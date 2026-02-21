Máy đào rãnh dưới biển của NKT tại cảng Port of Blyth, Vương quốc Anh.

Một thiết bị đào rãnh dưới biển mới mang tên NKT T3600 vừa cập cảng Port of Blyth (Anh) để tiến hành lắp đặt và chạy thử. Đây là sản phẩm do công ty Osbit (Anh) thiết kế và chế tạo, sẽ được sử dụng bởi nhà sản xuất và lắp đặt cáp điện Đan Mạch NKT.

NKT T3600 được cho là máy đào rãnh dưới biển mạnh nhất thế giới, có khả năng chôn cáp điện xuống độ sâu tối đa 5,5m dưới đáy biển. Thiết bị khổng lồ này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cáp điện cao thế phục vụ các dự án năng lượng tái tạo.

NKT T3600: Sức mạnh vượt trội

NKT công bố khoản đầu tư vào NKT T3600 tháng 6/2025. Chỉ một tháng sau, công ty ký thỏa thuận khung 4 năm với Helix Robotics Solutions Group.

Theo báo cáo của Offshore Energy, thỏa thuận này gồm: Việc lắp đặt, vận hành ngoài khơi, bảo dưỡng và kỹ thuật dự án cho máy đào rãnh. Helix cũng sẽ triển khai thiết bị bằng tàu hỗ trợ riêng của mình.

Osbit không chỉ thiết kế và chế tạo NKT T3600 mà còn phát triển hệ thống hạ thủy và thu hồi (LARS) tại các cơ sở ở Anh. Máy được thiết kế nhằm củng cố hệ sinh thái cáp điện ngoài khơi và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Với công suất 3.600 mã lực, NKT T3600 có thể chôn cáp sâu vào đáy biển, đồng thời kết hợp chức năng phun nước và cắt, giúp hoạt động hiệu quả trong nhiều loại địa chất khác nhau.

Bảo vệ hạ tầng cáp điện quan trọng

Theo kế hoạch, NKT T3600 sẽ chính thức đi vào hoạt động thương mại năm 2027. Trong thời gian chờ đợi, NKT cũng đầu tư vào công nghệ bảo vệ cáp nâng cao.

Trên LinkedIn, công ty nhấn mạnh rằng khoản đầu tư này không chỉ hỗ trợ kinh tế địa phương Anh mà còn tăng cường an ninh năng lượng thông qua việc bảo vệ hạ tầng cáp điện quan trọng.

Ông Darren Fennell, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc bộ phận Giải pháp điện cao thế của NKT, từng phát biểu: “Việc bảo vệ cáp điện quan trọng hơn bao giờ hết do nguy cơ phá hoại và hoạt động dày đặc trên biển”.

“NKT T3600 sẽ là thiết bị hàng đầu, đảm bảo khả năng chôn sâu và bảo vệ cáp điện trong những điều kiện đất đá khó khăn nhất. Với khoản đầu tư này, chúng tôi cũng hỗ trợ nền kinh tế địa phương bằng cách hợp tác với các công ty Anh trong thiết kế và phát triển máy đào rãnh”, ông cho biết thêm.