Mazda6 ngừng bán: Phân khúc sedan cỡ D tiếp tục thu hẹp

Mazda 6 được yêu thích vì kiểu dáng trẻ trung và giá thành hợp lý. Ảnh: HL

Trước đó, Mazda6 đã bị khai tử tại Mỹ (năm 2021) và Nhật Bản (năm 2024). Hãng Mazda cho biết, dòng xe sedan cỡ D sẽ được thay thế bằng loạt crossover, phù hợp với thị hiếu người dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang xe gầm cao.

Tại Trung Quốc, Mazda6 cũng đã được thay thế bởi chiếc EZ-6, sedan điện cỡ D do liên doanh Changan – Mazda sản xuất. EZ-6 giữ dáng sedan thanh lịch nhưng hiện đại hơn, với phạm vi hoạt động mỗi lần sạc khoảng 600km. Mazda cũng có kế hoạch xuất khẩu EZ-6 tới một số thị trường phù hợp.

Tại Việt Nam, Mazda6 thế hệ đầu tiên - kế thừa dòng Mazda 626 - có mặt từ khá sớm thông qua liên doanh với VMC. Với kiểu dáng đột phá so với thời kỳ này và cảm giác lái ấn tượng dựa trên triết lý "Zoom-zoom" khiến xe trở thành lựa chọn được giới trẻ ưa thích.

Đến năm 2011, Mazda hợp tác với THACO và lắp ráp trong nước Mazda6 thế hệ thứ 3 từ năm 2014. Ở giai đoạn này, mẫu sedan cỡ lớn nhất của Mazda tại Việt Nam lại thu hút khách hàng nhờ nội thất rộng, động cơ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhiều tính năng phong phú và đặc biệt giá bán cạnh tranh hơn so với Toyota Camry hay Honda Accord.

Mazda EZ-6 được xem là biến thể điện của Mazda6, đã bán ra tại Trung Quốc từ năm 2024. Ảnh: Carz

Doanh số Mazda6 đạt đỉnh năm 2016 với hơn 3.200 xe, sau đó liên tục lao dốc. Năm 2020, 1.653 xe bán ra, nhưng đến 2024 chỉ còn 612 chiếc. Tính đến hết tháng 8-2025, Mazda6 chỉ tiêu thụ được 56 xe – mức thấp kỷ lục. Diễn biến này không chỉ xảy ra với riêng Mazda6 mà còn phản ánh sự thoái trào của toàn phân khúc sedan cỡ D trước sức ép từ xe CUV/SUV đô thị.

Những năm gần đây, trong khi các đối thủ liên tục có thế hệ mới, Mazda6 ít được nâng cấp, thiết kế chậm đổi mới khiến sức hút cũng giảm dần.

Việc Mazda6 rút khỏi thị trường khiến phân khúc sedan cỡ D hiện chỉ còn Toyota Camry giữ vị trí chủ lực, song song với Accord có doanh số không đánh kể.

Một số tân binh mới như MG7, BYD Seal (Trung Quốc) và Kia K5 (Hàn Quốc, do Thaco lắp ráp) đang rất nỗ lực duy trì sự hiện diện của sedan cỡ D.

Toyota Camry trở thành cái tên hiếm hoi còn doanh số tốt trong phân khúc sedan cỡ D. Ảnh: HL

Mazda6, dù rút lui, vẫn sẽ để lại dấu ấn là một mẫu xe mở đường cho phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam, trước khi xu hướng xe gầm cao lấn át.