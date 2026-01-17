MC Diệp Chi "cầu cứu"

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân có dấu tích xanh, MC Diệp Chi đã đăng tải thông báo khẩn, cảnh báo việc cô bị kẻ gian mạo danh trên mạng xã hội nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Nữ MC cho biết dù đang rất bận rộn với công việc, song do liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm, xác minh thông tin nên buộc phải lên tiếng và "cầu cứu" cộng đồng mạng cùng report trang fake để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Bài đăng cảnh báo của nữ MC lên MXH.

“Cảnh báo lừa đảo. Đây không phải trang của Chi ạ. Chi chỉ có duy nhất Facebook này và một tài khoản Instagram liên kết. Không dùng TikTok, không có page nào khác. Nhờ mọi người report giúp ạ!” , MC Diệp Chi chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ mong muốn chưa có ai trở thành nạn nhân, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản đáng ngờ.

Theo đó, tài khoản Facebook chính thức của MC Diệp Chi có dấu tích xanh và hiện sở hữu hơn 487.000 người theo dõi. Trong khi đó, tài khoản giả mạo mà nữ MC cũng có tên “Nguyen Diep Chi”, có hơn 9.400 người theo dõi, thậm chí còn tự nhận là “Nguyen Diep Chi Trang Chính Thức” trong phần tiểu sử, dễ gây nhầm lẫn với khán giả.

Thực tế, việc người nổi tiếng bị mạo danh trên mạng xã hội không phải là câu chuyện hiếm. Trước MC Diệp Chi, nhiều MC, BTV và nhân vật công chúng như MC Diệp Anh, MC Lại Văn Sâm… cũng từng phải công khai lên tiếng khi hình ảnh, tên tuổi bị lợi dụng để kêu gọi từ thiện giả, bán hàng, hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng, các chiêu trò giả mạo ngày càng tinh vi, từ việc sao chép hình ảnh, giọng nói cho đến tạo nội dung giống hệt tài khoản thật, khiến người dùng rất khó phân biệt nếu không kiểm tra kỹ.

Việc các nhân vật công chúng chủ động thông báo kịp thời được xem là cách cần thiết để hạn chế rủi ro, giúp người hâm mộ tránh “tiền mất tật mang”. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm ơn MC Diệp Chi vì đã lên tiếng sớm, đồng thời chia sẻ lại thông tin cảnh báo để bạn bè, người thân cùng nắm rõ. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mạo danh người nổi tiếng trên mạng xã hội, đồng thời nhắc nhở người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin, chỉ tin tưởng các tài khoản chính chủ có xác thực rõ ràng.

Nữ MC nổi tiếng khi dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

MC Diệp Chi (sinh năm 1986) là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình. Cô từng “cầm trịch” nhiều chương trình đình đám của VTV như Rung chuông vàng , Đường lên đỉnh Olympia , Điều ước thứ 7 … Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của nữ MC cũng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Diệp Chi hiện là mẹ của bé Sumo (tên thật An Nhiên, sinh năm 2011); trên mạng xã hội, MC Diệp Chi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, ấm áp bên con gái.