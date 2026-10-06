MC đài truyền hình SN 1986 là Hoa Khôi Đại học Ngoại thương, có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Mỹ nhân này cũng từng khi Hoa hậu và đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất".

Đó là BTV Nguyễn Thụy Vân.

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, đến từ Hà Nội. Năm 2003 - khi mới 17 tuổi, Thụy Vân giành danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa hậu học đường toàn quốc. Đến năm 2006, khi đang theo học đại học, cô là Hoa khôi Đại học Ngoại thương.

Năm 2008, Thụy Vân đi thi Hoa hậu Việt Nam. Tại cuộc thi, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 và giải "Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất".

BTV - Á hậu Thụy Vân (Ảnh: FBNV)

Sau cuộc thi, Thụy Vân chọn con đường truyền hình, làm việc tại Đại truyền hình Việt Nam. Cô chinh phục khán giả bằng lối dẫn nhẹ nhàng đầy duyên dáng cùng khí chất tự tin, thông minh.

Trong quá trình công tác, Thụy Vân đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình truyền hình và sự kiện trực tiếp như Chuyển Động 24h, Bản Tin Tài Chính Tiêu Dùng (Đã tạm dừng từ 1/7/2020), Việc Tử Tế, Sao Check, Hoa Xuân Ca, Chào 2016, Chào 2017, Chào 2020, Hoa hậu Việt Nam các năm, Hoa hậu Thế giới Việt Nam các năm,...

Trong đó đáng chú ý nhất là Chuyển Động 24h - chương trình mà Thụy Vân đã gắn bó gần 12 năm, từ 10/10/2014 - 28/5/2026. Ở bài đăng thông báo chia tay Chuyển Động 24h, nữ MC tâm sự: “Câu nói ‘Tôi là Thuỵ Vân của Chuyển Động 24h’ - câu nói đại diện cho thanh xuân của chính Vân, là điều khán giả nhớ đến Vân, biết đến Vân! Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển Động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân!”.

Thụy Vân có 12 năm đồng hành cùng Chuyển Động 24h (Ảnh: FBNV)

Nữ MC tại chương trình Việc Tử Tế (Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở danh hiệu nhan sắc hay công việc, Thụy Vân cũng không ngừng học hỏi, phát triển bản thân. Năm 2018, cô nhận bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại trường ĐH FPT. Bên cạnh đó, MC Thụy Vân cũng có nhiều kinh nghiệm làm giám khảo tại Hoa hậu Việt Nam qua các năm 2020 và 2022.

Về cuộc sống gia đình, BTV Thụy Vân vô cùng kín tiếng.

Năm 2010, Thụy Vân kết hôn với chồng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Thời điểm đó, toàn bộ thông tin và hình ảnh của đám cưới lẫn chồng cô đều được giữ kín, không có chia sẻ công khai nào.

Trong suốt 16 năm hôn nhân, Thụy Vân chưa từng công khai hình ảnh chồng lên MXH lẫn truyền thông. Lý do là vì chồng Thụy Vân không thích xuất hiện trước truyền thông, không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 vợ chồng. Vì vậy nữ BTV hoàn toàn tôn trọng mong muốn của chồng.

Tuy nhiên Thụy Vân cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với truyền thông. Cô mô tả ông xã là người chân thành, tinh tế, yêu thương gia đình. Anh là người đồng hành, luôn ủng hộ Thụy Vân trong công việc lẫn cuộc sống. Ở thời điểm cô vừa đi làm vừa học Thạc sĩ vừa chăm lo gia đình, chồng cô chủ động đưa đón vợ mỗi ngày.

Hiện tại, vợ chồng Thụy Vân có gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn với 2 con - một trai một gái.