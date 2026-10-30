MC Huyền Trang Mù Tạt công khai số tiền trong tài khoản Đức Huy sau cú bị lừa đảo gài bẫy

Ngay từ tin nhắn đầu tiên, vợ chồng nữ MC đã biết đây là lừa đảo vì nhiều chi tiết sơ hở.

Các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, với đủ kịch bản giả danh người thân, bạn bè để vay tiền, yêu cầu chuyển khoản. Không ít người nổi tiếng cũng trở thành mục tiêu của những chiêu trò này và phải lên tiếng cảnh báo cộng đồng.

Mới đây, MC Huyền Trang Mù Tạt chia sẻ câu chuyện vợ chồng cô bị kẻ gian mạo danh trên mạng xã hội. May mắn là ngay từ tin nhắn đầu tiên, đối phương đã để lộ hàng loạt sơ hở khiến kế hoạch lừa đảo nhanh chóng bị phát hiện.

Huyền Trang Mù Tạt và Đức Huy

Theo chia sẻ của nữ MC, kẻ gian sử dụng ảnh đại diện của cô để nhắn tin cho chồng cô - cầu thủ Đức Huy qua Viber, nhờ anh phối hợp diễn một tình huống qua cuộc gọi Zalo nhằm khiến chồng của Mù Tạt tin tưởng. Nhưng vấn đề là Đức Huy chính là chồng của Huyền Trang và từ khi kết hôn cả hai đã xưng vợ - chồng, không phải chị - em. Vì vậy cả 2 vợ chồng đã biết người đang nhắn tin là kẻ gian.

Bên cạnh đó thời điểm tin nhắn được gửi đến, 2 vợ chồng đang ngồi cạnh nhau nên dễ dàng nhận ra điều bất thường. Chồng nữ MC cũng có thể tra cứu số điện thoại của người nhắn tin để kiểm tra danh tính.

Sau đó nữ MC còn chỉ ra thêm những chi tiết khiến kịch bản lừa đảo khó có cơ hội thành công: vợ chồng cô vốn không có thói quen nhắn tin cho nhau qua Viber, hiếm khi trò chuyện bằng Zalo và đặc biệt, từ khi yêu nhau đến lúc kết hôn, cả hai chưa từng vay hay xin tiền của đối phương.

Cô còn đùa rằng tài khoản của hai vợ chồng chẳng có bao nhiêu tiền để trở thành mục tiêu béo bở: “Tài khoản vợ chồng tao còn đồng nào đâu mà lừa, có bảo chuyển tiền thì tao nói thật, chắc gì chồng tao còn quá 5 triệu tiêu vặt, ăn sáng với mua đồ online. Tao thì nổi tiếng trong giới cô bé 0 đồng rồi. Lừa người giàu thì đỡ chứ lừa bọn tao hơi tốn tiền điện thoại!”.

“Thêm nữa được cái trước giờ chưa bao giờ vợ chồng tao vay hay xin tiền nhau, từ lúc yêu tới giờ, đứa nào tiêu tiền đứa nấy, không động vào của nhau 1 đồng nào. Giờ bảo đứa nọ vay tiền đứa kia là bọn tao báo cơ quan chức năng ngay!” - Huyền Trang Mù Tạt nói thêm.

Kẻ gian đã thu hồi tin nhắn trước khi nữ MC chụp lại đoạn hội thoại

Dẫu vậy, đằng sau câu chuyện dở khóc dở cười, Huyền Trang nhấn mạnh mọi người vẫn cần cảnh giác trước những thủ đoạn tương tự. Theo nữ MC, hiện nay, công nghệ AI có thể được sử dụng để giả giọng nói, thậm chí tạo video giả mạo. Vì thế, việc nghe được giọng nói quen thuộc hay nhìn thấy hình ảnh của người thân qua cuộc gọi cũng chưa đủ để khẳng định người đang liên lạc là chính chủ.

Nữ MC cũng cảnh báo về kịch bản kẻ gian hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản, sau đó chuyển tiếp sang một tài khoản thứ ba. Nếu làm theo mà không xác minh kỹ, nạn nhân có thể mất tiền thật dù ban đầu tưởng rằng mình chỉ đang giúp người quen. Thậm chí, Huyền Trang cho biết nhiều bạn bè của cô gần đây đã mất số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng vì các chiêu trò lừa đảo. Bởi vậy, cô khuyến cáo mọi người cần kiểm tra kỹ danh tính người liên hệ, đặc biệt với những yêu cầu vay mượn hoặc chuyển tiền bất thường, kể cả khi đối phương chủ động gọi điện để tạo lòng tin.

Phía dưới bài đăng, nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại trước những chiêu trò ngày càng khó lường. Một số ý kiến cho biết bản thân đã hạn chế nghe điện thoại từ số lạ, đồng thời thận trọng hơn với các tin nhắn hỏi vay tiền, kể cả khi người nhắn sử dụng hình ảnh và thông tin của người quen.

Câu chuyện của vợ chồng Huyền Trang - Đức Huy cũng cho thấy những chi tiết tưởng chừng nhỏ như thói quen liên lạc, cách xưng hô hay lịch sử giao tiếp có thể giúp phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 vừa, chuyên gia Ngô Minh Hiếu - hay còn được biết đến với tên gọi Hiếu PC, Giám đốc Tổ chức Chống lừa đảo cũng chỉ ra 3 kịch bản lừa đảo bằng AI đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta.

"Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật" - đó là thông điệp xuyên suốt mà Hiếu PC muốn gửi đến người dùng trong thời đại AI. Theo chuyên gia, công nghệ Deepfake hiện nay cho phép kẻ xấu giả mạo hoàn toàn khuôn mặt, giọng nói, thậm chí cả biểu cảm và bối cảnh chỉ với một tấm ảnh duy nhất và một công cụ miễn phí hoặc rất rẻ có thể tải về từ internet.

Trước thực trạng này, Hiếu PC nhấn mạnh rằng không nên chỉ dựa vào mắt thường để phán đoán thật - giả. Thay vào đó, chuyên gia đề xuất người dùng cần chuyển trọng tâm, thay vì hỏi "Cái này có giả không?", hãy hỏi "Yêu cầu này có hợp lý không?".

Khi nhận được một cuộc gọi đáng ngờ, hãy tự đặt ra ba câu hỏi: Tại sao họ lại gấp gáp như vậy? Tại sao họ lại yêu cầu chuyển tiền? Tại sao họ không cho xác minh qua một kênh khác?

Và áp dụng nguyên tắc 5 giây: dừng lại, gọi lại số đã lưu hoặc liên lạc qua một kênh khác để xác minh. Nếu đối tượng gọi qua Facebook Messenger, hãy liên hệ lại với người đó qua Zalo hoặc WhatsApp. "Tuyệt đối không chuyển tiền trong bất kỳ trường hợp nào mà mình cảm thấy nghi ngờ dù chỉ một chút", Giám đốc Hiếu PC kết luận.

(Ảnh: FBNV)