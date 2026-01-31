Mazda CX-5 không chỉ đắt hàng ở Việt Nam mà còn bán quá khủng trên toàn cầu, lập thêm kỷ lục mới trong lịch sử của hãng

Mẫu SUV bán chạy nhất của Mazda vừa chính thức chạm cột mốc quan trọng trong lịch sử thương hiệu với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Tính đến cuối năm 2025, dòng xe CX-5 đã vượt ngưỡng 5 triệu chiếc bao gồm cả sản lượng sản xuất và doanh số bán ra toàn cầu.

Mazda CX-5 vượt mốc 5 triệu xe sản xuất và bán ra. Ảnh: ST

Thành tích này đưa CX-5 trở thành mẫu xe thứ ba của Mazda đạt được con số trên, đứng chung hàng ngũ với các dòng xe huyền thoại là 323 và Mazda3. Điều khiến CX-5 trở nên khác biệt chính là thời gian để đạt được cột mốc này khi mẫu SUV chỉ mất vỏn vẹn 14 năm để chinh phục thị trường.

Khởi đầu từ bản concept Minagi và chính thức ra mắt vào năm 2011, thế hệ CX-5 đầu tiên đóng vai trò là mẫu SUV tiên phong áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng của Mazda. Sau thành công vang dội ban đầu, thế hệ thứ hai tiếp tục xuất hiện vào năm 2016 và gần đây nhất là thế hệ thứ ba vừa được giới thiệu vào năm 2025.

Mazda CX-5 thế hệ đầu tiên từng có mặt rất sớm ở Việt Nam. Ảnh: Mazda

Trong suốt hành trình phát triển, CX-5 đã hiện diện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, duy trì vị thế dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số của Mazda với khoảng cách áp đảo so với các sản phẩm khác cùng thương hiệu.

Trong bảng xếp hạng mọi thời đại của Mazda, dòng 323/Familia/Protegé sản xuất từ năm 1963 đến 2003 vẫn giữ ngôi vương với hơn 10 triệu đơn vị. Xếp vị trí thứ hai là Mazda3, mẫu xe ra đời từ năm 2003 và hiện đã vượt qua mốc 6 triệu chiếc.

Thế hệ thứ 2 của CX-5 đang có doanh số bán tốt nhất. Ảnh: Mazda

Với thành tích mới nhất, CX-5 đã củng cố vị trí thứ ba, đẩy mẫu xe mui trần MX-5 Miata xuống vị trí thứ tư với hơn 1,2 triệu chiếc được tiêu thụ kể từ năm 1989. Những con số này minh chứng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng từ dòng xe sedan truyền thống sang phân khúc SUV đa dụng.

Thế hệ CX-5 mới nhất sẽ bán toàn cầu trong năm nay. Ảnh: Mazda

Bắc Mỹ hiện là thị trường trọng điểm thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất cho dòng xe này. Trong tổng doanh số toàn cầu, khu vực Bắc Mỹ đóng góp hơn 1,9 triệu chiếc, chiếm gần 40% thị phần dù Mazda không trực tiếp lắp ráp CX-5 tại Hoa Kỳ hay Canada. Trung Quốc đứng ở vị trí tiếp theo với 1 triệu xe, theo sau là châu Âu với 820.000 chiếc. Tại quê nhà Nhật Bản, Mazda đã bán ra 560.000 đơn vị, trong khi Australia góp mặt vào nhóm 5 thị trường lớn nhất với 300.000 xe. Tại Việt Nam, Mazda CX-5 cũng luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất toàn thị trường.

Giới chuyên môn đang kỳ vọng sự xuất hiện của phiên bản CX-5 hoàn toàn mới sẽ thay đổi cán cân thị trường trong thời gian tới. Thế hệ 2026 dự kiến sẽ chính thức được mở bán tại Việt Nam cuối năm nay. Mẫu xe mới được nâng cấp toàn diện về công nghệ và hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và khẳng định vị thế trụ cột tài chính cho Mazda trên toàn cầu.