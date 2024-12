Mazda CX-8 2024 - Vẫn là xe 7 chỗ rộng và lành nhất tầm giá dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Nói là nâng cấp nhưng Mazda CX-8 2024 thực chất chỉ điều chỉnh trang bị và thiết kế ở mức… rất khó nhận ra. Nhưng có lẽ, cả Mazda và THACO Auto có lý do của họ để tự tin trong chuyện “lười thay đổi”. Bởi với những ai đang khao khát một chiếc xe rộng nhất tầm giá, thật sự tiết kiệm, nuôi xe lành mà vẫn có được sự cao cấp thì CX-8 vẫn luôn là cái tên đứng số 2 không ai dám số 1.

Ngoại thất thay đổi nhẹ

Bước qua bản nâng cấp, Mazda CX-8 2024 vẫn giữ những đường nét quen thuộc nhờ ngôn ngữ thiết kế KODO Design làm nên tên tuổi của hãng. Tổng thể CX-8 cho cảm giác sang trọng, cuốn hút. Nhìn ngang thân, CX-8 trông trường xe hơn so với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Sorento và Hyundai Santa Fe nhờ kích thước dài hơn 70-90mm.

Mazda CX-8 mới (màu trắng) và cũ (màu đỏ)

So với phiên bản cũ, thay đổi chính ở ngoại thất của CX-8 2024 chủ yếu tập trung vào các chi tiết như cụm đèn trước, sau, lưới tản nhiệt, cốp sau. Theo đó, cụm đèn trước sau sử có 2 dải đèn LED định vị ban ngày dạng móc câu. Thiết kế này tương tự CX-5 bản mới nhất, giúp CX-8 đồng bộ với các mẫu xe khác trên toàn cầu như CX-60, CX-70, CX-80, CX-90.

Mazda CX-8 2024 vẫn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng thích ứng thông minh (ALH). Theo đó, ALH có thể phát hiện các phương tiện đi trước và điều chỉnh cùm sáng một cách phù hợp. Điều này giúp không gây chói mắt cho người lái xe đối diện. Thực tế sử dụng cho thấy công nghệ này khá nhạy và chính xác, các vùng sáng được hạ pha hoặc điều chỉnh khá chính xác khi gặp xe đối diện.

Mazda CX-8 2024 có thiết kế đèn định vị dạng móc câu giống nhiều mẫu xe đời mới khác của hãng.

Tuy nhiên, hệ thống đèn trên Mazda CX-8 vẫn chưa được trang bị đèn sương mù cho ánh sáng vàng. Đây là điểm bất lợi cho người lái khi đi qua những cung đường đèo núi có sương mù. Trong hành trình vừa qua, thời tiết Ba Vì liên tục gặp sương, tầm nhìn chỉ còn 5-10 mét, điểm yếu này lại càng lộ rõ.

Ở cốp sau, thanh chrome nối hai cụm đèn trên CX-8 mới giờ đây ngắn hơn, không dài và “ăn sâu” vào cụm đèn sau như trước.

So sánh thiết kế đuôi xe của Mazda CX-8 mới (màu trắng) và cũ (màu đỏ)

Nội thất sang trọng, tối ưu công thái học

Bước vào bên trong, nội thất Mazda CX-8 mang đến cảm giác đủ đầy, tiện nghi. Luôn theo đuổi triết lý "Jinba Ittai" (tạm dịch người và ngựa hợp nhất), các cụm chức năng điều khiển của xe đều được tập trung vào người lái. Các chi tiết đều được tính toán để “công thái học” nhất. Từ thiết kế vô-lăng, khoảng cách, kích thước đều rất vừa vặn với người lái.

Màn hình trung tâm cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh 10 loa Bose. Màn hình này hơi nghiêng sang bên trái, giúp người lái dễ nhìn hơn. Một điểm đáng khen ở đây là màn hình này chỉ có thể cảm ứng khi xe đứng yên ở số P hoặc tốc độ dưới khoảng 10km/h, giúp tránh mất an toàn trong trường hợp tài xế vừa lái xe vừa cố với tay lên màn hình. Tuy nhiên, đây lại là bất tiện với người ngồi ở hàng ghế phụ khi không thể thao tác cảm ứng, mà buộc phải dùng con lăn.

