Mazda CX-5 thế hệ mới không đạt doanh số như kỳ vọng: Hãng đổ lỗi do... giá xăng

Doanh số Mazda CX-5 thế hệ mới tại Úc trong tháng trước thấp hơn 40% so với mục tiêu đề ra, và hãng cho rằng nguyên nhân đến từ cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu.

Theo trang Drive, Mazda gián tiếp đổ lỗi cho đà tăng giá nhiên liệu bất ngờ khiến hãng phải lùi bước khỏi kế hoạch bán 25.000 xe Mazda CX-5 mỗi năm tại Úc do mẫu SUV gia đình hoàn toàn không có tùy chọn hybrid.

Thay vào đó, Mazda đang trông cậy vào doanh số tới 12.000 xe CX-6e chạy điện mỗi năm để bù đắp phần thiếu hụt, trong bối cảnh xe điện là nhóm sản phẩm bán chạy nhất tại các showroom kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2.

Mazda CX-5 bán chậm hơn dự báo

Theo số liệu giao xe trong 4 tháng đầu, Mazda CX-5 mới đang trên đà đạt khoảng 18.000 xe mỗi năm, thấp hơn dự báo ban đầu và cũng thấp hơn độ phổ biến của thế hệ trước. Riêng tháng trước, Mazda chỉ bán được 1.238 xe, thấp hơn 40% so với mục tiêu trung bình mỗi tháng.

Mazda CX-5 gặp khó khăn về doanh số tại Úc.

Ông Vinesh Bhindi, Tổng giám đốc Mazda Úc cho biết hãng không lường trước được cuộc khủng hoảng nhiên liệu khi lập kế hoạch doanh số, dù nó được công bố ngay giữa lúc khủng hoảng đang diễn ra. "Khi chúng tôi xây dựng mục tiêu sản lượng và kế hoạch, tình huống hiện tại chưa ai lường trước được, không ai có thể thấy trước điều này", ông chia sẻ với Drive.

Dồn kỳ vọng vào CX-6e thuần điện

Ông Bhindi cho biết Mazda may mắn sắp có thêm một mẫu SUV cỡ trung chạy điện ra mắt trong vài tháng tới, cùng với CX-60 hiện có (bản mild hybrid và plug-in hybrid), để đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. "Doanh số CX-5 hiện ổn định quanh mức 1.400-1.500 xe mỗi tháng, đây là bản động cơ đốt trong thuần túy. Chúng tôi nhận thấy nhóm khách hàng chưa thấy xe điện phù hợp với nhu cầu, hoặc không được hưởng ưu đãi mua xe của chính phủ vẫn đang chọn những gì họ quen thuộc, có khả năng chi trả và yêu thích. Và chúng tôi có sản phẩm tốt để đáp ứng nhu cầu đó", ông nói.

Mazda đang phát triển bản "full" hybrid cho CX-5 (hiện trên toàn cầu mới chỉ có mild-hybrid), nhưng phiên bản này chưa ra mắt toàn cầu trước năm 2027, nên có thể phải đến năm 2028 mới về tới các showroom ở Úc, thời điểm chính xác chưa được xác nhận.

Hiện Mazda CX-5 chưa có bản hybrid chạy thuần điện, mà chỉ có bản mild-hybrid hỗ trợ khả năng tăng tốc nhưng cũng không mở bán tại Úc.

Xe điện tăng trưởng mạnh nhất, hybrid thường chững lại

Theo số liệu được dẫn trong bài, doanh số xe điện tại Úc tăng 145% trong năm nay, plug-in hybrid tăng 127%, trong khi xe hybrid thường chỉ tăng 10,5%. Ông Bhindi cho biết nhu cầu với xe hybrid gần như đã ổn định, trong khi tăng trưởng chủ yếu đến từ xe điện, nên đây mới là trọng tâm của hãng. Ông nói thêm khoảng hơn 40% người mua cho biết họ muốn xe điện, và đây cũng là dòng xe duy nhất được hưởng ưu đãi thuế phúc lợi dành cho xe điện tại Úc.

Mazda kỳ vọng bán được 12.000 xe CX-6e mỗi năm, mức đủ để lọt vào nhóm bán chạy trong phân khúc, nhưng vẫn còn cách xa con số 47.000 xe Tesla Model Y dự kiến bán được trong năm 2026. "Ở mức thận trọng, chúng tôi có thể sản xuất tới 1.000 xe mỗi tháng tại một thời điểm nào đó, không phải ngay từ đầu, nếu những vấn đề hiện tại vẫn còn tồn tại", ông Bhindi nói, đồng thời lưu ý tình hình có thể thay đổi nếu khủng hoảng kết thúc, giá nhiên liệu trở lại bình thường, hoặc chính phủ thay đổi chính sách ưu đãi.