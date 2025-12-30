Máy lọc không khí Daikin mới: làm sạch sâu, tối ưu bảo trì 10 năm

Hà Nội những ngày gần đây đang chìm trong "làn sương bụi mịn" dày đặc. Từ sáng đến tối, không khí luôn trong trạng thái mù mịt, nồng nặc mùi khói, với nồng độ PM2.5 vượt ngưỡng an toàn nhiều lần. Bụi mịn len lỏi vào từng ngóc ngách, ngay cả trong nhà dù đã đóng kín cửa, bám lên đồ nội thất và đi thẳng vào đường thở. Tại các môi trường học tập và làm việc, tình trạng này cũng gây ảnh hưởng đến năng suất và tiến độ thực thi kế hoạch.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu chủ động bảo vệ không khí trong nhà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng là lý do các dòng máy lọc không khí thế hệ mới của Daikin (MC80, MCK70, MCK55) được nhiều gia đình lựa chọn: khả năng lọc bụi siêu mịn, kiểm soát vi khuẩn và tối ưu độ ẩm giúp tạo ra một môi trường sống an toàn hơn giữa thời điểm ô nhiễm chạm ngưỡng báo động.

Giải pháp tinh lọc không khí toàn diện và bền bỉ từ Daikin

Các dòng máy lọc không khí Daikin thế hệ mới được trang bị hệ thống phin lọc hiệu suất cao (như TAFU-HEPA hoặc HEPA tĩnh điện), đảm bảo lọc đến 99,97% các hạt bụi, mang lại không khí sạch và an toàn ngay từ lần lọc đầu tiên. Phin lọc khử mùi cũng được phát triển đặc biệt, có khả năng xử lý các mùi khó chịu và duy trì không gian sống trong lành. Tuổi thọ phin lọc kéo dài lên đến 10 năm (trong điều kiện tiêu chuẩn), giảm đáng kể tần suất và chi phí thay thế, đồng thời đảm bảo hiệu suất ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm.

MCK55 kết hợp Streamer và Ion Plasma: Streamer bảo vệ phin lọc bên trong máy, còn Ion Plasma là công nghệ xử lý ngoài không khí, tạo ra các ion điện tích nhỏ có khả năng oxy hóa các hạt bụi, vi khuẩn và các chất gây dị ứng trong phòng, giúp không khí trở nên sạch hơn, bảo vệ sức khỏe hô hấp và duy trì hiệu quả lâu dài. Đặc biệt, MC80 và MCK70 được trang bị Twin Streamer, giúp xử lý bụi, vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng gấp đôi hiệu quả.

Phin lọc Hepa TAFU có hiệu suất cao hơn phin lọc Hepa truyền thống, loại bỏ lên đến 99,97% các hạt bụi mịn có kích thước nhỏ đến 0.3 micromet. Ảnh: Daikin

Nhờ vậy, phin lọc và phin khử mùi duy trì hiệu quả lâu dài, tối ưu chi phí vận hành và bảo trì cho người sử dụng. Hiệu quả làm sạch của Streamer đã được Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc (BAF) chứng nhận, đảm bảo bảo vệ sức khỏe hô hấp và giảm nguy cơ dị ứng.

Ngoài nhu cầu làm sạch, người dùng cũng mong muốn hiểu rõ chất lượng không khí trong nhà để chủ động kiểm soát. Daikin tích hợp hệ thống Daikin Eye, cho phép hiển thị trực quan mức độ sạch bằng ba màu sắc cùng các chỉ số PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực. Nhờ đó, người dùng có thể đánh giá ngay tình trạng không khí trong phòng mà không cần thiết bị đo chuyên dụng. Ngoài ra, thiết bị có thể được giám sát và điều chỉnh từ xa thông qua ứng dụng di động, giúp người dùng chủ động thiết lập môi trường sống theo ý muốn, ngay cả khi không có mặt tại nhà.

MCK55 – Giải pháp tối ưu cho phòng cơ bản

Với dải sản phẩm đa dạng, Daikin đáp ứng từng nhu cầu khác nhau: từ dòng MC80 công suất mạnh cho không gian lớn 62 m², đến các dòng kết hợp tạo ẩm như MCK70 và MCK55. Trong đó, MCK55 nổi bật là giải pháp cân bằng và tiện lợi cho phòng cơ bản: khả năng lọc khí vượt trội và tạo ẩm chủ động trong cùng một thiết bị.

Máy được thiết kế để lọc sạch bụi mịn, vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng trong phòng khoảng 41 m², giúp duy trì chất lượng không khí, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Khả năng tạo ẩm tích hợp giúp hạn chế khô da, khô họng và khô tóc, đặc biệt khi sử dụng cùng điều hòa, mà không cần thêm thiết bị riêng. Bên cạnh công nghệ Streamer, khay trữ nước được trang bị hộp chứa ion bạc đảm bảo luôn sạch, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc tích tụ, đảm bảo quá trình tạo ẩm bằng cơ chế lan tỏa hơi nước diễn ra an toàn và vệ sinh. Thiết kế tiện lợi, dễ sử dụng và di chuyển giữa các phòng, tối ưu chi phí và diện tích cho gia đình.

Với khả năng lọc khí mạnh mẽ, xử lý mùi hiệu quả, duy trì hiệu suất lâu dài, cùng mức giá hợp lý, tiết kiệm điện và bảo trì đơn giản, MCK55 là lựa chọn đúng cho phòng cơ bản hoặc đầu tư cho phòng máy lạnh, giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp và mang lại không gian sống dễ chịu.

Dòng máy lọc không khí MCK55 của DAIKIN giải quyết cả vấn đề lọc sạch bụi bẩn và cân bằng ẩm cho không gian gia đình. Ảnh: Daikin

Các dòng máy lọc không khí mới của Daikin mang đến giải pháp công nghệ tiên tiến, bền vững cho gia đình hiện đại, giúp duy trì chất lượng không khí ổn định và giảm thiểu đáng kể gánh nặng bảo trì. Đầu tư vào một chiếc máy lọc không khí Daikin đồng nghĩa với việc chủ động kiến tạo một môi trường sống an toàn và lành mạnh cho cả gia đình.