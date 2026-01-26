Mazda CX-5 thế hệ mới không còn chật chội như thế nào: Không gian rộng hơn, người cao 1m80 vẫn có thể ngủ thoải mái trong xe

Khi Mazda CX-5 thế hệ mới được giới thiệu, thông tin về việc mở rộng kích thước thân xe được công bố đã có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển cho rằng việc tăng kích thước không chỉ đơn thuần làm chiếc xe lớn hơn mà còn mở ra những cách sử dụng khác so với Mazda CX-5 hiện tại, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng du lịch “ngủ trong xe” đang ngày càng phổ biến.

Thế hệ mới của Mazda CX-5 có tổng chiều dài tăng thêm 115mm so với trước, đưa chiều dài tổng thể lên 4.690mm. Toàn bộ phần tăng thêm này được dành để mở rộng không gian phía sau, bao gồm khoang hành lý và khu vực để chân cho hàng ghế sau. Khi thử nghiệm thực tế, không gian phía sau thực sự rộng hơn đáng kể so với phiên bản cũ, và nhờ thiết kế thân xe vuông vức hơn, không chỉ chiều dài được cải thiện mà cả không gian phía trên đầu và quanh vai người ngồi cũng rộng rãi hơn.

Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026, một chiếc Mazda CX-5 màu xanh đậm được trưng bày với hàng ghế sau gập phẳng, nhằm nhấn mạnh khả năng sử dụng xe cho việc ngủ trong xe. Trong điều kiện này, không gian sau hàng ghế trước đủ để một người cao khoảng 180cm có thể nằm duỗi chân thoải mái mà không cảm thấy gò bó.

Chi tiết thiết kế trên chiếc trưng bày cũng gây chú ý. Phần tựa đầu của hàng ghế sau được lắp ngược lại, biến nó thành chiếc gối khi nằm, qua đó cho thấy một cách sử dụng sáng tạo mà Mazda muốn trình diễn. Mặc dù khi di chuyển phần tựa đầu cần được lắp đúng chiều như bình thường, nhưng cách trình bày này giúp người xem hình dung dễ hơn về tiềm năng sử dụng không gian nội thất và độ thoải mái khi dừng đỗ nghỉ ngơi.

Một chi tiết đáng chú ý khác là chiếc CX-5 trưng bày được trang bị cửa sổ trời lớn. Khi nằm ngửa, cửa sổ trời này cho phép người dùng có thể nhìn lên bầu trời và tận hưởng không gian thoáng đãng, thậm chí có thể ngắm sao vào buổi tối. Mặc dù ở giữa cửa sổ có một cột trụ, vị trí đặt trụ này được thiết kế sao cho không cản trở tầm nhìn khi nằm, một chi tiết cho thấy sự tập trung vào trải nghiệm người dùng.

Truyền thống của Mazda CX-5 vốn là một chiếc SUV mang phong cách đô thị, nhưng rõ ràng với không gian được mở rộng, thế hệ mới cũng rất phù hợp với những chuyến đi dã ngoại hay du lịch qua đêm mà không cần lều. Tuy nhiên, Mazda hiện chưa có kế hoạch giới thiệu phiên bản dã ngoại mang tên Field Journey như thế hệ cũ.

Bên cạnh những điểm cải tiến về không gian, thế hệ mới của Mazda CX-5 cũng là một bước thay đổi lớn với thương hiệu này khi hãng quyết định loại bỏ tùy chọn động cơ diesel và giảm số lượng nút bấm vật lý trong nội thất, thể hiện xu hướng thiết kế hiện đại hơn.