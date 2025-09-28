‘Mazda6 nhảy khỏi con thuyền sedan hạng D sắp bị đắm là thông minh’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 176 phát sóng ngày 27/9 trên HTV9.

Trong số Trên Ghế hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một mẫu xe đã rất quen thuộc – Mazda6. Thời gian gần đây xuất hiện thông tin mẫu xe này có dấu hiệu ngừng bán tại trường Việt Nam, nhưng THACO Auto vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức. Vậy theo anh, liệu Mazda6 có đang âm thầm bị khai tử tại Việt Nam hay không?

Để khẳng định một mẫu xe bị khai tử, tôi nghĩ rằng cần chờ hãng công bố. Nhưng đôi khi các hãng sẽ không làm điều đó vì nhiều lý do khác nhau.

Thực tế, khoảng 4 tháng gần đây doanh số của Mazda6 đều bằng 0. Theo khảo sát của tôi, một số đại lý muốn nhập xe nhưng phía nhà sản xuất lại thông báo không còn xe. Như vậy, có thể coi Mazda6 đã khai tử, và không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ bị loại khỏi danh mục sản phẩm của Mazda tại Việt Nam.

Vậy theo anh Nam, lý do chính của việc này bắt nguồn từ đâu?

Theo tôi, lý do đầu tiên khiến một mẫu xe bị khai tử là hãng không bán được. Nếu bán chạy, chắc chắn họ sẽ cố gắng duy trì, còn doanh số thấp thì hãng không còn mặn mà nữa.

Thực tế, người dùng hiện nay đang chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao, trong khi Mazda6 lại chịu sự cạnh tranh gay gắt và bản thân sản phẩm cũng kém sức hút. Những yếu tố này cộng lại khiến mẫu xe dần bị bỏ rơi và đi đến ngưỡng khai tử.

Với một sản phẩm lắp ráp trong nước, doanh số chỉ hơn 10 xe/tháng sẽ tạo áp lực rất lớn cho hệ thống vận hành. Từ việc duy trì một dây chuyền lắp ráp riêng tại nhà máy đến đại lý bán hàng. Việc truyền thông một sản phẩm có doanh số quá thấp là chi phí bỏ ra không còn hiệu quả. Gộp tất cả yếu tố lại, việc doanh số thấp buộc hãng phải đi đến quyết định khai tử

Nhìn lại quá khứ, Mazda6 đã từng có một thời gian thành công, doanh số tốt trong phân khúc. Vậy anh đánh giá như thế nào về mẫu xe này?

Mazda6 là một sản phẩm ít được nâng cấp, trong khi đối thủ như Toyota Camry vừa có phiên bản mới khiến Mazda6 trở nên lỗi thời. Dù công bằng mà nói, thiết kế KODO đến nay vẫn đẹp và bóng bẩy, nhưng người dùng luôn muốn “món ăn mới”, và Mazda6 không đáp ứng được.

Khách hàng ngày càng có nhu cầu cao hơn về trải nghiệm và tính năng. Các đối thủ liên tục cập nhật, thậm chí ở cùng tầm giá cũng có nhiều lựa chọn mới mẻ hơn. Trong bối cảnh đó, một mẫu xe lâu không nâng cấp như Mazda6 rõ ràng đã kém đi.

Cuối cùng, phân khúc sedan hạng D vốn đang đi xuống. Với một sản phẩm vốn đã yếu thế như Mazda6, tác động càng nặng nề hơn, khiến xe khó giữ được sức hút như trước.

Tôi nhận thấy, Mazda6 vẫn có những ưu điểm nhất định. Thiết kế đẹp, nội thất có màn hình HUD, trang bị ADAS và sedan hạng D nhưng giá cao nhất chưa đến 900 triệu đồng.

Vậy theo anh Nam, liệu người dùng có đang bỏ quên những yếu tố này trên Mazda6?

Tôi nghĩ người dùng không hẳn bỏ quên Mazda6, mà họ luôn đặt lên bàn cân khi xuống tiền, đặc biệt là về giá. Hiện nay, Mazda6 có mức giá tương đương một mẫu crossover hạng C. Đổi lại, sedan hạng D thường rộng rãi hơn, chạy êm ái hơn.

Tuy nhiên, xu hướng hiện nay đang nghiêng về xe gầm cao. Một chiếc crossover mang tính thực dụng hơn trong đời sống hàng ngày, phù hợp với điều kiện đường sá ở Việt Nam, chở người linh hoạt hơn và mang lại tầm quan sát thoáng hơn.