Mazda CX-8 sở hữu trục cơ sở 2.930mm, dài hơn 115m so với hai đối thủ trực tiếp là Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Điều này giúp xe sở hữu một không gian rộng rãi cho cả mọi vị trí ngồi. Tất cả phiên bản Mazda CX-8 đều sử dụng da Nappa cao cấp, cho cảm giác êm ái, dễ chịu. Đổi lại, da sẽ dễ nhăn hơn.

Về trang bị, xe có hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ hai vị trí. Hàng ghế thứ hai có cửa gió điều hòa có thể điều chỉnh nhiệt độ. Hai hàng ghế này cũng được trang bị tính năng sưởi. Để tăng sự riêng tư, Mazda CX-8 còn có thêm một rèm che cho hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ ba của xe rộng rãi, đủ cho người cao 1,75 có thể cảm thấy ổn với quãng đường dài.

Vận hành đáng khen

Điểm đáng khen đầu tiên của Mazda CX-8 2024 là xe vẫn sử dụng máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên. Thay vì đi theo xu hướng động cơ dung tích nhỏ có tăng áp hay hybrid, cách làm này mang lại nhiều cảm xúc cho những người yêu xe.

Thật vậy, với công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, cầm lái mẫu CUV cỡ D này thật sự hấp dẫn. Động cơ phản hồi gần như tức thì mỗi lần đạp ga, xe tăng tốc tốt trong quãng ngắn.

Trên cao tốc đại lộ Thăng Long, việc tăng tốc tức thời từ 60km/h lên 100km/h không cảm nhận được độ trễ. Mỗi cú vượt xe nhờ đó cũng nhanh hơn và an toàn hơn.

Một điểm cộng cho CX-8 2024 là việc được trang bị tính năng an toàn hỗ trợ lái trên cao tốc (CTS) thuộc gói công nghệ i-Activsense. Khi kích hoạt, chiếc CX-8 sẽ bám theo xe gần nhất phía trước với đúng tốc độ mà xe đó đang di chuyển. Điều này cho phép người lái chủ động trong việc kiểm soát tốc độ, hạn chế tối đa khả năng va chạm với xe phía trước do luôn giữ khoảng cách an toàn.

Ở tốc độ cao, xe sẽ chạy theo tốc độ đã cài đặt và giữ một khoảng cách cố định với xe phía trước. Nếu xe phía trước tăng hoặc giảm tốc, chiếc CX-8 cũng sẽ tăng tốc hoặc giảm tốc theo. Người lái có thể cài đặt khoảng cách so với xe trước với mức độ từ gần đến xa. Nếu xe phía trước đi quá xa, xe sẽ đi đúng tốc độ cài đặt.

Bên cạnh đó, hệ thống treo trên Mazda CX-8 vẫn là loại độc lập liên kết đa điểm như trước đây nhưng đã được tinh chỉnh lại, không quá cứng nhưng cũng không quá mềm. Dù nhỏ nhưng sự tinh chỉnh này vẫn có thể cảm nhận được dù ở vị trí người lái hay các vị trí khác.

Khi đi trên cao tốc, mỗi lần qua các mố cầu không còn nghe cảm giác “khực khực” khó chịu. Cung đường lên đỉnh Ba Vì toàn đèo dốc với những khúc cua tay áo liên tục, nhưng người ngồi trên xe không bị cảm giác lắc ngang hay bồng bềnh mà luôn chắc chắn, dễ chịu.

Nếu để tìm ra một điểm chưa thích trên chiếc CX-8 này, có lẽ đó là việc xe không có lẫy chuyển số. Ở đây, lẫy chuyển số không để mang đến cảm giác vận hành kiểu xe thể thao mà để việc đổ đèo trở nên an toàn hơn.

“Lên số nào, xuống số đó” là quy tắc nằm lòng của mọi tài xế. Với cung đường hơn 10km toàn đèo dốc lên đỉnh Ba Vì, việc có lẫy chuyển số trên vô-lăng sẽ giúp người lái dễ dàng thao tác và tập trung hơn. Tuy nhiên, những người lái có kinh nghiệm luôn biết cách để mọi hành trình đều “đi đến nơi, về đến chốn”.

Một số hình ảnh Mazda CX-8 2024 phiên bản Signature AWD: