MC Khánh Vy "flex nhẹ" chị gái là PSG, tranh thủ hé lộ ngành học mới toanh của ĐH Sư phạm Hà Nội

Mới đây, MC Khánh Vy đã chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến ghé thăm nơi làm việc của chị gái đang là Phó Giáo sư tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ MC không giấu được sự tự hào khi nhận ra Khoa Tâm lý Giáo dục quen thuộc trước đây nay đã chính thức trở thành Trường Khoa học Giáo dục, dấu mốc cho thấy sự phát triển và mở rộng trong đào tạo của nhà trường.

Được biết, người chị đó chính là chị cả của Khánh Vy - Trần Cẩm Tú (sinh năm 1985), hiện đang giảng dạy tại Trường Khoa học Giáo dục. Không chỉ gây ấn tượng với học hàm Phó Giáo sư, cô còn sở hữu thành tích học tập đáng nể khi hoàn thành cả ba bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ, đồng thời đều đạt danh hiệu thủ khoa trong các lần bảo vệ luận văn, luận án. Với Khánh Vy, chị gái không chỉ là người thân mà còn là nguồn cảm hứng, động lực lớn nhất trong hành trình học tập của mình.

Khánh Vy đến thăm nơi làm việc của chị gái tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, Khánh Vy còn nhắc đến một xu hướng đáng chú ý khi ngành Sư phạm đang dần “hot” trở lại trong những năm gần đây. Để đáp ứng nhu cầu đó, Đại học Sư phạm Hà Nội đã mở thêm nhiều ngành học mới, trong đó có một ngành khiến cô đặc biệt ấn tượng đó là ngành Giáo dục và Truyền thông thuộc Trường Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là ngành học mang tính liên ngành rõ rệt, kết hợp giữa nền tảng giáo dục học hiện đại và kỹ năng truyền thông ứng dụng. Thay vì chỉ tập trung vào giảng dạy theo hướng truyền thống, chương trình đào tạo hướng đến việc giúp người học hiểu về cách con người tiếp nhận thông tin, cách xây dựng nội dung giáo dục và cách truyền tải thông điệp một cách hiệu quả trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh.

Theo thông tin từ nhà trường, sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị kiến thức toàn diện từ lý thuyết giáo dục đến thực hành truyền thông. Không chỉ học về tâm lý người học, phương pháp giảng dạy, sinh viên còn được tiếp cận với các kỹ năng thiết kế học liệu số, xây dựng nội dung, phát triển khóa học trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chính vì vậy, cơ hội nghề nghiệp của ngành này cũng khá rộng mở. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ có thể trở thành giảng viên, giáo viên hoặc chuyên viên giáo dục cộng đồng, mà còn có thể làm việc trong lĩnh vực truyền thông với vai trò xây dựng nội dung, vận hành chiến dịch truyền thông giáo dục hoặc phát triển các sản phẩm học tập trên nền tảng số.

Ngoài ra, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech) cũng ngày càng tăng. Những người có khả năng kết nối giữa giáo dục và truyền thông được đánh giá là phù hợp với nhiều vị trí như thiết kế khóa học e-learning, tư vấn triển khai công nghệ trong giảng dạy hoặc tham gia các dự án giáo dục của doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức quốc tế.

Việc một ngành học như Giáo dục và Truyền thông được đưa vào đào tạo tại Đại học Sư phạm Hà Nội cho thấy xu hướng đổi mới trong giáo dục hiện nay khi không còn giới hạn trong lớp học truyền thống, mà mở rộng sang các lĩnh vực liên ngành, gắn với công nghệ và nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Từ một chia sẻ mang tính cá nhân, bài đăng của Khánh Vy vì thế lại trở thành một gợi ý đáng chú ý cho nhiều học sinh đang trong giai đoạn lựa chọn ngành học. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng yêu cầu sự linh hoạt và đa kỹ năng, những ngành học mang tính kết hợp như vậy có thể sẽ là một hướng đi đáng cân nhắc.