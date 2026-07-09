Messi sẽ bị tước đặc quyền tại đội tuyển Argentina?

Messi đang gặp một vấn đề lớn tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Messi đã đá hỏng penalty trong 2 trận đấu gặp Áo và Ai Cập. El Pulga lập kỷ lục buồn khi trở thành người đá hỏng penalty nhiều nhất lịch sử World Cup (4 quả) đồng thời là người đầu tiên bỏ lỡ 2 quả phạt đền trong cùng một kỳ World Cup.

Messi đã hỏng ăn 2 quả penalty tại World Cup 2026

Đây là một vấn đề thực sự đối với Messi nói riêng và đội tuyển Argentina nói chung. Những quả 11m là cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn trong các trận đấu loại trực tiếp. Việc bỏ lỡ penalty không chỉ khiến đội nhà mất đi thời cơ ăn bàn mà còn ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội đồng thời gián tiếp giúp đối thủ lên tinh thần.

Liệu Messi có nên tiếp tục thực hiện các quả phạt đền cho đội tuyển Argentina hay không là một chủ đề được bàn luận rộng rãi trong giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Chuyên gia người Argentina Matias Fondato nhận định: "Đó là một chuyện rất kỳ lạ vì làm sao bạn có thể bảo Messi đừng sút penalty nữa chứ. Messi không phải là người cần ghi bàn để chứng minh điều gì đó với bất kỳ ai. Tôi không phản đối nếu Messi nhường quyền đá penalty cho đồng đội. Nhưng cá nhân tôi vẫn muốn Messi thực hiện các quả 11m cho Argentina".

Chuyên gia của kênh talkSport Jeff Stelling lại nghĩ khác: "Tôi nghĩ đó là áp lực quá lớn đối với cậu ấy từ góc độ cá nhân. Tôi nghĩ rằng lần tới khi Messi bước lên thực hiện quả 11m, cậu ấy sẽ có rất nhiều suy nghĩ rối bời trong đầu". Jeff Stelling cho rằng Argentina cần chuẩn bị sẵn những phương án cho quả penalty. Chuyên gia người Anh tiến cử tiền vệ đang khoác Liverpool Alexis Mac Allister.

Lautaro Martínez là chân sút penalty khá uy tín trong màu áo ĐTQG Argentina

Tại vòng bảng World Cup 2026, trong trận đấu mà Messi ngồi dự bị, Lautaro Martínez đã ghi 1 bàn cho Argentina từ quả 11m. Tính đến nay, Lautaro Martínez đã thực hiện 3 quả penalty trong màu áo ĐTQG và đều thành công. Ngoài ra, Julian Alvarez và Enzo Fernandez cũng thường xuyên đá 11m ở cấp độ CLB và đạt tỉ lệ vào khá cao.