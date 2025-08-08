MC Huyền Trang Mù Tạt tay trong tay với cầu thủ nổi tiếng đi du lịch, loạt ảnh "tình bể bình" gây sốt

Sau khi công khai mối quan hệ, MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) và cầu thủ Đức Huy ngày càng khiến netizen chú ý với những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Mới đây, cặp đôi tiếp tục cùng nhau du lịch Lạng Sơn và không quên chia sẻ loạt ảnh tình tứ, làm cộng đồng mạng "lụi tim".

Trong ảnh, cả hai xuất hiện ở nhiều địa điểm nổi tiếng như Suối Mỡ Mắm, các khu du lịch hang động, và khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố. Đáng chú ý, thần thái và "visual" của cả hai đều rất rạng rỡ. Huyền Trang gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng và vóc dáng thon gọn, trong khi Đức Huy vẫn giữ nét điển trai phong trần vốn có. Sự đồng điệu trong cách ăn mặc, thần thái và những cử chỉ tự nhiên khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Đức Huy và bạn gái cùng đi du lịch

Sau khi công khai hẹn hò, Huyền Trang và Đức Huy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, cùng nhau đi du lịch, khám phá và trải nghiệm cuộc sống. Dù cả hai đều bận rộn với công việc riêng – MC truyền hình và cầu thủ chuyên nghiệp nhưng vẫn dành thời gian cho nhau một cách khéo léo.

Bên dưới bài đăng dân tình bình luận cực xôm và dành lời khen đẹp đôi dành cho nữ MC và chàng cầu thủ.

Loạt ảnh đi chơi cực tình của Đức Huy và Huyền Trang

Chàng cầu thủ nắm tay khẳng định "chủ quyền" với Huyền Trang



