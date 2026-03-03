MC Huyền Trang Mù Tạt - vợ mới cưới của tuyển thủ Đức Huy nghẹn ngào chia sẻ về chiếc áo vest của người bố đã khuất

Lễ cưới của MC Huyền Trang (Mù Tạt) và tuyển thủ Đức Huy gần đây không chỉ gây ấn tượng bởi ngập tràn sắc đỏ hạnh phúc mà còn có một khoảnh khắc lắng đọng khiến nhiều người rơi nước mắt.

Trên trang cá nhân, Mù Tạt vừa chia sẻ lại câu chuyện đặc biệt diễn ra trong ngày cô về nhà chồng. Nữ MC xúc động kể rằng chú của mình đã mặc lại bộ vest của bố cô - người đã qua đời - trong khoảnh khắc trọng đại ấy.

“Sáng sớm, Chú dậy là ủi bộ vest chỉnh tề và nói với con: ‘Biết bộ vest này của ai không? Của Bố con đấy!’…”, Huyền Trang viết.

Trong lễ cưới, thay vì bố ruột dắt tay con gái trao cho nhà trai, chú của cô đã thay bố làm điều đó. Hình ảnh ấy không chỉ là sự thay thế về nghi thức, mà còn như một cách để cô cảm nhận được sự hiện diện của bố trong ngày đặc biệt nhất cuộc đời.

Nữ MC nghẹn ngào chia sẻ, khi được bạn bè ôm và hỏi “Khi nãy nhớ bố à?”, cô chỉ biết lặng người. Với Huyền Trang, việc chú mặc vest của bố và đưa mình về nhà chồng giống như một lời nhắn gửi rằng bố vẫn luôn ở bên, dõi theo và chúc phúc cho con gái.

Vợ Đức Huy chia sẻ về bộ vest cũ của người cha đã khuất

Dòng tâm sự nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp để lại bình luận xúc động trước câu chuyện đầy tình cảm gia đình. Không ít người cho rằng đây là khoảnh khắc thiêng liêng và ý nghĩa nhất trong cả buổi lễ.

Giữa không khí rộn ràng của đám cưới, câu chuyện nhỏ ấy lại khiến mọi thứ lắng lại. Một chiếc vest cũ, một cái nắm tay thay cha, và lời nhắn “Bố sẽ luôn phù hộ cho cả nhà ta” - đủ để biến ngày vui thành ký ức không thể nào quên trong cuộc đời bà xã Đức Huy.

Mù Tạt rơi nước mắt khi nghe chia sẻ của chú.

