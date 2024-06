Mazda gián tiếp khẳng định Mazda6 và Mazda2 ở Việt Nam không liên quan bê bối gian lận thử nghiệm động cơ và an toàn

Vào đầu tháng 6, hàng loạt thương hiệu Nhật như Toyota, Honda, Mazda, Suzuki hay Yamaha bị phanh phui gian lận quá trình kiểm định an toàn với hàng chục mẫu xe bị ảnh hưởng. Trong nhóm này, Mazda cho biết công đoạn kiểm định 2 mẫu xe Mazda2 và Mazda6 bị phát hiện có điểm bất thường với số lượng khoảng 150.000 xe.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, phân nhánh Mazda tại các thị trường khác cũng đã tự xác định tình huống nhanh chóng để đưa ra phản hồi với người dùng. Bên công bố sớm nhất là Mazda Thái Lan vào ngày 5/6 này và thông tin họ đưa ra "có tác động" tới cả thị trường Việt Nam.

Cụ thể, phía Mazda Thái Lan sau khi kiểm chứng thông tin cho biết toàn bộ số xe gian lận kiểm định an toàn của Mazda là xe sản xuất và bán tại Nhật Bản. Do Thái Lan có cơ sở sản xuất xe Mazda riêng, xe tại nước này đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng quốc tế và do đó không bị ảnh hưởng.

Mazda nằm trong số những thương hiệu bị phát hiện điểm bất thường trong công đoạn kiểm định an toàn Mazda2 và Mazda6, tuy nhiên Mazda Thái Lan xác nhận vấn đề này chỉ liên quan tới xe sản xuất tại riêng Nhật mà thôi. Ảnh: headlightmag

Tại Việt Nam, Mazda6 được sản xuất nội địa bởi THACO Mazda, vậy nên cũng không bị ảnh hưởng bởi bê bối nói trên. Trong khi đó, Mazda2 lại là xe nhập Thái nên cũng được đảm bảo luôn không nằm trong số xe dính bê bối.

Ngay sau khi bê bối bị phanh phui, CEO Mazda Masahiro Moro đã lên tiếng xin lỗi vì "gây ảnh hưởng tới lòng tin của khách hàng". Vị lãnh đạo này cũng cho biết ông và Mazda sẽ cố gắng hết sức để không phạm phải những sai lầm tương tự trong tương lai, đồng thời lấy lại niềm tin đã mất từ một số khách hàng của mình.