Vì vậy, dù Mazda6 vẫn là một chiếc xe tốt, thậm chí hấp dẫn hơn khi có mức giá cạnh tranh, nhưng thói quen và nhu cầu sử dụng đã dịch chuyển hẳn sang nhóm xe gầm cao. Đó là lý do Mazda6 không còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Theo tôi, một mẫu sedan sẽ cho cảm giác lái tốt hơn crossover, sedan hạng D cũng sẽ rộng hơn CUV cỡ C. Nhưng dường như số lượng người quan tâm đến cảm giác lái đang ít hơn nhưng người quan tâm đến sự thực dụng. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi từng tìm hiểu về vấn đề này và nhận ra rằng người Việt mua xe thường xem ngoại thất, nội thất rồi chốt, dù chưa hề lái thử. Trên mạng, ai cũng nói “xe này lái hay lắm, vận hành tốt lắm”, nhưng thực tế số người thật sự lái thử, cảm nhận được chất xe, rồi so sánh giữa các mẫu để đưa ra quyết định thì không nhiều. Đa phần vẫn chọn theo hình thức bên ngoài, trang bị hay công năng, thay vì tìm kiếm một chiếc xe mang lại cảm giác lái hay.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, Mazda6 vẫn là một mẫu xe có cảm giác lái tốt nhưng phân khúc này có những lựa chọn nổi trội hơn. Ví dụ Honda Accord cho trải nghiệm lái chân thật. Toyota Camry công nghệ mới hơn, đặc biệt hàng ghế sau gần như “vô đối”. Nếu ưu tiên option, Kia K5 chắc chắn cũng khiến Mazda6 lép vế.

Vì thế, khi đặt tất cả yếu tố lên bàn cân, Mazda6 trở nên nhạt nhòa. Đây là một chiếc xe tốt, nhưng dễ bị lu mờ khi so sánh với đối thủ cùng tầm giá.

Vậy sau khi Mazda6 ngừng bán, thị phần các mẫu xe như Honda Accord và Kia K5 sẽ tăng lên hay Toyota Camry sẽ áp đảo hơn nữa, thưa anh?

Tôi nghĩ phân khúc sedan hạng D ở Việt Nam vốn khá hạn chế đang ngày càng bị thu hẹp. Sự ra đi của Mazda6 chỉ khiến cho các mẫu xe còn lại “dễ thở” hơn đôi chút.

Camry thì có tệp khách hàng riêng, sống tốt dù vẫn chịu ảnh hưởng từ xu thế chung. Các mẫu còn lại thì chỉ là tranh giành miếng bánh nhỏ, giống như một quả bóng oxy mà tất cả cùng phải hít chung, khi một đối thủ rút ống thở thì những đối thủ khác có thêm phần không khí. Nhưng công bằng mà nói, điều này cũng chỉ đủ để thở chứ khó bùng nổ. Với tình hình và xu hướng tiêu dùng hiện nay, tôi nghĩ tồn tại được đã là một thành công.

Thực tế, Mazda6 cũng đã bị khai tử tại nhiều quốc gia trên thế giới và sẽ bị thay thế bởi xe điện EZ-6 trong tương lai. Vì thế, khả năng THACO Auto có bản mới hoặc quay lại lắp ráp Mazda6 trong tương lai là không cao. Nếu có, hãng sẽ chỉ bán xe nhập khẩu nguyên chiếc, với mục đích chính là phô diễn công nghệ để bán các mẫu xe phân khúc thấp hơn

Trong khi đó, Honda Accord đang chật vật tại Việt Nam. Khi thế giới đã có thế hệ mới nhưng các đại lý vẫn bán xe sản xuất từ năm 2022-2023, dù giảm 200-250 triệu đồng vẫn rất ít khách quan tâm. Còn Kia K5 là mẫu xe đẹp, nhiều công nghệ nhưng vẫn không bán được.

Hiện nay, người dùng có xu hướng chọn xe gầm cao. Tầm tiền các mẫu sedan hạng D sẽ chọn CUV cỡ C, sedan hạng C sẽ chọn CUV cỡ B. Thực tế thị trường cho thấy CUV cỡ B dù đã hơn 10 mẫu xe nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện những cái tên mới. Bởi đây là phân khúc mà con sóng đang lên, dù chỉ là một mẫu xe bình thường cũng sẽ có doanh số nhất định.

