Mazda CX-5 2026 trông khác biệt với bản độ lạ mắt này: Dân mê phong cách off-road mê mẩn, trọn bộ nâng cấp giá chỉ ngang một chiếc SH

Dưới bàn tay của AutoExe - công ty độ xe chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản - chiếc Mazda CX-5 2026 đã được khoác lên mình diện mạo off-road, với một loạt phụ kiện kiểu dáng lấy cảm hứng từ xe đua rally. Dù lấy cảm hứng từ off-road, các nâng cấp chỉ giới hạn ở bộ phụ kiện thay đổi kiểu dáng, tuy nhiên lại thiếu các nâng cấp cơ khí thực sự dành cho off-road.

Mazda CX-5 với gói nâng cấp của AutoExe. Ảnh: Carscoops

Đối với những ai muốn chiếc CX-5 mới của mình trông hầm hố hơn, AutoExe cung cấp bộ mở rộng cản trước phía dưới với tấm chắn trang trí và đèn LED phía dưới, tấm chắn trang trí phía sau, bộ mở rộng vòm bánh xe màu đen mờ hoặc bóng, decal nắp ca-pô màu đen, và chắn bùn cao su trước và sau có sẵn màu đen hoặc đỏ.

Các phụ kiện khác trong bộ phụ tùng KM-07 AX bao gồm ốp viền cửa hậu dày dặn màu bạc trùng với tấm chắn gầm, ốp tay nắm cửa giả vân carbon, tấm chắn nắng cửa sổ mỏng, decal cửa có chữ "ACTIVE-XCROSS" và các bu lông giả cho ốp vòm bánh xe màu đen hoặc chrome.

Đối với những người dùng muốn nâng cấp kiểu dáng mạnh mẽ hơn, AutoExe cũng cung cấp bộ KM-07, với hướng thiết kế khác cho phần mở rộng cản trước, ốp sườn thể thao, ốp viền cản sau và cánh gió sau mở rộng. Tất cả đều được hoàn thiện bằng màu đen bóng. Các phụ kiện như tấm chắn mưa mỏng và ốp tay nắm cửa giả vân carbon cũng có thể được thêm vào.

Chi phí cho gói nâng cấp này dao động 506.000-550.110 yên Nhật, tương đương 83,6-90,88 triệu đồng, tùy theo phiên bản.

Gói độ này có giá bán chỉ tương đương một chiếc Honda SH. Ảnh: Carscoops

Mặc dù AutoExe đã từng cung cấp hệ thống treo nâng cao cho CX-5 thế hệ trước, nhưng những nâng cấp mới nhất chỉ giới hạn ở kiểu dáng, chưa có nâng cấp cơ khí nào được bổ sung vào dòng sản phẩm của thương hiệu dành cho người đam mê xe này.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 đang có giá bán 749 - 979 triệu đồng tùy phiên bản. Mới đây, một chiếc Mazda CX-5 thế hệ hoàn toàn mới vừa bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, điều này hứa hẹn dòng SUV này sẽ sớm có bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam.