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Máy bay Vietnam Airlines từ Đan Mạch về TP.HCM phải quay đầu sang Myanmar vì lý do bất ngờ

Yên Chi
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Một sản phụ người Việt chuyển dạ và sinh con trên chuyến bay từ Copenhagen, Đan Mạch về TPHCM, khiến máy bay Vietnam Airlines phải chuyển hướng hạ cánh xuống Myanmar để đưa mẹ và bé đi cấp cứu.

Máy bay Vietnam Airlines từ Đan Mạch về TP.HCM phải quay đầu sang Myanmar vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Theo Vietnam Airlines, khoảng 10 tiếng sau khi chuyến bay VN38 của Vietnam Airlines cất cánh từ Copenhagen, Đan Mạch, đi TPHCM ngày 5/9, hành khách N.L.D.L, quốc tịch Việt Nam, bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ.

Tổ tiếp viên nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu theo quy trình khẩn cấp, đồng thời phát thông báo tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế để hỗ trợ. Với sự hỗ trợ của tổ tiếp viên và 5 hành khách tự nguyện, em bé sau đó chào đời ngay trên máy bay Boeing 787.

Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe của sản phụ, tổ bay nhận thấy hành khách cần được tiếp cận cơ sở y tế để thăm khám và điều trị chuyên sâu. Máy bay sau đó chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Yangon, Myanmar.

Vietnam Airlines phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay Myanmar triển khai phương án hỗ trợ y tế. Sản phụ và em bé được đưa tới bệnh viện sau khi máy bay hạ cánh.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ, chuyến bay VN38 tiếp tục hành trình lúc 3h30 ngày 6/9, theo giờ địa phương, và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h05 cùng ngày.

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định, việc chuyển hướng hạ cánh được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành khách trong tình huống khẩn cấp, dù có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác của chuyến bay.﻿

Đây không phải lần đầu hãng phải thay đổi hành trình để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe. Ngày 24/6, chuyến bay VN524 từ TPHCM đi Thượng Hải hạ cánh khẩn cấp xuống Hong Kong. Trước đó, ngày 7/1, chuyến bay VN36 từ Frankfurt về Hà Nội hạ cánh xuống Kolkata, Ấn Độ; tháng 9/2025, chuyến bay VN30 từ Frankfurt đi TPHCM cũng chuyển hướng hạ cánh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay, tham vấn bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường và cân nhắc việc thực hiện hành trình để đảm bảo an toàn.﻿

Tags

Vietnam Airlines

myanmar

chuyển dạ

Boeing 787

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