Còn với sedan hạng D, con sóng đang đi xuống khi ngay cả một sản phẩm xuất sắc như Camry cũng đang giảm so với trước đây. Vì thế, nếu thật sự THACO quyết định khai tử, tương tự việc “nhảy ra khỏi thuyền để khỏi bị đắm” là một lựa chọn thông minh.

Không chỉ có Mazda6, THACO Auto cũng đang phân phối Kia K5. Vậy mẫu xe này có phải chịu chung số phận như Mazda6 hay không, thưa anh?

Tôi nghĩ rằng Kia Việt Nam sẽ chưa khai tử Kia K5. Bởi vì, mỗi hãng xe đều cần một sản phẩm biểu tượng, không tập trung vào doanh số mà thay vào đó là để phô diễn công nghệ. Honda Accord cũng là một mẫu xe như thế. Vì vậy, tôi cho rằng Kia K5 vẫn sẽ được hãng duy trì tại Việt Nam trong tương lai gần.

Liên quan đến thông tin Mazda6 có thể bị khai tử, mạng xã hội cũng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Một người dùng bình luận rằng “Accord trường tồn theo thời gian”, anh nghĩ sao?

Tôi chưa hiểu lắm ý nghĩa của từ “trường tồn” mà người này muốn nói. Nhưng với cách Honda Việt Nam đang làm, tôi nghĩ Accord rất khó bị khai tử. Họ cần một mẫu xe mang tính biểu tượng để thúc đẩy doanh số ở các phân khúc bên dưới. Cách làm của Honda thường là mang về những mẫu như Civic Type R để định vị thương hiệu, và Accord cũng đóng vai trò tương tự. Ít nhất trong thời gian tới, Accord sẽ vẫn còn để bán. Thêm nữa, vì là xe nhập khẩu nên Honda có thể đưa về theo từng lô, từng đợt, không chịu áp lực như những mẫu xe lắp ráp trong nước.

Bình luận tiếp theo: “THACO giờ ưu tiên mấy con bán chạy thôi K3, K5, Mazda 3, Mazda6 lâu nay còn chả thấy marketing hay đưa phiên bản mới về tầm này cứ all in và CX-6 và Carnival là có lãi”. Anh nghĩ sao?

Tôi thấy rằng xu hướng này khá rõ rệt.

Trong 1 lần đến showroom THACO Auto chung cả 3 thương hiệu vào chiều thứ 7, tôi thấy vẫn khá vắng khách. Hầu hết họ chỉ tập trung quan tâm đến một vài dòng xe chính. Vì vậy việc hãng dồn lực cho những sản phẩm chủ lực là điều hợp lý. Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, câu chuyện làm sao để sống và tồn tại quan trọng hơn. Và để làm được điều đó, tập trung vào các mẫu bán chạy là bước đi cần thiết.

Một người khác nói rằng “Từ lúc sinh ra tới lúc khai tử nó không thay đổi quá nhiều”, anh Nam nghĩ sao?

Bản thân Mazda vốn ít thay đổi thiết kế, và Mazda6 thậm chí còn ít thay đổi hơn. Nói công bằng thì Mazda6 vẫn đẹp, bởi đây là mẫu xe mang tính định hướng cho các sản phẩm ở phân khúc thấp hơn, nên hãng càng hạn chế đổi mới. Ngôn ngữ thiết kế KODO vẫn giữ được nét đẹp riêng, và đến tận bây giờ một chiếc CX-5 nhìn vẫn như mới. Đó vừa là ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là hạn chế của Mazda.

Nói về giá bán, 2 ý kiến được đồng tình là “Bán giá như CX-5 lại lên top ngay. Cỡ D mà dáng trẻ đẹp” hoặc là “Con này tất cả đều ổn chỉ có giá là không ổn”. Ý kiến của anh như thế nào?

Công bằng mà nói, giá bán của Mazda6 không phải quá cao khi niêm yết ở mức 769-899 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc một người bình luận như thế trên mạng xã hội không đồng nghĩa rằng họ sẽ mua Mazda6 nếu giá bán thấp hơn. Nhưng tôi tin rằng khi thật sự bỏ tiền mua xe họ sẽ chịu nhiều sự tác động khác nữa, ví dụ như việc sẽ nhận được nhiều câu hỏi kiểu “Tại sao không mua xe gầm cao?”

Cảm ơn anh Nam rất nhiều vì những chia sẻ này.