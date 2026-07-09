Lo lắng về trọng tài World Cup, Thụy Sĩ chuẩn bị sẵn phương án nhận thẻ đỏ khi đấu Argentina

Đội tuyển Thụy Sĩ chuẩn bị kỹ càng trước trận gặp Argentina tại tứ kết World Cup 2026.

Theo ghi nhận từ buổi tập mới nhất của đội tuyển Thụy Sĩ, HLV Murat Yakin đã yêu cầu các học chuẩn bị sẵn các phương án 10 đấu 11, 9 đấu 11 và thậm chí là 8 đấu 11 trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina.

Hình ảnh từ buổi tập của đội tuyển Thụy Sĩ

Mục đích của các bài tập này là nhằm giúp các cầu thủ Thụy Sĩ làm quen với trường hợp phải thi đấu thiếu người do thẻ đỏ. Tính từ đầu World Cup 2026, các trọng tài đã rút ra 13 thẻ đỏ dành cho các cầu thủ. Con số này vượt xa so với World Cup 2022 - giải đấu chỉ có tổng cộng 4 thẻ đỏ. Trước đó, World Cup 2018 cũng chỉ chứng kiến 4 thẻ đỏ.

Với sự hỗ trợ của VAR, những tình huống phạm lỗi bị "soi" một cách chi tiết hơn. Cũng từ đó, các trọng tài sẵn sàng rút thẻ đỏ.

Thủ môn Kobel

Bên cách việc chuẩn bị cho trường hợp thi đấu thiếu người, đội tuyển Thụy Sĩ cũng tập luyện rất kỹ càng cho loạt luân lưu 11m. Được biết, thủ môn Kobel hiện đang dành 2 giờ mỗi ngày chỉ để tập cản phá penalty. Tại vòng 1/8, Kobel cũng đã tỏa sáng để giúp Thụy Sĩ đánh bại Colombia trong loạt "đấu súng".