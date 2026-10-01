MC “kém duyên với Quang Hùng MasterD” xin lỗi

Sau 4 ngày xảy ra ồn ào, nam MC đã chính thức lên tiếng, gửi lời xin lỗi đến Quang Hùng MasterD.

Vừa qua, màn tương tác giữa 2 MC và Quang Hùng MasterD tại một sự kiện ở TP.HCM đã tạo ra tranh luận lớn trên MXH. Theo đó, nhiều người bày tỏ không hài lòng với cách trò chuyện, giao lưu của 2 MC với Quang Hùng vì có nhiều câu nói thiếu tinh tế, khiến nam ca sĩ rơi vào tình huống gượng gạo.

Mới đây, Q.Tr. - một trong 2 MC được nhắc đến trong ồn ào đã chính thức lên tiếng xin lỗi Quang Hùng MasterD. Trên fanpage có hơn 5.000 người theo dõi, nam MC đăng tải một bài viết khá dài, nhìn lại cách ứng xử của mình trong sự kiện ngày 26/9 vừa qua và gửi lời xin lỗi đến nam ca sĩ.

Nam MC lên tiếng xin lỗi Quang Hùng MasterD (Ảnh chụp màn hình)

Q.Tr. cho biết sau khi tạm khóa các trang mạng xã hội, anh có thời gian bình tĩnh để nhìn lại toàn bộ sự việc. Sau khi xem lại các đoạn clip, nam MC nhận ra cách giao tiếp, ứng xử của mình với Quang Hùng khi đó "chưa đúng mực, chưa phù hợp", đồng thời khiến nam ca sĩ không thoải mái và ảnh hưởng đến chương trình.

Nam MC thừa nhận bản thân đã thiếu tinh tế, thiếu chuyên nghiệp trong những khoảnh khắc đó và cho biết sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Q.Tr. cũng chia sẻ anh vốn yêu quý, ngưỡng mộ Quang Hùng từ trước nên khi có cơ hội gặp nam ca sĩ, bản thân vừa vui, hồi hộp, run và lúng túng. Tuy nhiên, anh khẳng định điều này không phải lý do để biện minh cho cách hành xử của mình.

Q.Tr. cho biết những phản ứng và góp ý nghiêm khắc nhận được trong những ngày qua là bài học lớn để anh nhìn lại bản thân, cẩn trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử sau này.

“Cho T. gửi đến Quang Hùng, lời xin lỗi chân thành nhất. Thật lòng, T. rất yêu quý và ngưỡng mộ Quang Hùng từ trước đến giờ. Vì vậy, khi có cơ hội được gặp Quang Hùng, T. vừa vui, vừa hồi hộp, khá run và có phần lúng túng khi đứng cạnh Quang Hùng. Có lẽ vì thế mà T. đã không kiểm soát tốt lời nói và cách thể hiện của mình. Nhưng đó không phải là lý do để biện minh cho những gì T. đã nói và đã làm với Quang Hùng. T. xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự thiếu tinh tế và thiếu chuyên nghiệp của mình trong những khoảnh khắc đó. Những phản ứng và góp ý nghiêm khắc mà T. nhận được trong những ngày qua là một bài học rất lớn, để T. nhìn lại bản thân và cẩn trọng hơn trong lời nói, cách ứng xử sau này”, nam MC viết.

Bên cạnh lời xin lỗi gửi đến Quang Hùng, nam MC cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của nam ca sĩ và ban tổ chức chương trình vì những ảnh hưởng từ sự việc. Q.Tr. cho biết anh không mong Quang Hùng bỏ qua ngay, chỉ hy vọng nam ca sĩ có thể thông cảm và tha thứ cho mình.

Trước đó, màn tương tác của 2 MC với Quang Hùng MasterD trở thành tâm điểm tranh luận trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, màn giao lưu giữa Quang Hùng MasterD và 2 MC tại sự kiện ngày 26/9 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong các đoạn clip được đăng tải, 2 MC liên tục đưa ra những lời nhận xét trong lúc Quang Hùng tham gia trò chơi và tương tác với khán giả.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều là khi Quang Hùng xuất hiện và giao lưu với người xem, MC nói rằng: "Tui cảm giác nha, lúc nãy chưa có Hùng nó sung nó vui hơn nhiều, tự dưng có Hùng hết sung hết vui". Khi Quang Hùng trả lời sai trong trò chơi, nam MC tiếp tục nói: "Đại sứ gì mà đoán sai".

Đến một tình huống khác, khi Quang Hùng gặp lỗi trong phần chơi và đề nghị được thực hiện lại, 2 MC tiếp tục có những câu nhận xét như "Em bị phiền á Hùng ơi", "Hùng ơi em biết khái niệm chạy thẳng không chứ sao em chạy vào lề không vậy", hay "Em có biết chơi thật không vậy".

Những đoạn clip này khiến nhiều khán giả cho rằng cách dẫn dắt của 2 MC chưa phù hợp, đặc biệt khi các câu nói liên tục hướng vào khách mời. Ồn ào sau đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời danh tính của 2 MC là Q.Tr. và Q.Th. cũng được tìm kiếm.

Sau khi vụ việc nhận được nhiều phản ứng, tài khoản TikTok của cả hai được đặt ở chế độ riêng tư và khoá một số tài khoản MXH khác. Trước ồn ào, cả hai đều không phải những MC có độ nhận diện quá lớn trên mạng xã hội.

Quang Hùng MasterD, tên thật Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Huế. Anh hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Tên tuổi Quang Hùng được biết đến rộng rãi hơn tại Việt Nam sau khi anh tham gia chương trình Anh trai "say hi" năm 2024 và lọt Top 5 chung cuộc.

Năm 2026, Quang Hùng MasterD tiếp tục góp mặt trong Tinh Hà "Say Hi". Song song với âm nhạc, anh cũng tham gia nhiều chiến dịch thương hiệu và trở thành gương mặt được các nhãn hàng chú ý.

Hiện, sau lời xin lỗi của Q.Tr., phía Quang Hùng MasterD chưa có thêm chia sẻ về sự việc.