Anh có thể là “dark horse” (tạm dịch: ngựa ô) của Miss Universe Vietnam 2024, vì gương mặt này có thừa kinh nghiệm catwalk, biểu diễn ở vai trò người mẫu, từng có giải thưởng quốc tế và đang có sự chuyển mình tốt từ một người mẫu sang hình ảnh hoa hậu.

Anh cũng dự đoán top 3 thí sinh năm nay sẽ gồm có Quỳnh Anh, Paris Bảo Nhi và Kỳ Duyên. Anh hy vọng 2 cái tên khác lọt top 5 là MLee và Vũ Thúy Quỳnh.

Với Kỳ Duyên, MC Minh Xù cho rằng câu chuyện của một nàng hậu đã có vị trí cao trong nghề nay mạo hiểm bước vào sân chơi sắc đẹp khác sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái đang theo đuổi ước mơ riêng.

Anh chia sẻ: “Từ đầu, việc hoa hậu Kỳ Duyên tham gia Miss Universe Vietnam 2024 đã trở thành câu chuyện, từ khóa gây sự chú ý từ truyền thông.

Ở trường hợp cá nhân, tôi khá e dè khi mình đã có vị trí trong nghề lại quyết định tham gia một cuộc thi khác trong cùng lĩnh vực. Thế nên, tôi đánh giá rất cao sự liều lĩnh nhưng có đầu tư, quyết tâm của Kỳ Duyên.

Cô ấy đã vượt qua vùng an toàn của bản thân. Tuy nhiên, nếu muốn giành chiến thắng cuối cùng thì Kỳ Duyên cần có sự đột phá và gây ấn tượng hơn so với những gì mọi người đã từng biết về cô ấy.

Với một người nổi tiếng đi thi lại, ai cũng sẽ khó tính vì họ kỳ vọng Kỳ Duyên có tạo dấu ấn rõ nét hơn với những bộ kỹ năng mà cô ấy đang có. Tôi cảm giác như Kỳ Duyên đang chơi tất tay, được ăn cả ngã về 0...

Dù chưa biết kết quả cuối cùng, nhưng tôi nghĩ thành công lớn nhất của Kỳ Duyên là có thêm được sự yêu mến và nâng cao hình ảnh trong mắt mọi người”.