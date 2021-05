MC Khánh Vy: 19 tuổi mua xe, tặng đất cho bố mẹ, 23 tuổi đi 6 nước "free", một tháng tiêu hết 60 triệu đồng

Khi nhắc tới Khánh Vy, chắc hẳn không ít người xem vẫn nhớ như in hình ảnh một cô nàng học sinh cấp 3 bắt chước 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão MXH một thời. Hiện nay, Khánh Vy không chỉ là một MC mà còn là một YouTuber, một người truyền cảm hứng về việc học tiếng Anh.



Sinh năm 1998, Khánh Vy sở hữu một ngoại hình xinh xắn, lối dẫn tự nhiên. Tới nay, nữ MC trẻ tuổi đạt được những thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một video chia sẻ về những điều bản thân đã làm được trong 10 năm qua, Khánh Vy tiết lộ mình đã đi làm từ rất sớm.

Cụ thể, Khánh Vy bắt đầu đi làm thêm từ năm học lớp 3 tới năm lớp 9 với công việc dẫn chương trình thiếu nhi. Khi ấy, thu nhập của Khánh Vy mỗi số là 50.000 đồng. Đó cũng là những kinh nghiệm đầu đời mà cô được từ lĩnh vực MC. Sau đó, khi học cấp 3, Khánh Vy chỉ tập trung vào việc học nên đã dừng công việc làm thêm.

Năm 17 tuổi, Khánh Vy được tuyển thẳng vào 4 trường đại học, trong đó điểm thi đại học đạt 28.13, đồng thời đạt được học bổng toàn phần FPT nhưng cô đã quyết định chọn Học viện Ngoại giao.

Năm 18 tuổi, Khánh Vy đảm nhận vai trò MC của Thế giới nghiêng - bản tin thời sự quốc tế ở VTC1, đồng thời, cô dẫn 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up. Năm 19 tuổi, nhờ sự truyền cảm hứng cho giới trẻ, cô trở thành sứ giả trẻ tuổi nhất Wechoice Awards.

Ngay từ năm nhất đại học, Khánh Vy đã đi làm thêm. Tuy nhiên, đến năm thứ hai đại học, cô mới thực sự nghiêm túc với việc kiếm tiền. Với những nỗ lực và sự nổi tiếng của bản thân, khi chưa đầy 20 tuổi, Khánh Vy tiết lộ mình đã có thể tặng bố mẹ một mảnh đất và mua ô tô dù đó là một chiếc xe cũ và phải trả góp.

Khánh Vy cũng tiết lộ bản thân có nhiều nguồn thu nhập. Bên cạnh là một MC, cô còn làm Youtube, cộng tác với nhãn hàng, làm KOL quảng cáo, đầu tư bất động sản và chứng khoán... Tuy nhiên, để có một nguồn thu ổn định như vậy, mỗi tháng cô cũng phải chi trả khá nhiều. Khánh Vy cho biết:

"Mình cảm thấy rất may mắn vì tiền nhà mỗi tháng không cần trả vì ở cùng gia đình. Tiền sinh hoạt trong nhà khoảng 2 - 2,5 triệu đồng, tiền ăn uống khoảng 5 - 6 triệu đồng. Mình hay đi ăn uống với gia đình, ít đi ăn ở ngoài nhưng hay mua cà phê uống. Mỗi tháng mình quẹt thẻ khoảng 10 - 20 - 30 triệu đồng.

Tiền trả lương cho những người trong team mình khoảng 30 triệu đồng. Nói chung một tháng mình chi khoảng 50 - 60 triệu đồng. Mình nghĩ mình không phung phí và chi tiêu khá phù hợp với mục đích và nhu cầu sống của mình."

Bên cạnh đó, Khánh Vy cũng đã đặt chân tới 6 quốc gia: Trung Quốc - Mỹ - Thái Lan - Singapore - Nhật Bản - Hàn Quốc vì mục đích công việc. Năm 20 tuổi, cô đạt học bổng trị giá 200 triệu đồng của Học Viện EF New York (Mỹ). Khoá học ngắn hạng này đào tạo về chuyên ngành Ngôn ngữ - Media.

Sở hữu một bảng thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy nhưng Khánh Vy vẫn đang học tập và trau dồi từng ngày cho con đường sự nghiệp sau này.