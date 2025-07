Mazda CX-5 thế hệ mới 'rục rịch' đến Indonesia năm 2026, sẽ về Việt Nam nhưng muộn hơn vì lý do này

Nhà phân phối của thương hiệu Mazda ở Indonesia (PT EMI) đã tiết lộ về khả năng năng CX-5 thế hệ mới sẽ ra mắt ở thị trường này trong năm sau. Mẫu CUV Nhật Bản mới được trình làng ở châu Âu hôm 10/7 và đang thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dùng trên toàn cầu.

Mazda CX-5 thế hệ mới hứa hẹn đến Đông Nam Á vào cuối năm 2026. Ảnh: Mazda

Theo ông Ricky Thyo - giám đốc của PT EMI, sau khi ra mắt ở thị trường châu Âu, Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ dần dần sang các khu vực khác trên toàn cầu.

"Buổi giới thiệu Mazda CX-5 hoàn toàn mới hôm 10/7 là màn ra mắt tại châu Âu, với kế hoạch bán hàng bắt đầu vào cuối năm nay. Đây là một phần trong chiến lược của Mazda nhằm giới thiệu mẫu xe mới này đến các khu vực toàn cầu theo từng giai đoạn", ông Ricky Thyo chia sẻ với tờ Kumparan của Indonesia.

Theo kế hoạch, thị trường châu Á, cụ thể là Nhật Bản, sẽ đón nhận Mazda CX-5 thế hệ mới vào năm 2026. Indonesia dự kiến sẽ được trải nghiệm mẫu xe này vào cuối năm 2026.

Trước đó, vào năm 2022, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được phân phối Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Một năm sau, phiên bản này mới có mặt ở Việt Nam.

Theo "truyền thống", Mazda CX-5 sẽ đến Việt Nam muộn hơn nước bạn. Ảnh: Mazda

Do đó, Mazda CX-5 thế hệ mới có thể phải chờ sang năm 2027 mới đến Việt Nam. Nguyên nhân có thể do CX-5 ở Việt Nam là xe lắp ráp trong nước còn ở Indonesia là nhập từ Nhật Bản. Do đó, ở Việt Nam cần có thời gian để dây chuyền "cập nhật" cho việc sản xuất phiên bản mới.

Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt với kích thước lớn hơn, nhờ đó không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn với chỗ để chân, đầu gối và khoảng không phía trên đầu thoải mái hơn. Ngoại thất được tinh chỉnh và nội thất xe được thiết kế lại theo phong cách tối giản. Cabin nay giảm bớt số lượng nút bấm vật lý trên bảng điều khiển, hầu hết các chức năng và cài đặt giờ đây đều được điều khiển thông qua màn hình thông tin giải trí 15,6 inch tích hợp Google built-in.

Nội thất xe nay đã tối giản hơn trước. Ảnh: Mazda

Về vận hành, Mazda CX-5 thế hệ mới ban đầu sẽ được trang bị động cơ SkyActiv-G 2.5L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 251Nm. Sức mạnh này tương đương với phiên bản hiện hành và vẫn kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn.

Mặc dù không có nhiều thay đổi về sức mạnh, Mazda cho biết hệ thống truyền động đã được "hiệu chỉnh lại để linh hoạt hơn, tập trung vào việc mang lại cả phản ứng sắc nét hơn và cũng như khả năng vận hành êm ái, yên tĩnh hơn, tùy thuộc vào cách lái xe”.

Dự kiến, hệ thống truyền động hybrid hoàn toàn mới sẽ được bổ sung vào năm 2027. Hệ thống hybrid này sử dụng động cơ SkyActiv-Z mới, hứa hẹn mang lại hiệu suất và hiệu quả nhiên liệu cao hơn.