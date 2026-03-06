Mazda CX-60 chưa ra mắt Việt Nam đã sắp có bản nâng cấp: Màu mới, ghế da thật, trợ lý ảo giúp tài xế thao tác không cần 'động tay'

Trước thời điểm ra mắt CX-5 hoàn toàn mới ở thị trường quê nhà, Mazda đang chuẩn bị tạo đà bằng việc giới thiệu bản cải tiến cho bộ đôi SUV cỡ lớn Mazda CX-60 và CX-80. Theo kế hoạch, hai mẫu xe này sẽ được công bố và mở bán tại Nhật Bản ngay trong tháng 3/2026.

Hiện các đại lý Nhật Bản đã bắt đầu nhận đặt hàng. Ngoài những điều chỉnh nhỏ về trang bị, danh mục phiên bản và màu sắc, một số nâng cấp đáng chú ý cũng đã được xác nhận.

Mazda CX-60 sẽ được mở bán dưới dạng bản cải tiến nhẹ vào ngay trong tháng 3 này. Ảnh: Mazda

Với thị trường Việt Nam, thông tin về Mazda CX-60 gây chú ý hơn cả, bởi mẫu xe này đã được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội cũng như từng trưng bày tại showroom Mazda mới tại TP. HCM hồi tháng 12/2025.

Theo Creative Trend, Mazda CX-60 bản nâng cấp cho năm 2026 sẽ tập trung vào tối ưu danh mục sản phẩm và cải thiện trải nghiệm sử dụng. Phiên bản XD-HYBRID TREKKER có thể bị khai tử. Màu cát Zircon Sand Metallic từng độc quyền trên bản này nay sẽ trở thành màu tiêu chuẩn, đồng thời bổ sung màu xám Polymetal Gray Metallic và loại bỏ màu bạc Sonic Silver Metallic. Việc màu Zircon Sand Metallic được “phổ cập” cho các phiên bản tiêu chuẩn hứa hẹn giúp CX-60 tăng sức hút, đặc biệt với nhóm khách hàng yêu thích phong cách dã ngoại.

Màu cát sẽ trở thành màu tiêu chuẩn thay vì chỉ xuất hiện trên bản XD-HYBRID TREKKER như trước. Ảnh: Top Gear

Một nâng cấp đáng chú ý khác có cải thiện khả năng cách âm, tăng độ yên tĩnh khoang cabin - cũng là một trong những điểm được nhiều người dùng quan tâm.

Ngoài ra, trên phiên bản đặc biệt XD Drive Edition, gói Nappa Leather Package nay bổ sung tùy chọn ghế da thật màu Burgundy - chi tiết được đánh giá cao về tính thẩm mỹ và độ sang trọng.

CX-60 cuối cùng cũng được tích hợp Amazon Alexa. Việc bổ sung trợ lý giọng nói này giúp mở rộng khả năng điều khiển bằng giọng nói, tăng tính tiện dụng cho hệ thống giải trí và kết nối trên xe.

Bên trong, các phiên bản nâng cấp của CX-60 2026 sở hữu những vật liệu chất lượng cao. Ảnh: Mazda

Chưa rõ những thay đổi trên có áp dụng ngay trên mẫu sắp ra mắt Việt Nam hay không, nhưng động thái nâng cấp CX-60 và CX-80 cho thấy Mazda đang chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào giai đoạn sản phẩm mới, trong đó tâm điểm sẽ là CX-5 thế hệ tiếp theo.