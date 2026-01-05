Mazda3 giảm giá tới 75 triệu tại đại lý, bản tiêu chuẩn nay xuống ngang Hyundai Accent, nhưng người mua phải chấp nhận một điều

Mazda3 giảm giá tại đại lý

Một đại lý ở TP.HCM đang rao bán chiếc Mazda3 Sport 1.5L Premium với giá giảm mạnh 75 triệu đồng. Giá thực tế của mẫu xe này nay chỉ còn 644 triệu đồng, tương đương với giá niêm yết của bản 1.5L Luxury, trong khi hơn hẳn về trang bị. Tuy nhiên, chỉ còn 1 chiếc mang số VIN 2024 được áp dụng chính sách giảm giá này.

Mazda3 bản hatchback VIN 2024 đang được giảm giá mạnh tại đại lý. Ảnh: Đại lý Mazda

Đây là chương trình của riêng đại lý nhằm đẩy nốt hàng VIN 2024 khi nay đã bước sang những ngày đầu của năm 2026. Trong khi đó, với xe VIN 2025, mức giảm nhận được sẽ ít hơn, tối đa 35 triệu đồng tùy từng phiên bản và nơi bán.

Chẳng hạn, một đại lý ở Hà Nội rao bán Mazda3 1.5L Luxury với giá giảm 35 triệu đồng, từ 644 triệu xuống còn 604 triệu đồng, bản Deluxe tiêu chuẩn giảm 30 triệu còn 569 triệu đồng, ngoài ra còn kèm theo một số quà tặng. Trong khi đó, một đại lý khác ở TP.HCM đưa ra mức giảm 20 triệu cho bản tiêu chuẩn, xuống còn 579 triệu đồng.

Như vậy, giá thực tế Mazda3 bản tiêu chuẩn nay có giá tương đương bản cao nhất của một số mẫu xe hạng B nằm bên dưới như Honda City (499 - 569 triệu đồng), Hyundai Accent (439 - 569 triệu đồng).

Mazda3 là một trong những mẫu xe nổi bật của thương hiệu tại nhiều thị trường. Ảnh: Đại lý

Việc Mazda3 được giảm giá tại đại lý không gây ngạc nhiên. Ngoài lý do đẩy hàng tồn, những mẫu xe hạng C đang gặp cạnh tranh lớn từ dòng SUV trong khi chưa có ưu thế rõ ràng. Với tầm giá của xe hạng C, người dùng hoàn toàn có thể đầu tư cho SUV/CUV hạng B. Dù xuống một phân khúc, nhưng lợi thế xe gầm cao, dáng trẻ trung cá tính và dễ xoay sở trong phố lại là điểm cộng lớn. Điều này thể hiện rõ ràng ở doanh số, khi tính chung 11 tháng năm 2025, xe cỡ C đạt 5.560 xe - mức thấp nếu so với các xe SUV/CUV cỡ nhỏ.

Mazda3 có gì?

Dù xe hạng C đang trên đà đi xuống, Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc. Hiện tại, Mazda3 được lắp ráp trong nước và phân phối với 2 biến thể là sedan và hatchback. Dáng sedan chia thành 3 bản Deluxe, Luxury và Premium trong khi dáng hatchback chỉ có lựa chọn Luxury và Premium.

Mazda3 đang chịu áp lực lớn trên thị trường. Ảnh: Đại lý

Sự khác biệt của hai phiên bản ngoài dáng tổng thể chỉ nằm ở một vài trang bị. Mazda3 sedan ở hữu bộ mâm 16 inch trong khi bản hatchback trang bị mâm 18 inch và thêm đèn LED ban ngày. Còn lại, nhìn chung, các trang bị tương ứng giữa các phiên bản là như nhau. Tùy từng phiên bản, người dùng sẽ nhận được cửa sổ trời, màn HUD, màn giải trí 8,8 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động…

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L phun xăng trực tiếp, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 146Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tuy nhiên, Mazda3 Deluxe không có hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop). Về an toàn, cả mẫu sedan và hatchback đều có ADAS nhưng chỉ xuất hiện trên bản cao nhất Premium.