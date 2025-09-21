MC Mai Ngọc chán nản vì sức khỏe xuống dốc sau sinh

Khoảng 1 tháng trước, MC Mai Ngọc tiết lộ tình trạng sức khỏe yếu đi rõ rệt. Thậm chí, nữ MC còn gặp khó khăn trong việc đi lại vì bị tụt canxi, tràn dịch khớp gối dẫn đến những cơn đau kéo dài khi đứng lên, ngồi xuống. Cô chia sẻ: "Mẹ bị đau gối đi lại khó khăn, bác sĩ bảo do tụt canxi sau sinh, nhưng vẫn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho em".

Mới đây, MC Mai Ngọc đăng tải hình ảnh tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội kèm theo dòng trạng thái khiến nhiều người không khỏi lo lắng trên trang cá nhân. Người đẹp bất lực than thở về sức khỏe xuống dốc: "Quá trời chán sức khoẻ bản thân. Sau sinh ọp ẹp thật sự!". MC Mai Ngọc đang phải đối mặt với nhiều thay đổi về cơ thể và tinh thần sau khi sinh con.

MC Mai Ngọc thừa nhận sức khỏe thay đổi hẳn sau khi trải qua ca sinh nở ở tuổi 35

Nữ MC bị tràn dịch khớp gối, đi lại khó khăn vì tụt canxi

Trên story trang cá nhân, Mai Ngọc mới đây bày tỏ sự chán nản về sức khỏe hiện tại của bản thân

Mai Ngọc vốn được biết đến là nữ MC xinh đẹp, duyên dáng, được khán giả yêu mến qua bản tin dự báo thời tiết. Trong suốt thai kỳ và sau sinh, cô vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người đẹp từng chia sẻ về chuyện sinh con: "Làm mẹ rồi mới thật sự hiểu mẹ mình, các chị, em, bạn bè xung quanh mình đã trải quả những gì, đã hy sinh nhiều thế nào. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần khi cuộc sống thay đổi hoàn toàn, tất cả thu bé lại chỉ bằng một em bé. Lúc sinh xong chính là lúc yếu mềm nhất, cần nhất sự trợ giúp từ chồng từ những người thân ở bên cạnh".

Netizen mong nữ MC sớm lấy lại năng lượng, sự tự tin và tiếp tục trở lại với công việc cùng hình ảnh rạng rỡ như trước đây

Mai Ngọc được biết đến là một trong những nữ MC tài năng và quen mặt trên sóng VTV. Thời gian gần đây, cô tạm gác công việc để toàn tâm lo cho tổ ấm riêng. Đầu tháng 12/2024, Mai Ngọc công khai chuyện đã có người mới, thực tế cô cùng chồng thứ hai đã đăng ký kết hôn từ cuối tháng 11. Đám cưới của cả hai được tổ chức trang trọng tại quê nhà chú rể vào cuối tháng 12/2024.