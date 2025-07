Mazda2 giảm còn 403 triệu đồng, giá thực tế thấp hơn cả Hyundai Grand i10 tiêu chuẩn

Mazda2 được giảm giá 15 triệu đồng

Mẫu Mazda2 bản tiêu chuẩn 1.5 AT trên website chính hãng phần ưu đãi đang được để giá từ 403 triệu đồng, giảm 15 triệu so với mức khởi điểm được niêm yết chính thức (418 triệu). Nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý ở Hà Nội xác nhận thông tin này, cho biết xe được áp dụng khuyến mãi được sản xuất năm 2025.

Như vậy, giá bán thực tế của Mazda2 bản tiêu chuẩn 1.5 AT xuống tương đương một số mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A bên dưới. Hiện nay, Toyota Wigo đang có giá bán 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn giá 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT giá 435 triệu đồng, Kia Morning X-Line giá 424 triệu đồng.

Mazda2 phiên bản 1.5 AT đang giảm giá còn 403 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, lợi thế của Mazda2 là thuộc phân khúc B lớn hơn, kiểu dáng sedan cũng giúp khoang chứa đồ của xe rộng hơn các mẫu hatchback hạng A.

Mazda2 có gì?

Trong phân khúc của mình, Mazda2 dù có doanh số không quá cao nhưng vẫn duy trì ở mức ổn định. Tháng 5/2025, mẫu xe này ghi nhận 439 chiếc bán ra, đứng thứ 3 phân khúc, đứng sau Toyota Vios và Hyundai Accent.

Doanh số phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam tháng 5/2025. Đồ họa: Bảo Lâm

Về thiết kế ngoại thất, Mazda2 bản tiêu chuẩn vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng, mang đến dáng vẻ gọn gàng và hiện đại. Tuy nhiên, đèn trước không tự động bật/tắt, đèn ban ngày chỉ là halogen thay vì LED như những bản cao hơn. Gương chiếu hậu chỉ chỉnh điện, báo rẽ, không có tính năng gập điện tự động. Bộ mâm hợp kim kích thước 15inch với thiết kế đơn giản.

Bên trong khoang nội thất, Mazda2 bản tiêu chuẩn sử dụng ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ. Trang bị giải trí dừng lại ở mức cơ bản, với màn hình nhỏ, hệ thống âm thanh 4 loa, không hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. Vô lăng không bọc da, không tích hợp nút điều khiển âm thanh hay đàm thoại rảnh tay. Gương chiếu hậu bên trong không chống chói tự động.

Về mặt an toàn, xe vẫn được trang bị các tính năng cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA). Tuy nhiên, số lượng túi khí chỉ dừng ở mức 2 và không có camera lùi hay cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Mazda2 bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng SkyActiv 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất khoảng 110 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.