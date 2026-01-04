MC Lại Văn Sâm nói về 1 nhân vật đặc biệt: "Bạn là tình yêu, là niềm tin, cuộc sống của tôi"

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập kênh VTV3, nhà báo, MC kỳ cựu Lại Văn Sâm đã có những chia sẻ đầy cảm xúc, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Với ông, VTV3 không chỉ là nơi làm việc mà còn là một phần cuộc đời, gắn bó sâu sắc suốt hàng chục năm sự nghiệp.

Trong lời chúc bằng tiếng Nga được chính ông chia sẻ và đã được dịch sang tiếng Việt, MC Lại Văn Sâm bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho kênh truyền hình này: "Chúc mừng VTV3 nhân dịp sinh nhật 30 tuổi! Bạn là tình yêu của tôi, là niềm tin của tôi, là cuộc sống của tôi! Hãy luôn như vậy nhé, VTV3 của tôi!". Những lời giản dị nhưng chân thành ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Tên tuổi của MC Lại Văn Sâm gắn liền với thời kỳ phát triển rực rỡ của VTV3

Lại Văn Sâm được xem là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của VTV3. Ông không chỉ là gương mặt quen thuộc trên sóng mà còn từng giữ vai trò quản lý, góp phần định hình phong cách nội dung cho kênh.

Sinh năm 1957 tại Phú Thọ, Lại Văn Sâm có hành trình sự nghiệp đặc biệt. Ông từng học tập tại Liên Xô nhiều năm trước khi bén duyên với truyền hình từ vị trí biên dịch thể thao. Sau đó, ông nhanh chóng trở thành MC nổi tiếng, gắn liền với hàng loạt chương trình đình đám như SV, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú ...

Không chỉ ghi dấu ấn với khán giả qua phong cách dẫn duyên dáng, thông minh, ông còn được đồng nghiệp đánh giá là người tận tâm, cống hiến không ngừng nghỉ cho nghề. Hơn 30 năm làm việc tại VTV, tên tuổi Lại Văn Sâm gần như gắn liền với thời kỳ phát triển rực rỡ của VTV3.

Với lối dẫn duyên dáng, thông minh, Lại Văn Sâm được mệnh danh là "MC quốc dân"



Ngay cả sau khi nghỉ hưu vào năm 2017, MC Lại Văn Sâm vẫn tiếp tục xuất hiện trong một số chương trình, giữ được sức hút đặc biệt với khán giả nhiều thế hệ. Sự trở lại của ông trong các dịp đặc biệt, như chương trình kỷ niệm các dấu mốc của VTV3, luôn mang đến nhiều cảm xúc hoài niệm.

Sau hơn 30 năm đồng hành, hình ảnh Lại Văn Sâm và VTV3 gần như đã trở thành một phần không thể tách rời trong lòng khán giả Việt. Và có lẽ, chính sự gắn bó đặc biệt ấy đã khiến lời chúc của ông chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ người xem.