Máy bay Yak-130M giúp Nga tạo ra một tầng phòng không mới

Máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M có khả năng thực hiện các hoạt động theo mạng lưới, từ đó mở rộng khả năng phòng không cho Nga.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiếp tục hiện đại hóa máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M, biến nó thành một nền tảng có khả năng tạo dựng vị thế riêng trong không chiến.

Sau lần nâng cấp mới nhất, máy bay được trang bị hệ thống liên lạc KSS-130 tiên tiến, cho phép trao đổi dữ liệu chiến thuật theo thời gian thực với những phi cơ khác, cũng như các điểm kiểm soát mặt đất.

Điều này sẽ cho phép Yak-130M nhận được thông tin mục tiêu, phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa mới nổi và hoạt động hiệu quả hơn bên cạnh những máy bay chiến đấu hạng nặng của Nga trên tiền tuyến.

Như đã nêu, giờ đây Yak-130M đã có quyền truy cập vào một mạng lưới chỉ huy và kiểm soát rộng lớn, chiếc phi cơ này đang được chuyển đổi từ phương tiện hỗ trợ thành một loại máy bay đa năng hơn, có khả năng tham gia vào các hoạt động tác chiến phối hợp.

Yak-130M đang trở thành một chiến đấu cơ đa năng đích thực.

Nhờ trang thiết bị mới, Yak-130M không chỉ có khả năng truyền dữ liệu thu thập được từ các cảm biến tích hợp đến mạng lưới chiến thuật dùng chung, cho phép các đơn vị chiến đấu khác sử dụng dữ liệu đó để phối hợp hành động, mà còn có thể nhận thông tin từ các nguồn bên ngoài.

Như vậy, Yak-130M, với vai trò là một nền tảng chiến đấu hạng nhẹ, giờ đây có thể không cần đến những hệ thống phát hiện mục tiêu tiên tiến cài đặt sẵn, mà thay vào đó dựa vào việc chỉ định mục tiêu từ bên ngoài, ví dụ như từ tiêm kích hạng nặng Su-30SM, Su-35 và Su-57.

Như đã đề cập, hệ thống liên lạc KSS-130 cho phép Yak-130M được sử dụng cho hoạt động tuần tra khu vực và đánh chặn máy bay không người lái, giải phóng tiêm kích hạng nặng khỏi "các nhiệm vụ thường nhật". Điều này nghĩa là hiện nay Nga đã tạo lập được một tầng phòng không mới thông qua máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M.