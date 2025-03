Máy tính Mini ITX: Liệu có phải là sự thay thế hoàn hảo trong năm 2025?

Không còn cảnh tượng những dãy bàn làm việc chật kín, kèm theo những "thùng" máy tính cồng kềnh, làm giảm mỹ quan và hiệu quả công việc. Thay vào đó, các doanh nghiệp đang chuyển dịch xu hướng trở thành không gian văn phòng gọn gàng, hiện đại và linh hoạt.

Ngày 01/03/2025 vừa qua, thương hiệu máy tính SingPC đã trình làng giới công nghệ dòng sản phẩm Mini ITX, không những là giải pháp tối ưu cho không gian làm việc mà còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng. Sản phẩm mang kích thước nhỏ hơn 50% so với một Case PC bình thường, phù hợp với các doanh nghiệp muốn tối ưu diện tích mà vẫn sở hữu cấu hình mượt mà, hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho các văn phòng tại Việt Nam.

Thiết kế Mini ITX - Đón đầu xu thế 2025

Thiết kế Mini ITX mới được trình làng giới công nghệ

Điểm nhấn chính của dòng sản phẩm mới chính là thiết kế Mini ITX cực kì nhỏ gọn - chỉ tương đương một cuốn sách khi đặt cạnh. Kích thước được thương hiệu SingPC tự hào công bố với các "số đo" ấn tượng lần lượt là 20 x 19 x 5,5 cm (Dài x Rộng x Dày) cùng trọng lượng khoảng 2,2 kg. Nhờ đó, sản phẩm đem đến giải pháp tiết kiệm tối đa không gian cho bàn làm việc – một yếu tố quý giá đối với không gian hạn chế trên văn phòng. Người dùng hoàn toàn có thể tự mình bố trí Mini ITX SingPC ở bất kỳ đâu: trực tiếp trên mặt bàn, trên kệ hay thậm chí là gắn phía sau màn hình.

Sức mạnh ấn tượng bên trong thân hình nhỏ gọn

Hầu như doanh nghiệp nào cũng kỳ vọng được sở hữu một hệ thống máy tính "tí hon mang sức mạnh vượt trội". Tưởng chừng đó chỉ là những ảo vọng cho đến khi sự hiện diện của các dòng sản phẩm như Mini ITX SingPC.

Mini ITX SingPC được trang bị các tùy chọn cấu hình Intel Core thế hệ 12 với phiên bản cao cấp nhất sử dụng Intel Core i7-12650H (10 nhân | 16 luồng, xung nhịp tối đa 4.7GHz) đem đến hiệu năng mạnh mẽ dành cho các tác vụ nặng. Các thử nghiệm thực tế cho thấy, máy khởi chạy tức thì các ứng dụng văn phòng như Word, Excel và toàn bộ các phần mềm quản lý dành cho doanh nghiệp như CRM, ERP,…

Các cấu hình phù hợp với nhiều đối tượng người dùng

Các phiên bản thấp hơn được trang bị Intel Core i3 1215U và i5 12450H cũng được đánh giá vượt trội hơn 30% so với thế hệ trước, đảm bảo hiệu năng mượt mà cho mọi nhu cầu của người dùng văn phòng.

Xem thêm tại: https://silicom.com.vn/may-tinh-mini-itx-singpc/

Bên cạnh CPU hiện đại, Mini ITX SingPC còn được trang bị dung lượng RAM lớn (nâng cấp tối đa đến 64Gb) cùng bộ nhớ trong 256/ 512Gb SSD NVMe tốc độ cao giúp máy vận hành trơn tru ngay cả khi mở đồng thời nhiều ứng dụng.

Kết nối đa dạng, hỗ trợ kết nối không dây hiện đại

Mini ITX SingPC được trang bị đa dạng cổng kết nối, tiện lợi cho các nhu cầu tại văn phòng. Ở mặt trước, máy trang bị 1 cổng USB Type-C hiện đại, 2 cổng USB 2.0 và Jack cắm âm thanh 3.5mm. Mặt sau, máy cung cấp 4 cổng USB 3.2 tốc độ cao, cổng HDMI và VGA đem lại khả năng xuất 2 màn hình một lúc. Và 2 Jack âm thanh cùng 1 cổng kết nối mạng LAN (RJ45), đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho các nhu cầu kết nối tại văn phòng.

Đa dạng kết nối cho các nhu cầu văn phòng chuyên nghiệp

Chưa hết, Mini ITX SingPC còn tích hợp sẵn các chuẩn kết nối không dây hiện đại như Wi-Fi 6 cho khả năng truy cập Internet tốc độ cao. Và Bluetooth 5.2 giúp người dùng có thể kết nhiều thiết bị ngoại vi cùng lúc như tai nghe, chuột, bàn phím,.. với độ trễ cực thấp. Điều này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp muốn thiết lập hệ thống văn phòng không dây, gọn gàng mang tiêu chuẩn Quốc tế.

Window 11 Pro bản quyền được cài đặt sẵn theo máy

Đặc biệt, các máy tính mini ITX SingPC đều được trang bị Window 11 Pro bản quyền mới nhất, một trong những điểm khác biệt so với các thương hiệu máy tính hiện nay. Trong quá trình sử dụng, Window 11 Pro mang đến nhiều tính năng bảo mật cao cấp hơn, cho phép người dùng tùy biến sâu hơn so với Window 11 Home. Đem đến sự yên tâm về bảo mật thông tin và dữ liệu dành cho doanh nghiệp làm việc trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh cao.

Thương hiệu máy tính SingPC còn cung cấp chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm đầu của sản phẩm, mang đến sự yên tâm với hi vọng đáp ứng được trọn vẹn nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Sự ra đời của Mini ITX SingPC chính là giải pháp cho yêu cầu thay đổi "nhỏ" mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu lớn của doanh nghiệp. "Đầu tư vào công nghệ là đầu tư cho tương lai". Máy tính SingPC tự tin kiến tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tương lai.

