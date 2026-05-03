Mazda rục rịch tung SUV mới: Dễ gọi là CX-40, nằm giữa CX-30 và CX-5, còn để ngỏ khả năng làm CX-10, CX-20 giá rẻ

Thanh Linh |

Mazda vừa đăng ký tên gọi CX-40 tại Mỹ, hé lộ kế hoạch bổ sung thêm một mẫu crossover mới, nhiều khả năng nằm giữa CX-30 và CX-5/CX-50.

Dải sản phẩm của Mazda đang ngày càng “phình to” theo đúng xu hướng thị trường. Nếu bước vào showroom hãng xe Nhật, người dùng dễ dàng nhận ra crossover gần như chiếm trọn đội hình, từ cỡ nhỏ đến cao cấp.

Ở nhóm phổ thông, CX-30 đóng vai trò “cửa ngõ”, phía trên là CX-5 thế hệ mới và CX-50 mang phong cách thể thao hơn. Trong khi đó, các dòng CX-60, CX-70 và CX-90 phục vụ nhóm khách hàng cao cấp. Tại một số thị trường ngoài Mỹ, hãng còn bán CX-80 (bản kéo dài của CX-60) và CX-6e - sản phẩm hợp tác cùng Changan.

Mazda cung cấp nhiều dòng xe crossover với nhiều kích cỡ và mức giá khác nhau. Ảnh: Mazda

Mazda CX-40 sẽ đứng ở đâu?

Theo hồ sơ đăng ký tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ ngày 27/2/2026, Mazda CX-40 nhiều khả năng sẽ được định vị giữa CX-30 và CX-5/CX-50. Điều này đồng nghĩa Mazda tiếp tục “chen” thêm một mẫu xe vào khoảng trống vốn không quá rõ ràng.

Hồ sơ đăng ký cho thấy Mazda có thể sẽ ra mắt các mẫu xe CX-40, CX-10 và CX-20. Ảnh chụp màn hình

Thực tế, đây không phải lần đầu Mazda dùng số “4” cho crossover. Trước đó, CX-4 (2016-2025) từng tồn tại, nằm giữa CX-3 và CX-5 nhưng chỉ bán tại Trung Quốc. Mẫu xe này có kiểu dáng lai coupe/wagon với phần mui thấp, mang phong cách khác biệt so với SUV truyền thống.

Nếu CX-40 đi theo hướng tương tự, đây có thể là một mẫu crossover thiên về thiết kế, thậm chí mang hơi hướng wagon nâng gầm - điều Mazda từng làm khá thành công với CX-30.

CX-40 có thể đi theo hướng tương tự CX-4, CX-30 - một mẫu crossover thiên về thiết kế, mang hơi hướng wagon nâng gầm. Ảnh: Mazda

Không chỉ có Mazda CX-40

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu đăng ký còn xuất hiện thêm các tên gọi CX-10 và CX-20. Theo cách đặt tên hiện tại, CX-10 có thể là mẫu crossover nhỏ nhất của Mazda nếu được sản xuất, còn CX-20 từng được đăng ký từ năm 2020.

Một gợi ý đáng chú ý là concept Vision X Compact từng ra mắt tại Japan Mobility Show 2025. Mẫu xe này được đánh giá có tiềm năng thương mại cao. Cùng với việc Mazda đầu tư mạnh vào nhà máy tại Thái Lan để sản xuất xe hybrid cỡ nhỏ, khả năng CX-10 hoặc CX-20 ra đời trong tương lai là hoàn toàn có cơ sở.

Concept Vision X Compact có thể là bản xem trước của một mẫu xe nhỏ nằm bên dưới CX-30. Ảnh: Mazda

Trong khi CX-40 còn là dấu hỏi, thế hệ tiếp theo của CX-30 được cho là sẽ ra mắt trong vài năm tới. Với vòng đời hiện tại, việc nâng cấp là điều khó tránh khỏi.

Nếu CX-40 thực sự xuất hiện, Mazda sẽ tiếp tục củng cố chiến lược “phủ kín” mọi phân khúc crossover - từ cỡ nhỏ, trung cấp đến cao cấp, đáp ứng gần như mọi nhu cầu của người dùng toàn cầu.

