Bốc thăm Asiad: U23 Việt Nam chịu thiệt thòi vì điều luật cũ?

U23 Việt Nam sẽ góp mặt tại môn bóng đá nam Asiad 2026.

Tại Asiad 2026, môn bóng đá nam có sự thay đổi lớn khi chỉ lựa chọn 16 đội tham dự dựa trên thành tích tại vòng loại và VCK U23 châu Á 2026. Lễ bốc thăm dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Hiện chưa rõ cách thức phân định nhóm hạt giống ở môn bóng đá nam Asiad 2026. Tuy nhiên, nếu ban tổ chức giữ nguyên điều luật cũ, U23 Việt Nam có thể chịu thiệt thòi.

U23 Việt Nam là 1 trong 16 đội tham dự môn bóng đá nam Asiad 2026

Cụ thể, trong các kỳ Asiad trước đây, nhóm hạt giống môn bóng đá nam được phân định dựa theo thành tích của các đội trong kỳ Asiad liền trước đó. Nếu điều luật này không thay đổi, nhóm hạt giống tại Asiad 2026 sẽ dựa trên thành tích ở Asiad 2022.

4 năm trước, U23 Việt Nam thi đấu không tốt và bị loại ngay từ vòng bảng. Trên BXH chung cuộc, đoàn quân áo đỏ chỉ xếp thứ 17/21 đội tham dự. Điều này khiến U23 Việt Nam có nguy cơ rơi vào nhóm hạt giống số 3 hoặc số 4 tại Asiad 2026. Như vậy, “Những chiến binh Sao Vàng” dễ bốc thăm vào bảng đấu khó nhằn.

Trái lại, nếu như cách thức phân hạng dựa theo thành tích ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thậm chí sẽ nằm ở nhóm hạt giống cao nhất. Đoàn quân áo đỏ giành HCĐ tại giải đấu đó sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã tham dự tổng cộng 6 kỳ Asiad. Thành tích tốt nhất trong quá khứ là hạng tư chung cuộc vào năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

U23 Việt Nam giành hạng tư tại Asiad 2018

Môn bóng đá Asiad 2026 dự kiến diễn ra từ 15/9 đến 3/10. Các đội tham dự sử dụng đội hình U23 và được cho phép bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Với U23 Việt Nam, kế hoạch là sử dụng đội hình với độ tuổi U21.