Mazda CX-5 thắng giải ‘Xe gia đình’ tầm giá 600 triệu - 1 tỷ đồng tại CCA 2026, vượt sát nút Toyota Innova Cross

Mazda CX-5 không dẫn đầu ở cả điểm Hội đồng lẫn điểm bình chọn. Tuy nhiên, mẫu xe này giữ phong độ ổn định ở cả hai vòng, qua đó có điểm chung cuộc cao nhất hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, diễn ra Gala trao giải Car Choice Awards 2026. Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của CCA, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Trong khuôn khổ chương trình, 15 giải thưởng về ô tô thuộc CCA đã vinh danh các mẫu xe, sự kiện và nội dung xuất sắc trong ngành xe, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Việt.

Ở hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”, Mazda CX-5 giành điểm chung cuộc 3,28 - hơn Toyota Innova Cross 0,16 điểm. Như vậy, một lần nữa CX-5 được xướng tên ở phân khúc này. Ở CCA 2025, mẫu xe này thắng giải “Xe Gia đình của năm Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng”.

Mẫu xe Điểm Hội đồng (70%) Điểm bình chọn (30%) Điểm chung cuộc Mazda CX-5 3,4 3,0 3,28 Toyota Innova Cross 3,6 2,0 3,12 Hyundai Tucson 2,7 4,0 3,09 Honda HR-V 1,9 5,0 2,83 Ford Territory 3,4 1,0 2,68

Kết quả cho thấy không mẫu xe nào thắng tuyệt đối ở cả hai tiêu chí. Toyota Innova Cross dẫn đầu điểm Hội đồng (3,6) nhưng chỉ được 2,0 điểm bình chọn. Honda HR-V đứng đầu bình chọn (5,0) song chỉ có 1,9 điểm Hội đồng. Mazda CX-5 xếp thứ hai ở Hội đồng (3,4 điểm) và thứ ba ở bình chọn (3,0 điểm). Sự cân bằng giúp mẫu xe này vượt lên.

PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng ông Lê Hùng - Đại diện Autodaily trao cúp và bằng cho ông Trương Thanh Tuấn - Giám đốc Kinh doanh thương hiệu Mazda tại Hà Nội.

Ở nhóm Xe gia đình 600 triệu - 1 tỷ đồng, tiêu chí đánh giá được mở rộng cho những nhu cầu sử dụng đa dạng hơn so với tầm giá dưới 600 triệu đồng, từ đi lại hằng ngày trong đô thị đến các chuyến đi dài. Không gian, độ thoải mái và tính linh hoạt được chú trọng.

Mazda CX-5 hiện có 6 phiên bản, giá niêm yết từ 699 đến 869 triệu đồng, nằm trọn trong khung giá của hạng mục.

Xe sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L cho công suất 154 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ này có ưu điểm là êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Bên trong, xe có màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, ghế da, ghế lái chỉnh điện và điều hoà tự động hai vùng. Hàng ghế sau có cửa gió riêng và cổng sạc USB. Các bản cao cấp thêm cửa sổ trời, màn hình HUD, âm thanh Bose 10 loa và gói an toàn chủ động i-Activsense.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, CX-5 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C động cơ đốt trong tại Việt Nam với 10.444 xe tới tay khách hàng. Doanh số lớn cũng đồng nghĩa mạng lưới phụ tùng, dịch vụ và cộng đồng người dùng rộng - điểm cộng với nhóm khách mua xe cho gia đình.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026

Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5 Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran Xe GenZ của năm: VinFast VF 3 Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2 Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5 Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8 Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5 Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6 Top 5 sự kiện ngành xe 2026 Top 5 nội dung ngành xe 2026



