Mazda CX-3 đang lắp ráp tại Việt Nam có được thế chỗ bằng mẫu mới đấu Yaris Cross trước thông tin ‘khai tử’ này?

Hiện tại, Mazda2 và CX-3 đang dần trở nên lạc hậu so với các đối thủ, giống như những vận động viên marathon đã bắt đầu thấm mệt và không còn mặn mà với việc về đích. Cả hai mẫu xe này đã bám trụ thị trường từ năm 2014, bền bỉ tồn tại qua hàng loạt bản nâng cấp và tinh chỉnh nhẹ để duy trì sự tươi mới vừa đủ.

Tuy nhiên, mọi dòng xe rồi cũng đến lúc phải dừng bước, và đối với những sản phẩm nhỏ nhất của Mazda, điểm kết thúc dường như đã cận kề khi lộ trình ngừng sản xuất toàn cầu đang dần lộ diện. Theo báo cáo từ trang tin Creative Trend của Nhật Bản dựa trên tài liệu nội bộ từ đại lý, Mazda dự kiến sẽ dừng dây chuyền sản xuất của cả Mazda2 và CX-3 trong năm 2026.

Các mẫu xe nhỏ của Mazda trước khả năng bị ngừng sản xuất từ năm nay. Ảnh: Đại lý

Lịch trình cụ thể cho thấy CX-3 sẽ là cái tên rời cuộc chơi trước vào tháng 3, tiếp sau đó là Mazda2 vào tháng 6 năm 2026. Thông tin này có thể khiến người tiêu dùng tại Việt Nam đặc biệt quan tâm, bởi mẫu CX-3 thực tế chỉ vừa mới được chuyển sang hình thức lắp ráp trong nước từ cuối năm ngoái. Trong khi đó, Mazda2 vẫn được phân phối dưới dạng nhập từ Thái Lan.

Mazda CX-3 mới được lắp ráp tại Việt Nam từ năm ngoái. Ảnh: Mazda

Bất chấp những suy đoán về việc Mazda sẽ rút lui hoàn toàn khỏi phân khúc xe hạng B, hãng xe từ Hiroshima dường như đã có những toan tính khác để thay thế. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho hậu duệ của Mazda2 chính là mẫu Vision X-Compact Concept vừa ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025. Với thiết kế hatchback hiện đại và tích hợp công nghệ AI, mẫu xe này có chiều dài ngắn hơn khoảng 255 mm so với Mazda2 hiện tại.

Bản concept có thể là mẫu sẽ thế chỗ Mazda2. Ảnh: Top Gear

Trong khi đó, phân khúc SUV đô thị mà CX-3 đang nắm giữ vẫn được Mazda đặc biệt coi trọng nhờ doanh số ổn định. Tại một buổi thuyết trình chính thức ở Thái Lan đầu năm nay, hãng đã hé lộ những bản phác thảo về một mẫu SUV mới với dáng vẻ rộng rãi, sắc sảo và mang đậm ngôn ngữ thiết kế của đàn anh CX-5. Mẫu xe kế nhiệm này được đồn đoán sẽ mang tên CX-20, trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce.

Một mẫu mới có tên CX-20 có thể thế chỗ CX-3. Ảnh dựng đồ họa AI

Đây sẽ là bước đi quan trọng để Mazda duy trì sức ảnh hưởng của mình sau khi các dòng xe "lão làng" hiện nay chính thức hoàn thành sứ mệnh lịch sử trên dây chuyền sản xuất vào năm 2026.