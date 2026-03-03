Mazda 'lột xác' với CX-5 đời mới

Theo Autoblog , Mazda khẳng định động cơ đốt trong vẫn giữ vai trò then chốt trong kế hoạch phát triển dài hạn của hãng. Trong đó, dòng động cơ mới Skyactiv-Z là minh chứng rõ nét nhất.

Đây là loại động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, kế thừa dòng Skyactiv-G và Skyactiv-X, nhưng tập trung tối đa vào việc nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu trong điều kiện vận hành thực tế.

Theo Mazda, Skyactiv-Z ứng dụng công nghệ đốt cháy tối ưu hơn. Trọng tâm là cải thiện hiệu suất nhiệt trên toàn dải vòng tua, qua đó giảm tiêu thụ nhiên liệu, cắt giảm khí CO2 và duy trì hiệu năng ổn định trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Đáng chú ý, Skyactiv-Z sẽ là nền tảng cho hệ thống hybrid do Mazda tự phát triển, sử dụng cấu hình song song thay vì công nghệ hybrid của Toyota như trên các mẫu xe cỡ lớn hiện nay.

Theo nguồn tin từ Nhật Bản, CX-5 thế hệ tiếp theo sẽ là mẫu xe Mazda đầu tiên được trang bị công nghệ này. Xe mở bán trong năm nay sẽ khởi đầu bằng phiên bản mild-hybrid. Bản full-hybrid sẽ ra mắt vào năm 2027 sau khi hoàn tất quá trình phát triển.

Mazda Cx-5 đời mới sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại quê nhà từ tháng 4 và chính thức mở bán vào tháng 5. Ảnh: WapCar

Hiện Mazda chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, song xác nhận Skyactiv-Z sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 và LEV4/Tier 4 tại Mỹ, cho thấy định hướng phát triển toàn cầu. Thay vì tập trung vào công suất cực đại, hãng ưu tiên khả năng vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng thực tế.

Không chỉ CX-5, Skyactiv-Z còn sẽ được trang bị trên thế hệ tiếp theo của MX-5 , qua đó giúp gạt đi nỗi lo của người dùng rằng mẫu mui trần này sẽ chuyển sang thuần điện.

Tại Việt Nam, mẫu CX-5 đời mới và MX-5 Miata đều đã được đưa về trưng bày tại showroom cao cấp của Thaco Mazda ở TP.HCM. Trong khi MX-5 đã mở đặt cọc với giá khoảng 1,36 tỷ đồng, có thể giao xe vào tháng 5 thì CX-5 thế hệ mới dự kiến ra mắt vào tháng 11.