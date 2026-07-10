Đội tuyển Pháp đã có chiến thắng thuyết phục tại vòng tứ kết World Cup 2026.

Một khoảng trống xuất hiện, Mbappe lập tức tung cú sút xa, thủ môn Bounou đổ người đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Ngay trong tình huống tiếp theo, Upamecano đánh đầu cận thành, vẫn là Bounou phản xạ cực nhanh để cứu thua cho Maroc.

Trận đấu tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc đã bắt đầu như thế. Maroc muốn duy trì nhịp độ vừa phải trong những phút đầu tiên. Nhưng đội tuyển Pháp đã nhanh chóng có những được các cơ hội uy hiếp khung thành.

Sau những phút đầu trận khá lúng túng, Maroc cố gắng kiểm soát bóng trong chân để giảm áp lực lên khung thành thủ môn Bounou. Đội bóng châu Phi phần nào thành công trong việc kéo thấp nhịp độ trận đấu và có những phút thi đấu tương đối tự tin.

Dù vậy, đội tuyển Pháp vẫn biết cách tìm thấy thêm những thời cơ uy hiếp khung thành. Phút 25, Mbappe xâm nhập vòng cấm với tốc độ “xé gió”. Hậu vệ Mazraoui trong nỗ lực cản phá đã xoạc bóng phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

Cự li 11m là nơi mà Mbappe vô cùng tự tin. Anh từng thực hiện thành công tới 3 quả penalty trong trận chung kết World Cup 2026. Nhưng lần này, Mbappe đã phải chịu thua “chuyên gia bắt 11m” Bounou. Thủ thành bên phía Maroc không chỉ đoán đúng hướng sút mà còn bắt gọn trái bóng, tạo ra sự thất vọng to lớn cho Mbappe.

Bounou cản phá penalty

Mbappe thất vọng

Phút 35, lại là Bounou tỏa sáng giải nguy cho Maroc. Doue đi bóng vào vòng cấm địa và dứt điểm ở cự li gần. Nhưng bằng cách nào đó, Bounou vẫn kịp đổ người để giải nguy cho khung thành.

Khi mà cú sút bất ngờ của Digne ở phút 45+2 đưa bóng vượt qua được tầm tay của thủ môn Bounou, trái bóng lại tìm trúng xà ngang và bật ra. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0.

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến những tình huống tấn công dồn dập của đội tuyển Pháp. Nhưng hết Doue lại đến Mbappe không thể đưa bóng vào khung thành. Trong khi đó, tuyển Maroc vẫn kiên trì với lối chơi rình rập.

Tới phút 60, cuối cùng bàn thắng cũng đến với “Gà trống Gô-loa”. Mbappe có khoảng trống và thực hiện cú cứa lòng cực kỳ hiểm hóc. Trái bóng bay theo quỹ đạo quá khó và thủ môn Bounou lần này đã phải đón nhận bàn thua. Tỉ số là 1-0 cho Pháp.

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Sau bàn thắng, tuyển Pháp vẫn duy trì thế trận chủ động. Bàn thắng thứ hai đến như một điều tất yếu. Dembele đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Bounou để nâng tỉ số lên thành 2-0.

Niềm vui của Dembele

Phần còn lại của trận đấu, đội tuyển Maroc dốc sức tấn công. Chỉ có điều, áp lực mà họ tạo ra về phía phần sân Pháp là tương đối rời rạc. Hàng phòng ngự Pháp cũng như thủ môn Mike Maignan đều hóa giải được mà không gặp quá nhiều khó khăn.

90 phút khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Pháp. Một chiến thắng quá thuyết phục khi nhà đương kim á quân đã làm chủ hoàn toàn trận đấu và không cho đối phương cơ hội tạo nên bất ngờ. Tại vòng bán kết World Cup 2026, Pháp sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Tây Ban Nha vs Bỉ.

Kết quả: Pháp 2-0 Maroc

Bàn thắng

Pháp: Mbappe 60’, Dembele 66’

Đội hình ra sân

Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Kone, Rabiot, Olise, Doue, Dembele, Mbappe

Maroc: Bounou, Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine, El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, El Khannouss, Diaz, Talbi