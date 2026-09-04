Mazda sắp ‘đại tu’ dàn SUV chủ lực, có mẫu chỉ mới về Việt Nam

Kế hoạch nâng cấp quy mô lớn đối với 4 mẫu SUV gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 của Mazda được xúc tiến sau khi nhóm này không đạt mức doanh số như kỳ vọng.

Trong nhiều năm trở lại đây, Mazda đã nỗ lực nâng tầm các dòng SUV theo hướng cao cấp hơn với nền tảng khung gầm dẫn động cầu sau mới, động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng và kích thước ngày càng lớn.

Chiến lược này mang đến nhiều điểm hấp dẫn đối với giới yêu xe, nhưng dường như Mazda vẫn muốn tiến xa hơn. CEO Mazda, ông Masahiro Moro cho biết hãng đang chuẩn bị thực hiện những thay đổi lớn đối với CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ không phải kiểu nâng cấp giữa vòng đời thông thường.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Chugoku Shimbun của Nhật Bản, ông Moro cho biết Mazda dự định sẽ có thay đổi đáng kể trên 4 mẫu SUV nêu trên.

“Chúng tôi sẽ thay đổi ngoại thất, nội thất và hệ truyền động, đồng thời thực hiện những nâng cấp với quy mô chưa từng có từ trước đến nay”, ông Moro cho biết.

Có một lý do khá rõ ràng khiến Mazda dành nhiều sự chú ý cho nhóm sản phẩm này. Trong năm tài chính 2025, tổng doanh số toàn cầu của CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 đạt 150.637 xe, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 200.000 xe mà hãng đặt ra. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý tại Mỹ, nơi Mazda đã bán hơn một nửa số SUV thuộc dòng cỡ lớn.

Đầu tháng này, Giám đốc tài chính Mazda Jeffrey Guyton thừa nhận hãng cần mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại Mỹ, đồng thời xác nhận rằng một số cải tiến sản phẩm đang được phát triển.

Tuy nhiên, Mazda chưa tiết lộ cụ thể những thay đổi này sẽ bao gồm những gì. Dù vậy, hé lộ của CEO Moro cho thấy đây nhiều khả năng sẽ là một cuộc cải tổ toàn diện, thay vì chỉ thay đổi cản xe, thiết kế mâm hay nội thất.

Trong đó, nâng cấp về hệ truyền động đang rất được mong đợi. Mazda được cho là đang phát triển công nghệ Skyactiv-Z thế hệ mới và hệ thống này sẽ không chỉ giới hạn trên các động cơ 4 xi-lanh. Điều đó có thể mở đường cho một danh mục động cơ mới có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh hybrid đang chiếm ưu thế.

Mazda kỳ vọng những nâng cấp sắp tới sẽ giúp tăng độ nhận diện của dàn SUV “CX hai số” với tư cách là dòng xe chủ lực của thương hiệu. Dẫu vậy, thời điểm thực hiện đợt nâng cấp toàn diện này vẫn chưa được công bố.

Bốn mẫu SUV cũng có thể không được nâng cấp cùng lúc. Trong số này, CX-60 là mẫu xe ra mắt sớm nhất vào năm 2022, trong khi CX-70 chỉ được đưa tới thị trường Bắc Mỹ từ năm 2024.

Tại Việt Nam, Mazda mới đưa về hai mẫu SUV cao cấp là CX-60 và CX-90 từ tháng 6 năm nay. Trong đó, CX-60 có giá 1,699 tỷ đồng và CX-90 giá từ 1,899 tỷ đồng.