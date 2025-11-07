Mazda CX-5 đời mới chốt lịch cập bến Đông Nam Á

Thông tin này được xác nhận từ Bermaz Auto - nhà phân phối thương hiệu Mazda tại Malaysia. Theo ông Tan Sri Ben Yeoh, Chủ tịch điều hành của Bermaz Auto, mẫu CX-5 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) trong giai đoạn đầu.

“Mẫu CX-5 mới dự kiến có mặt tại Malaysia vào quý III năm sau dưới dạng CBU. Các hoạt động lắp ráp nội địa (CKD) có thể bắt đầu sau đó khoảng 12–16 tháng”, đại diện của Bermaz Auto chia sẻ.

Mazda CX-5 thế hệ mới lần đầu xuất hiện tại JMS 2025.

Đáng chú ý, CX-5 thế hệ hiện hành đang được lắp ráp và bán tại Malaysia sẽ tiếp tục được phân phối song song với mẫu kế nhiệm, nhưng có một số thay đổi trong danh mục động cơ.

Ông Yeoh cho biết CX-5 hiện tại sẽ chỉ còn phiên bản động cơ 2.0L, trong khi các tùy chọn 2.5L sẽ dần bị loại bỏ. Ngược lại, CX-5 thế hệ mới sẽ chỉ sử dụng động cơ 2.5L e-Skyactiv G – cũng là cấu hình duy nhất được công bố trong lễ ra mắt toàn cầu vào tháng 7 năm nay.

Động cơ e-Skyactiv G là loại xăng hút khí tự nhiên 4 xi-lanh, sản sinh 141 mã lực và 238 Nm mô-men xoắn, đi kèm hệ thống mild-hybrid 24V hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive.

Như vậy, khách hàng Malaysia sắp tới sẽ có hai lựa chọn rõ ràng: phiên bản CX-5 mới (CBU) chỉ có động cơ 2.5L mild-hybrid, hoặc CX-5 hiện tại (CKD) với động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, tùy theo nhu cầu và mức giá mong muốn.

So sánh thiết kế mặt trước của Mazda CX-5 thế hệ mới và cũ.

Đây cũng có thể là hướng đi hợp lý trong giai đoạn đầu đối với các nhà phân phối thương hiệu Mazda tại khu vực Đông Nam Á. Trước Malaysia, chi nhánh Mazda Indonesia cũng hé lộ kế hoạch bán CX-5 mới vào cuối năm 2026.

Ở Việt Nam, các mẫu xe Mazda được phân phối bởi Thaco Auto , trong đó hầu hết là lắp ráp trong nước bao gồm cả CX-5.

Nhờ hãng có dây chuyền sản xuất nội địa giúp chủ động nguồn cung, đồng thời thường xuyên áp dụng ưu đãi để đưa giá khởi điểm xuống mức khoảng 709 triệu đồng, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu SUV cỡ C bán tốt nhất Việt Nam trong năm 2025 với doanh số 11.306 chiếc tính hết tháng 9.

Theo tiền lệ của phiên bản hiện hành, mẫu CX-5 có thể ra mắt Việt Nam chậm hơn một năm so với các thị trường láng giềng, tức khoảng năm 2027. Khoảng thời gian này là để nhà sản xuất đầu tư dây chuyền lắp ráp phiên bản mới này, đồng thời tận dụng một cách tối ưu dây chuyền sản xuất mẫu cũ.