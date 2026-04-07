HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mazda CX-5 đời mới, chờ ngày bán tại Việt Nam

Lê Tuấn |

Mẫu Mazda CX-5 thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt tại Triển lãm Kuala Lumpur International Mobility Show (KLIMS) 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới đây. Giá bán của phiên bản mới được dự báo sẽ tăng nhẹ so với mẫu tiền nhiệm.

Ban tổ chức triển lãm KLIMS 2026 vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về các mẫu xe sẽ góp mặt. Trong đó, Mazda là một trong những thương hiệu xác nhận tham gia.

Theo đại diện Mazda Malaysia, hãng sẽ trưng bày một mẫu SUV hoàn toàn mới “có thể sắp được phân phối tại thị trường Malaysia”.

Theo Paultan , mẫu xe được nhắc tới nhiều khả năng là Mazda CX-5 thế hệ thứ ba - mẫu SUV vốn trước đó đã được xác nhận sẽ ra mắt tại Malaysia trong quý III năm nay.

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba trưng bày tại Nhật Bản vào cuối năm 2025. Ảnh: Paultan

Đại điện nhà phân phối xe Mazda tại Malaysia cho biết mẫu CX-5 mới sẽ được đưa về thị trường Malaysia dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) trong giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước (CKD) ở giai đoạn sau.

Tại thị trường này, xe dự kiến chỉ được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.5L, mang tên e-Skyactiv G với hệ thống mild-hybrid, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước.

Đáng chú ý, thế hệ thứ ba của CX-5 sẽ được bán song song với thế hệ hiện hành tại Malaysia. Tuy nhiên, mẫu xe đời cũ trong tương lai chỉ còn được phân phối với động cơ 2.0L tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản sử dụng động cơ 2.5L sẽ dần bị cắt giảm và có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi danh mục sản phẩm.

Mazda CX-5 thế hệ mới được đánh giá là có hàng ghế sau rộng rãi hơn đời trước.

Tại Việt Nam, mẫu Mazda CX-5 cũng đang bán bản cũ. Phiên bản thế hệ mới từng được đưa về trưng bày và dự kiến sẽ mở bán vào cuối năm nay. Hiện chưa có thông tin về giá bán nhưng con số dự kiến sẽ tăng so với mức 749-979 triệu đồng của đời cũ.

Tham khảo tại thị trường Mỹ, Mazda CX-5 đời mới có giá khởi điểm từ 29.990 USD (khoảng 789 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng).

Mức phạt che biển số xe đối với ô tô, xe máy mới nhất
Tags

Tin ngắn

báo mới

Mazda CX-5

Mazda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại